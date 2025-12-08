Megvan a negyeddöntős ellenfelünk, brutálisan erős csapat vár Klujberékre a vb-n

Egy másik világba csöppent az ember, az eddig negyed-félházas Ahoy Aréna teljesen megtelt hétfő késő estére Rotterdamban. A mintegy 9 ezer drukker narancsba öltöztette a csarnokot, a holland női kézilabda-válogatott pedig átvette az energiát. A házigazda – rosszabb, illetve kevésbé jó, így is +48-as gólkülönbsége miatt – kizárólag egy győzelemmel előzhette meg a középdöntő végén a hozzá hasonlóan hibátlanul menetelő címvédőt.

Megtalálta a rést a francia falon a holland női kézilabda-válogatott Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

Ellenállhatatlanul kezdett Hollandia, állva hagyta Franciaországot. Pillanatok alatt 0-2, majd 1-5 állt az eredményjelzőn. Nem elírás, papíron a házigazda volt a vendég. A balátlövő, Kelly Dulfer 2, a jobbátlövő, Dione Housheer és a balszélső Bo van Wetering 1-1 gólt szerzett ekkor a tiszta kékben játszó hollandoknál. Mindannyian a Győr kézilabdázói.

Összesen 8 magyarországi, 4 ETO- , 2 FTC- és 1-1 DVSC-, illetve Esztergom-légiós lépett pályára a rangadón.

A legutóbbi világbajnokságon 5. a tavalyi Európa-bajnokságon 6. Hollandia már öttel is vezetett (9-4), gyors lábmunkával és lőtt passzokkal tiszta helyzeteket teremtettek a középen (egyes és kettes pozícióban) védekezni próbáló franciák ellen. Azonban a vb-címvédő, olimpiai ezüstérmes nem esett kétségbe.

Az első félidőben 11 védést bemutató győri kapus, Hatadou Sako tartást adott, a fél óra alatt hat gólt berámoló Tamara Horacek vezérletével 14-13-ra felzárkózott Franciaország.

A klubszinten a Győrt erősítő Hatadou Sako a francia női kézilabda-válogatott erőssége is Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Malesteinék tudtak újítani

A második félidő elején kiegyenlített Franciaország, ám nem tudta átvenni a vezetést. Nem csak Sako, hanem holland kolléganője, Yara Ten Holte is jól védett. A hollandoknál a Dulfer, Housheer, Van Wetering trió szállította a gólokat.

A játékrész derekán 20-17-es hátrányban időt kért a francia kapitány, mert több gyorsindítás-gólt kapott együttese.

A Fradi jobbszélsője, a 2019-es világbajnok holland gárda tagja, Angela Malestein is aktivizálta magát, 22-18-nál már tombolt az amúgy is jókedvű hazai publikum. Hollandia 26-23-ra megnyerte a meccset és a középdöntős csoportot, így nem kerülte ki a norvégok ágát, ám oda Magyarországon keresztül vezet az út...