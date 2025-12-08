női kézilabda-válogatottvb-negyeddöntőMagyarország

Megvan a negyeddöntős ellenfelünk, brutálisan erős csapat vár Klujberékre a vb-n

Hollandia lesz az ellenfele a magyar női kézilabda-válogatottnak a szerdai negyeddöntőben a német-holland közös rendezésű világbajnokságon. A III-as számú középdöntős csoport utolsó fordulójában a két hibátlanul menetelő elitcsapat közül a 9 ezer szurkoló által támogatott Hollandia magyarországi légiósai góljával 5-1-re és 9-4-re is elhúzott, Hatadou Sakóék a szünetre 14-13-ra felzárkóztak a győri kapus védéseire alapozva. Egyenlített is a vb-címvédő, ám a hollandok végül biztosan, 26-23-ra győztek. A magyar női kézilabda-válogatottra óriási erőpróba vár Rotterdamban.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 08. 22:04
női kézilabda-válogatott Netherlands' Bo van Wetering (L) attempts to score next to France's Lucie Granier during the group match between France and the Netherlands in the main round of the Women's World Handball Championship in Ahoy Rotterdam, on Decembe
A holland és a francia női kézilabda-válogatott számos magyarországi légióssal ütközött meg Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN Forrás: ANP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy másik világba csöppent az ember, az eddig negyed-félházas Ahoy Aréna teljesen megtelt hétfő késő estére Rotterdamban. A mintegy 9 ezer drukker narancsba öltöztette a csarnokot, a holland női kézilabda-válogatott pedig átvette az energiát. A házigazda – rosszabb, illetve kevésbé jó, így is +48-as gólkülönbsége miatt – kizárólag egy győzelemmel előzhette meg a középdöntő végén a hozzá hasonlóan hibátlanul menetelő címvédőt.

női kézilabda-válogatott
Megtalálta a rést a francia falon a holland női kézilabda-válogatott Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

Ellenállhatatlanul kezdett Hollandia, állva hagyta Franciaországot. Pillanatok alatt 0-2, majd 1-5 állt az eredményjelzőn. Nem elírás, papíron a házigazda volt a vendég. A balátlövő, Kelly Dulfer 2, a jobbátlövő, Dione Housheer és a balszélső Bo van Wetering 1-1 gólt szerzett ekkor a tiszta kékben játszó hollandoknál. Mindannyian a Győr kézilabdázói. 

Összesen 8 magyarországi, 4 ETO- , 2 FTC- és 1-1 DVSC-, illetve Esztergom-légiós lépett pályára a rangadón. 

A legutóbbi világbajnokságon 5. a tavalyi Európa-bajnokságon 6. Hollandia már öttel is vezetett (9-4), gyors lábmunkával és lőtt passzokkal tiszta helyzeteket teremtettek a középen (egyes és kettes pozícióban) védekezni próbáló franciák ellen. Azonban a vb-címvédő, olimpiai ezüstérmes nem esett kétségbe. 

Az első félidőben 11 védést bemutató győri kapus, Hatadou Sako tartást adott, a fél óra alatt hat gólt berámoló Tamara Horacek vezérletével 14-13-ra felzárkózott Franciaország.

női kézilabda-válogatott
A klubszinten a Győrt erősítő Hatadou Sako a francia női kézilabda-válogatott erőssége is Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Malesteinék tudtak újítani

A második félidő elején kiegyenlített Franciaország, ám nem tudta átvenni a vezetést. Nem csak Sako, hanem holland kolléganője, Yara Ten Holte is jól védett. A hollandoknál a Dulfer, Housheer, Van Wetering trió szállította a gólokat. 

A játékrész derekán 20-17-es hátrányban időt kért a francia kapitány, mert több gyorsindítás-gólt kapott együttese. 

A Fradi jobbszélsője, a 2019-es világbajnok holland gárda tagja, Angela Malestein is aktivizálta magát, 22-18-nál már tombolt az amúgy is jókedvű hazai publikum. Hollandia 26-23-ra megnyerte a meccset és a középdöntős csoportot, így nem kerülte ki a norvégok ágát, ám oda Magyarországon keresztül vezet az út...

női kézilabda-válogatott
Angela Malestein is aktivizálta magát Fotó: MARCO WOLF / DPA

Óriási kihívás előtt áll a magyar női kézilabda-válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott tehát szerdán Hollandia ellen lép pályára a negyeddöntőben Rotterdamban. Magyarország legutóbb 12 éve, 2013-ban jutott el vb-n a legjobb 8 közé, akkor a későbbi világbajnok braziloktól kikapott. Elnézve a francia-holland mérkőzést, brutálisan erős ellenfél vár Golovin Vlagyimir csapatára. Persze a dánok elleni 28-27-es vereség ellenére nyújtott teljesítményre, lehet alapozni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Azt már tudjuk…

Bayer Zsolt avatarja

…hogy libsi körökben ma kifejezetten sikk, sőt, elvárás antiszemitának lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.