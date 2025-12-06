Ránk fáj a hollandok foga a női kézilabda-vb negyeddöntőjében + videó

A rotterdami III. csoportban szombaton még csak a második forduló küzdelmeire kerül sor, a címvédő franciák a papírformának megfelelően magabiztosan, 29-17-re nyertek Argentína ellen. A csoport rangadóját hétfőn Franciaország és Hollandia vívja az első helyért, de szombaton még Lengyelország is versenyben volt. A holland–lengyel meccs előtt a vb társházigazdája hat ponttal rendelkezett, a lengyel csak néggyel, de hétfőn Ausztria ellen számíthat kettőre. Ám a még továbbjutást érő második helyet biztosan nem éri el, mert a hollandoktól simán kikapott. A hazaiak félidőben 18-11-re vezettek, bő negyedórával a vége előtt 21-14 volt az állás, a hollandok pedig végül 33-22-re nyertek kilencezer néző előtt. A hollandok „győri különítményből” Dione Housheer négy, Bo van Wetering öt, míg Kelly Dulfer három gólt szerzett, a ferencvárosi Angela Malestein kétszer volt eredményes. Adrianna Placzek, a Debrecen lengyel kapusa két lövést hárított.

Lehet, hogy a negyeddöntőben a holland válogatott vár majd a magyarra? (Forrás: IHF)

Hétfőn jön majd a holland–francia rangadó

– Segít nekünk, hogy hazai pályán játszunk. Nehéz időszakon mentünk keresztül a torna elején, sok érzelemmel és idegességgel. Ma este kétségtelenül az eddigi legjobb meccsünket játszottuk. Franciaország ellen teljes erőbedobással vágunk bele a meccsbe, a győzelemre hajtunk. Franciaország nagyon jó a vb-n, szóval, nekünk is jól kell játszanunk – nyilatkozta Henrik Signell, a hollandok szövetségi kapitánya.

Az I. csoportban vasárnap a Dánia–Magyarország meccsen dől el, hogy melyik csapat végez az első, és melyik a második helyen. A dánoknak nyolc pontjuk van, a mieinknek hét, így ellenfelünknek a döntetlen is elegendő az első helyhez. A III. csoportban a hétfői rangadót a franciák és a hollandok is nyolc ponttal várják, és a franciáknak jobb a gólkülönbsége, nekik a döntetlen is elég az első helyhez. A negyeddöntőben a két csoport első és második helyezettjei egymással játszanak keresztbe. Miként a holland szövetségi kapitány leszögete, a csoport első helyén szeretnének végezni, és így az I. csoport második helyezettjét kapnák, és számolhatnak úgy, hogy az a papírforma alapján a magyar csapat lesz. A házigazdának ránk fáj a foga.