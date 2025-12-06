Ránk fáj a hollandok foga a női kézilabda-vb negyeddöntőjében + videó

kézilabdavbHollandia

A holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon szombaton késő este a középdöntő III. csoportjában Hollandia Rotterdamban 33-22-re nyert Lengyelország ellen, és így teljessé vált a legjobb nyolc mezőnye. Ezen a meccsen a magyar válogatottnak is rajta kellett tartania szemét, hiszen ötven százalék az esély arra, hogy Golovin Vlagyimir együttese a negyeddöntőben a holland csapattal találkozik.

2025. 12. 06. 23:29
Utolsóként a holland válogatott jutott be a legjobb nyolc közé Forrás: IGF
A rotterdami III. csoportban szombaton még csak a második forduló küzdelmeire kerül sor, a címvédő franciák a papírformának megfelelően magabiztosan, 29-17-re nyertek Argentína ellen. A csoport rangadóját hétfőn Franciaország és Hollandia vívja az első helyért, de szombaton még Lengyelország is versenyben volt. A holland–lengyel meccs előtt a vb társházigazdája hat ponttal rendelkezett, a lengyel csak néggyel, de hétfőn Ausztria ellen számíthat kettőre. Ám a még továbbjutást érő második helyet biztosan nem éri el, mert a hollandoktól simán kikapott. A hazaiak félidőben 18-11-re vezettek, bő negyedórával a vége előtt 21-14 volt az állás, a hollandok pedig végül 33-22-re nyertek kilencezer néző előtt. A hollandok „győri különítményből” Dione Housheer négy, Bo van Wetering öt, míg Kelly Dulfer három gólt szerzett, a ferencvárosi Angela Malestein kétszer volt eredményes. Adrianna Placzek, a Debrecen lengyel kapusa két lövést hárított.

Lehet, hogy a negyeddöntőben a holland válogatott vár majd a magyarra?
Hétfőn jön majd a holland–francia rangadó

– Segít nekünk, hogy hazai pályán játszunk. Nehéz időszakon mentünk keresztül a torna elején, sok érzelemmel és idegességgel. Ma este kétségtelenül az eddigi legjobb meccsünket játszottuk. Franciaország ellen teljes erőbedobással vágunk bele a meccsbe, a győzelemre hajtunk. Franciaország nagyon jó a vb-n, szóval, nekünk is jól kell játszanunk – nyilatkozta Henrik Signell, a hollandok szövetségi kapitánya.

Az I. csoportban vasárnap a Dánia–Magyarország meccsen dől el, hogy melyik csapat végez az első, és melyik a második helyen. A dánoknak nyolc pontjuk van, a mieinknek hét, így ellenfelünknek a döntetlen is elegendő az első helyhez. A III. csoportban a hétfői rangadót a franciák és a hollandok is nyolc ponttal várják, és a  franciáknak jobb a gólkülönbsége, nekik a döntetlen is elég az első helyhez. A negyeddöntőben a két csoport első és második helyezettjei egymással játszanak keresztbe. Miként a holland szövetségi kapitány leszögete, a csoport első helyén szeretnének végezni, és így az I. csoport második helyezettjét kapnák, és számolhatnak úgy, hogy az a papírforma alapján a magyar csapat lesz. A házigazdának ránk fáj a foga.

A vb-n a nyolc közé Dánia, Magyarország, Németország, Montenegró, Franciaország, Hollandia, Norvégia és Brazília jutott be.

Eredmények, középdöntő:

2. forduló, III. csoport (Rotterdam):
Hollandia–Lengyelország 33-22 (18-11)
Franciaország–Argentína 29-17 (14-8)
Tunézia–Ausztria 27-25 (14-12)

A csoport állása: 1. (és negyeddöntős) Franciaország 8 pont (143-80), 2. (és negyeddöntős) Hollandia 8 (138-90), 3. Lengyelország 4, 4. Tunézia 2, 5. Ausztria 2, 6. Argentína 0

3. forduló, II. csoport (Dortmund):
Izland–Feröer-szigetek 33-30 (16-14)
Németország–Spanyolország 29-25 (13-10)
Montenegró–Szerbia 33-17 (13-9)

A csoport végeredménye: 1. (és negyeddöntős) Németország 10 pont, 2. (és negyeddöntős) Montenegró 6, 3. Szerbia 5, 4. Spanyolország 4, 5. Feröer-szigetek 3, 6. Izland 2

