A kézi-vb társházigazdája nem tett szívességet, a címvédő franciák nem ünnepelhetnek

A holland-német közös rendezésű női kézilabda-vb középdöntőjében a II. csoport küzdelmei zárulnak először, a Montenegró–Szerbia találkozó után a Németország–Spanyolország mérkőzésre került ebben a hatosban sor szombaton, Dortmundban. Miután a szerbek 16 góllal kikaptak szomszédjuktól, a spanyolok előtt megnyílt az esély, hogy a már biztosan csoportelső társházigazda elleni sikerrel negyeddöntőbe jussanak. Ám a ferencvárosi Emily Vogel és társai nem tették meg a szívességet, többször nyolc góllal is vezettek, és egyetlen percig sem hagyták, hogy Ambros Martín együttese győzelemre álljon. Így aztán a hibátlanul záró németek mögött másodikként Montenegró jutott a legjobb nyolc közé, ahol Vogelék a vasárnapi norvég–brazil mérkőzés vesztesével, a balkániak pedig ugyanezen párharc győztesével játszhatnak majd kedden.

A német válogatott Spanyolország legyőzésével maradt százszázalékos a részben hazai rendezésű női kézilabda-vb-n (Fotó: AFP/Ina Fassbender)

A rotterdami III. csoportban még csak a második forduló küzdelmeire kerül sor szombaton, itt a címvédő franciák az Argentína elleni könnyed sikerrel maradtak hibátlanok. A legjobb nyolc közé azonban még nem jutottak be, ugyanis ha Lengyelország a hátralévő két találkozóját megnyeri, Hollandia pedig hétfőn felülmúlja Franciaországot, akkor körbeveréssel és rosszabb gólkülönbséggel még kieshetnek. A papírforma szerint azonban, ha a címvédő nem kap ki Hollandiától, akkor csoportelső lesz.

Ez az a hatos, amely egyik továbbjutójával Magyarország vív meg a szerdai negyeddöntőben – hogy melyikkel, az a vasárnapi magyar–dán, sőt a hétfői középdöntős zárás után derül csak ki.