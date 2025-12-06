kézilabdanői kézilabda vbnémet női kézilabda-válogatottfrancia női kézilabda-válogatott

A kézi-vb társházigazdája nem tett szívességet, a címvédő franciák nem ünnepelhetnek

A társházigazda német válogatott Dortmundban győzött Spanyolország ellen, ezzel Montenegrót vitte magával a női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjébe. A címvédő Franciaország eközben Rotterdamban diadalmaskodott, ám még nem ünnepelhet, ugyanis matematikailag még nem biztos a helye a női kézilabda-vb legjobb nyolc csapata között.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 19:35
A Ferencvárost erősítő Orlane Kanor és francia társai győzelemnek igen, továbbjutásnak még nem örülhetnek (Fotó: KMSP via AFP/Pauline Ballet)
A holland-német közös rendezésű női kézilabda-vb középdöntőjében a II. csoport küzdelmei zárulnak először, a Montenegró–Szerbia találkozó után a Németország–Spanyolország mérkőzésre került ebben a hatosban sor szombaton, Dortmundban. Miután a szerbek 16 góllal kikaptak szomszédjuktól, a spanyolok előtt megnyílt az esély, hogy a már biztosan csoportelső társházigazda elleni sikerrel negyeddöntőbe jussanak. Ám a ferencvárosi Emily Vogel és társai nem tették meg a szívességet, többször nyolc góllal is vezettek, és egyetlen percig sem hagyták, hogy Ambros Martín együttese győzelemre álljon. Így aztán a hibátlanul záró németek mögött másodikként Montenegró jutott a legjobb nyolc közé, ahol Vogelék a vasárnapi norvég–brazil mérkőzés vesztesével, a balkániak pedig ugyanezen párharc győztesével játszhatnak majd kedden.

A német válogatott Spanyolország legyőzésével maradt százszázalékos a részben hazai rendezésű női kézilabda-vb-n
A német válogatott Spanyolország legyőzésével maradt százszázalékos a részben hazai rendezésű női kézilabda-vb-n (Fotó: AFP/Ina Fassbender)

A rotterdami III. csoportban még csak a második forduló küzdelmeire kerül sor szombaton, itt a címvédő franciák az Argentína elleni könnyed sikerrel maradtak hibátlanok. A legjobb nyolc közé azonban még nem jutottak be, ugyanis ha Lengyelország a hátralévő két találkozóját megnyeri, Hollandia pedig hétfőn felülmúlja Franciaországot, akkor körbeveréssel és rosszabb gólkülönbséggel még kieshetnek. A papírforma szerint azonban, ha a címvédő nem kap ki Hollandiától, akkor csoportelső lesz.

Ez az a hatos, amely egyik továbbjutójával Magyarország vív meg a szerdai negyeddöntőben – hogy melyikkel, az a vasárnapi magyar–dán, sőt a hétfői középdöntős zárás után derül csak ki.

Női kézilabda-vb, középdöntő, szombat:

2. forduló, III. csoport (Rotterdam):

  • Argentína-Franciaország 17-29 (8-14)

korábban:

  • Tunézia-Ausztria 27-25 (14-12)

később:

  • Hollandia-Lengyelország 20.30

3. forduló, II. csoport (Dortmund):

  • Németország-Spanyolország 29-25 (13-10)

korábban:

  • Montenegró-Szerbia 33-17 (13-9)

később:

  • Feröer–Izland 20.30

