A kézi-vb társházigazdája nem tett szívességet, a címvédő franciák nem ünnepelhetnek

A holland-német közös rendezésű női kézilabda-vb középdöntőjében a II. csoport küzdelmei zárulnak először, a Montenegró–Szerbia találkozó után a Németország–Spanyolország mérkőzésre került ebben a hatosban sor szombaton, Dortmundban. Miután a szerbek 16 góllal kikaptak szomszédjuktól, a spanyolok előtt megnyílt az esély, hogy a már biztosan csoportelső társházigazda elleni sikerrel negyeddöntőbe jussanak. Ám a ferencvárosi Emily Vogel és társai nem tették meg a szívességet, többször nyolc góllal is vezettek, és egyetlen percig sem hagyták, hogy Ambros Martín együttese győzelemre álljon. Így aztán a hibátlanul záró németek mögött másodikként Montenegró jutott a legjobb nyolc közé, ahol Vogelék a vasárnapi norvég–brazil mérkőzés vesztesével, a balkániak pedig ugyanezen párharc győztesével játszhatnak majd kedden.
A rotterdami III. csoportban még csak a második forduló küzdelmeire kerül sor szombaton, itt a címvédő franciák az Argentína elleni könnyed sikerrel maradtak hibátlanok. A legjobb nyolc közé azonban még nem jutottak be, ugyanis ha Lengyelország a hátralévő két találkozóját megnyeri, Hollandia pedig hétfőn felülmúlja Franciaországot, akkor körbeveréssel és rosszabb gólkülönbséggel még kieshetnek. A papírforma szerint azonban, ha a címvédő nem kap ki Hollandiától, akkor csoportelső lesz.
Ez az a hatos, amely egyik továbbjutójával Magyarország vív meg a szerdai negyeddöntőben – hogy melyikkel, az a vasárnapi magyar–dán, sőt a hétfői középdöntős zárás után derül csak ki.
Női kézilabda-vb, középdöntő, szombat:
2. forduló, III. csoport (Rotterdam):
- Argentína-Franciaország 17-29 (8-14)
korábban:
- Tunézia-Ausztria 27-25 (14-12)
később:
- Hollandia-Lengyelország 20.30
3. forduló, II. csoport (Dortmund):
- Németország-Spanyolország 29-25 (13-10)
korábban:
- Montenegró-Szerbia 33-17 (13-9)
később:
- Feröer–Izland 20.30
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!