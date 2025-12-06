Montenegrónői kézilabda vbJovana JovovicsSzerbia

A szerbek a magyarokat másolták a női kézi-vb-n, súlyos árat fizettek ezért

Hatalmas kiütéssel indult a női kézilabda-vb szombati napja. Montenegró 33-17-re legyőzte Szerbiát a II. számú középdöntős csoportban. Sorsdöntő volt a meccs, a szerbek a 16 gólos vereséggel kiestek a vb-ről, míg Montenegró sorsa a német–spanyol mérkőzésen dől el.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 17:14
Montenegró átrohant a szerbeken, déli szomszédaink a hatalmas kiütés után kiestek a női kézilabda-vb-ről
Montenegró átrohant a szerbeken, déli szomszédaink a hatalmas kiütés után kiestek a női kézilabda-vb-ről Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
Szombaton 15.30-kor a Montenegró–Szerbia mérkőzés a női kézilabda-vb-n egyből sorsdöntő volt. Miután a szerbek két nappal ezelőtt egy egészen őrült utolsó perc után csak döntetlent játszottak Feröer ellen – a Debrecenben játszó Jovana Jovovics előbb lépéshiba miatt elrontotta a ziccerét, majd egy hetest hozott össze a szigetországnak, így lett 31-31 a mérkőzés –, így az utolsó fordulóban kellett a negyeddöntőt kiharcolnia a II. középdöntős csoportban. A képlet nagyon egyszerű volt, a szerbek pontszerzés esetén a társházigazda németek mögött a második helyen továbbjutnak. Montenegrónak viszont nem csupán győznie kellett, hanem utána (18 órától) a németeknek szurkolnia, hogy pontot szerezzenek a spanyolok ellen.

Ilyen összeomlást ritkán látni, Montenegró átrohant a szerbeken a sorsdöntő meccsen a női kézilabda-vb-n
Ilyen összeomlást ritkán látni, Montenegró átrohant a szerbeken a sorsdöntő meccsen a női kézilabda-vb-n  (Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA)

A szerbek nagyon beragadtak a sorsdöntő meccsen

A hatalmas tét a színvonalra is alaposan rányomta a bélyegét az első félidőben. 

A dortmundi meccsen Montenegró 5-0-s rohammal kezdett, a szerbek első góljára egészen a 9. percig kellett várni – ezt éppen a már említett Jovovics szerezte

Ez a négygólos különbség kitartott az első 30 perc végéig. Sőt, a szerbek kettős kiállítását a Montenegró kihasználta, így a 26. percben már 10-5 volt az állás. A szerbek az utolsó másodpercben átlövésből betaláltak, de így is 13-9 volt az állás a szünetben. 

Mi, magyarok is átéltük, hogy milyen, amikor az első félidőben nem jönnek a gólok. Mint ismert, pénteken Golovin Vlagyimir csapata a japánok ellen mindössze nyolc gólt szerzett az első félidőben. Igaz, azzal még a mieink vezettek a szünetben – majd a 26-26-os döntetlennel a vb-negyeddöntőt is kiharcolták –, a szerbeknek a kilenc lőtt góllal mindez nem sikerült, és nagyon nehéz helyzetben voltak a második félidő előtt. 

Bődületes kiütés a női kézilabda-vb-n

S a folytatás sem alakult jól a szerbeknek. A játékrész elején ismét csak montenegrói gólok születtek, a fekete mezeseknél a Podgorica kapusa, Armelle Attingré 18 védéssel zárta a meccset. Nem meglepő módon a 62 százalékos védési hatékonyságot bemutató kapus lett a meccs embere.

A szerbeknek semmi nem jött össze, még kettős emberelőnyben is ziccert rontottak, a 41. percben pedig már tízgólos volt a különbség (21-11). 

José Ignacio Prades csapata teljesen összeesett, az 57. percben már 15 gól volt a két csapat között. A szerb támadógépezet a sorsdöntő meccsre eltűnt, 17 lőtt góllal egy világbajnokságon nem lehet mérkőzést nyerni.

Montenegró a nagyarányú győzelme után pedig szurkolhat a németeknek, akiknek a spanyolok ellen kell pontot szerezniük, hogy a balkáni válogatott legyen a csoportmásodik. 

KÉZILABDA, NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)

  • Montenegró–Szerbia 33-17
  • 18.00: Spanyolország–Németország
  • 20.30: Feröer–Izland

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

  • Ausztria–Tunézia 25-27
  • 18.00: Argentína–Franciaország
  • 20.30: Lengyelország–Hollandia (Tv: M4 Sport+)

