A szerbek a magyarokat másolták a női kézi-vb-n, súlyos árat fizettek ezért

Szombaton 15.30-kor a Montenegró–Szerbia mérkőzés a női kézilabda-vb-n egyből sorsdöntő volt. Miután a szerbek két nappal ezelőtt egy egészen őrült utolsó perc után csak döntetlent játszottak Feröer ellen – a Debrecenben játszó Jovana Jovovics előbb lépéshiba miatt elrontotta a ziccerét, majd egy hetest hozott össze a szigetországnak, így lett 31-31 a mérkőzés –, így az utolsó fordulóban kellett a negyeddöntőt kiharcolnia a II. középdöntős csoportban. A képlet nagyon egyszerű volt, a szerbek pontszerzés esetén a társházigazda németek mögött a második helyen továbbjutnak. Montenegrónak viszont nem csupán győznie kellett, hanem utána (18 órától) a németeknek szurkolnia, hogy pontot szerezzenek a spanyolok ellen.

Ilyen összeomlást ritkán látni, Montenegró átrohant a szerbeken a sorsdöntő meccsen a női kézilabda-vb-n (Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA)

A szerbek nagyon beragadtak a sorsdöntő meccsen

A hatalmas tét a színvonalra is alaposan rányomta a bélyegét az első félidőben.

A dortmundi meccsen Montenegró 5-0-s rohammal kezdett, a szerbek első góljára egészen a 9. percig kellett várni – ezt éppen a már említett Jovovics szerezte.

Ez a négygólos különbség kitartott az első 30 perc végéig. Sőt, a szerbek kettős kiállítását a Montenegró kihasználta, így a 26. percben már 10-5 volt az állás. A szerbek az utolsó másodpercben átlövésből betaláltak, de így is 13-9 volt az állás a szünetben.

Mi, magyarok is átéltük, hogy milyen, amikor az első félidőben nem jönnek a gólok. Mint ismert, pénteken Golovin Vlagyimir csapata a japánok ellen mindössze nyolc gólt szerzett az első félidőben. Igaz, azzal még a mieink vezettek a szünetben – majd a 26-26-os döntetlennel a vb-negyeddöntőt is kiharcolták –, a szerbeknek a kilenc lőtt góllal mindez nem sikerült, és nagyon nehéz helyzetben voltak a második félidő előtt.

Bődületes kiütés a női kézilabda-vb-n

S a folytatás sem alakult jól a szerbeknek. A játékrész elején ismét csak montenegrói gólok születtek, a fekete mezeseknél a Podgorica kapusa, Armelle Attingré 18 védéssel zárta a meccset. Nem meglepő módon a 62 százalékos védési hatékonyságot bemutató kapus lett a meccs embere.

A szerbeknek semmi nem jött össze, még kettős emberelőnyben is ziccert rontottak, a 41. percben pedig már tízgólos volt a különbség (21-11).

José Ignacio Prades csapata teljesen összeesett, az 57. percben már 15 gól volt a két csapat között. A szerb támadógépezet a sorsdöntő meccsre eltűnt, 17 lőtt góllal egy világbajnokságon nem lehet mérkőzést nyerni.