Sokk a kézilabda-vb-n a debreceni játékos okozta tragédia miatt

Dortmundban már a női kézilabda-vb középdöntőinek második fordulója kezdődött meg csütörtökön, itt a szerbek az újonc Feröer együttesével találkoztak és kiélezett mérkőzésen 31-31-es döntetlent játszottak. Szerbia színeiben az NB I-es légiósok közül ferencvárosi Dragana Cvijics hat, a debreceni Jovana Jovovics három, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazics két gólt szerzett.

A női kézilabda-vb középdöntőjében, a Szerbia–Feröer mérkőzésen a DVSC légiósa, Jovana Jovovics három gólt dobott, de a végén hibát vétett (Fotó: DPA/Federico Gambarini)

Az utolsó fél percen belül a szerb válogatott a kétgólos előnyért támadhatott, de a lerohanás végén Jovovics megtorpant és lépéshiba miatt elvették tőle a labdát. Az északi szigetország csapatának már csak hét másodperce maradt az egyenlítésre, de megkönnyítette a dolgát, hogy a DVSC balátlövője nem hagyta elvégezni a szabaddobást. A 24. születésnapját éppen csütörtökön ünneplő Jovana Jovovicsot ezért kiállították, Feröer pedig hétméterest kapott, amit értékesített, így pontot mentett. Noha Feröer ezzel már nem juthat tovább, a játékosok mégis eksztázisban ünnepeltek, miközben a szerbek össze voltak törve.

Jovana Jovovics hibája sokkolta a szerbeket

A Kurir nevű szerb lap a cikke címében csupa nagy betűkkel tragédiának nevezte a Debrecen játékosának tettét, a mérkőzés befejezését pedig sokkolónak hívta. A Sportissimo a kézilabda-történelem legrosszabb hat másodperceként utalt Jovovics esetére, a Novosti szerint pedig ilyen még sosem történt a sportág történetében.

Jovovics kellemetlen hibái:

A szerbek a szombati zárófordulóban Montenegró ellen lépnek pályára, és pontszerzés esetén így is bejutnak a negyeddöntőbe, vereség esetén ugyanakkor biztosan kiesnek. Ha a montenegrói válogatott győz, akkor ő jut be a legjobb nyolc közé – kivéve, ha a spanyolok legyőzik a társházigazdaként már biztosan csoportelső és negyeddöntős németeket.

A vb másik rendezője, Hollandia csütörtök este a III. középdöntős csoport első fordulójában kiütötte Tunéziát – a ferencvárosi Angela Malestein mind az öt lövését értékesítette, a győri különítmény tagjai közül Bo van Wetering a mezőny legeredményesebbjeként kilenc gólt szerzett, Dione Housheer háromszor volt eredményes, míg Kelly Dulfer egyszer talált be.