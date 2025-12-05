Sokk a kézilabda-vb-n a debreceni játékos okozta tragédia miatt

Rendkívüli

Szerbia sokkban van és tragédiát emleget. Pedig déli szomszédaink továbbjutást érő helyen állnak a női kézilabda-világbajnokság II. középdöntős csoportjában, és szombaton egy döntetlen is elég nekik a női kézilabda-vb negyeddöntőjébe kerüléshez. A debreceniek légiósa, Jovana Jovovics Feröer elleni hajrábeli hibája azonban letaglózta a szerbeket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 5:56
Jovana Jovovics (jobbra) születésnapja emlékezetes lett (Fotó: IHF)
Dortmundban már a női kézilabda-vb középdöntőinek második fordulója kezdődött meg csütörtökön, itt a szerbek az újonc Feröer együttesével találkoztak és kiélezett mérkőzésen 31-31-es döntetlent játszottak. Szerbia színeiben az NB I-es légiósok közül ferencvárosi Dragana Cvijics hat, a debreceni Jovana Jovovics három, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazics két gólt szerzett.

A női kézilabda-vb középdöntőjében, a Szerbia–Feröer mérkőzésen a DVSC légiósa, Jovana Jovovics három gólt dobott, de a végén hibát vétett
A női kézilabda-vb középdöntőjében, a Szerbia–Feröer mérkőzésen a DVSC légiósa, Jovana Jovovics három gólt dobott, de a végén hibát vétett (Fotó: DPA/Federico Gambarini)

Az utolsó fél percen belül a szerb válogatott a kétgólos előnyért támadhatott, de a lerohanás végén Jovovics megtorpant és lépéshiba miatt elvették tőle a labdát. Az északi szigetország csapatának már csak hét másodperce maradt az egyenlítésre, de megkönnyítette a dolgát, hogy a DVSC balátlövője nem hagyta elvégezni a szabaddobást. A 24. születésnapját éppen csütörtökön ünneplő Jovana Jovovicsot ezért kiállították, Feröer pedig hétméterest kapott, amit értékesített, így pontot mentett. Noha Feröer ezzel már nem juthat tovább, a játékosok mégis eksztázisban ünnepeltek, miközben a szerbek össze voltak törve.

Jovana Jovovics hibája sokkolta a szerbeket

A Kurir nevű szerb lap a cikke címében csupa nagy betűkkel tragédiának nevezte a Debrecen játékosának tettét, a mérkőzés befejezését pedig sokkolónak hívta. A Sportissimo a kézilabda-történelem legrosszabb hat másodperceként utalt Jovovics esetére, a Novosti szerint pedig ilyen még sosem történt a sportág történetében.

Jovovics kellemetlen hibái:

A szerbek a szombati zárófordulóban Montenegró ellen lépnek pályára, és pontszerzés esetén így is bejutnak a negyeddöntőbe, vereség esetén ugyanakkor biztosan kiesnek. Ha a montenegrói válogatott győz, akkor ő jut be a legjobb nyolc közé – kivéve, ha a spanyolok legyőzik a társházigazdaként már biztosan csoportelső és negyeddöntős németeket.

A vb másik rendezője, Hollandia csütörtök este a III. középdöntős csoport első fordulójában kiütötte Tunéziát – a ferencvárosi Angela Malestein mind az öt lövését értékesítette, a győri különítmény tagjai közül Bo van Wetering a mezőny legeredményesebbjeként kilenc gólt szerzett, Dione Housheer háromszor volt eredményes, míg Kelly Dulfer egyszer talált be.

Női kézilabda-vb, középdöntők, csütörtöki eredmények

II. csoport (Dortmund), 2. forduló:

  • Spanyolország–Izland 30-23 (14-13)
  • Németország–Montenegró 36-18 (16-6)
  • Szerbia–Feröer 31-31 (16-14)

A csoport állása: 1. (és negyeddöntős) Németország 8 pont, 2. Szerbia 5, 3. Spanyolország 4, 4. Montenegró 4, 5. Feröer-szigetek 3, 6. Izland 0

 

III. csoport (Rotterdam), 1. forduló:

  • Hollandia–Tunézia 39-21 (22-9)
  • Franciaország–Ausztria 29-17 (14-12)
  • Lengyelország–Argentína 28-25 (14-15)

A csoport állása: 1. Franciaország 6 (114-63), 2. Hollandia 6 (105-68), 3. Lengyelország 4, 4. Ausztria 2, 5. Argentína 0 (73-87), 6. Tunézia 0 (65-111)

