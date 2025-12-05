JapánközépdöntőMagyarországnői kézilabda-válogatott

A japánok gólvágója kemény hadüzenetet küldött Magyarországnak + videó

Natsuki Aizawa hisz benne, hogy Japán legyőzheti a jóval esélyesebb Magyarországot. Az immár 23 gólos játékos Svájc legyőzése után újabb bravúrra készül csapatával. A női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének második fordulójában nagy a tét: ha a mieink nem kapnak ki, bejutnak a legjobb 8 közé, ha veszítenek, az ázsiaiak megelőzhetik őket. A japánok alacsony termetüket sok és gyors mozgással próbálják kompenzálni. A magyar női kézilabda-válogatott a tavalyi olimpiai selejtezőn simán, 37-28-ra verte Japánt.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 05. 5:05
női kézilabda-válogatott Natsuki Aizawa from Japan during the Women's Handball World Championship match in Group A between Denmark and Japan in Rotterdam on Thursday, November 27, 2025. (Photo: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix) (Photo by Thomas Traasdahl /
Natsuki Aizawa és Japán meglepné a magyar női kézilabda-válogatottat Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix
Hiába érkezett pont nélkül a rotterdami középdöntőbe, Japán szeretné kiénekelni a sajtot a magyar lányok szájából. A Svájcot meglepően magabiztosan legyőző ázsiai együttes az egyedüli, amely még kiszoríthatja a magyar női kézilabda-válogatottat a negyeddöntőt érő első két hely egyikből. 

női kézilabda-válogatott
A románok legyőzése még nem ért továbbjutást a női kézilabda-válogatottnak Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A magyar női kézilabda-válogatott nem szabad, hogy kikapjon Natsuki Aizawáéktól, mert két csapat közötti azonos pontszám esetén, az egymás elleni eredmény rangsorol. Félni nincs okunk, ám veszélyes és szeszélyes ellenfél Japán, amellyel pénteken (18.00, Rotterdam, tv.: M4 Sport) mérkőzik meg Magyarország. Az ázsiaiak lemaradtak a párizsi olimpiáról, többek között a mieinktől is kikaptak a debreceni selejtezőtornán. A 2023-as világbajnokságon a 17. helyen végeztek. 

Bravúrokra azért képesek, két éve Dániában verték meg a házigazdákat 27-26-ra egy középdöntős mérkőzésen, a mostani vb-n 17 gólos sikerrel vágtak nekik vissza Andrea Hansenék. 

női kézilabda-válogatott
Ne tévesszen meg senkit Natsuki Aizawa mosolya, a pályán nem ismer kegyelmet (Fotó: P. Fülöp Gábor)

Elkapnák a magyar női kézilabda-válogatottat

A románoktól is kikaptak (27-31), egyedül a horvátokat múlták felül a csoportban 6 góllal. A középdöntőbe pont nélkül érkeztek, de sikerrel kezdték, végig vezetve, simán, 27-21-re verték Svájcot.

– Mindannyian összefogtunk, nagyon jó meccset játszottunk Svájccal. Próbáltunk győzni, hiszen a célunk a negyeddöntőbe jutás – nyilatkozta mosolyogva, mégis eltökélten a 8 gólt szerző Natsuki Aizawa, aki 23 találatával a vb-góllövőlistáján az élmezőnyben áll. Az említett továbbjutáshoz Magyarországot, s majd Szenegát kellene legyőznie Japánnak, s bíznia benne, hogy a mieink a végén kikapnak a dánoktól.

 A magyar erős csapat, teljesen más a stílusa, mint a miénk. Agresszívek, kemények a játékosaik. Mi alacsony termetűek vagyunk, ezért gyors irányváltásokkal, cselezésekkel igyekszünk játszani, sok egy az egy elleni játékot kezdeményezünk. Rengeteg energiával rendelkezünk, amit szeretnék kihasználni

 – mondta lapunknak a mindössze 160 centiméteres beálló, Natsuki Aizawa.

Kicsi a bors

A mieink tavaly év elején 37-28-ra megverték az ázsiaiakat az olimpiai selejtezőn. Aizawa akkor hét gólt szerzett, igaz Klujber Katrin 11-et! 

A japánok ezen a vb-n leggólerősebb játékosa a hazájában kézilabdázik, ahogy a válogatott többsége. Natsumi Akiyama Kisvárdán és Szombathelyen is megfordult. a jobbszélső, Haruno Sasaki a BL-szereplő Dortmund játékosa

. Golovin Vlagyimir csapata a meccs toronymagas esélyese, de egy döntetlennel is matematikailag bebiztosítaná a negyeddöntőbe kerülését. Legutóbb 2013-ban jutott el a legjobb 8 közé világbajnokságon a magyar női kézilabda-válogatott.

Az Origó előzetes helyszíni videójában Simon Petrát is láthatják:

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

