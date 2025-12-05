A japánok gólvágója kemény hadüzenetet küldött Magyarországnak + videó

Hiába érkezett pont nélkül a rotterdami középdöntőbe, Japán szeretné kiénekelni a sajtot a magyar lányok szájából. A Svájcot meglepően magabiztosan legyőző ázsiai együttes az egyedüli, amely még kiszoríthatja a magyar női kézilabda-válogatottat a negyeddöntőt érő első két hely egyikből.

A románok legyőzése még nem ért továbbjutást a női kézilabda-válogatottnak Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A magyar női kézilabda-válogatott nem szabad, hogy kikapjon Natsuki Aizawáéktól, mert két csapat közötti azonos pontszám esetén, az egymás elleni eredmény rangsorol. Félni nincs okunk, ám veszélyes és szeszélyes ellenfél Japán, amellyel pénteken (18.00, Rotterdam, tv.: M4 Sport) mérkőzik meg Magyarország. Az ázsiaiak lemaradtak a párizsi olimpiáról, többek között a mieinktől is kikaptak a debreceni selejtezőtornán. A 2023-as világbajnokságon a 17. helyen végeztek.

Bravúrokra azért képesek, két éve Dániában verték meg a házigazdákat 27-26-ra egy középdöntős mérkőzésen, a mostani vb-n 17 gólos sikerrel vágtak nekik vissza Andrea Hansenék.

Ne tévesszen meg senkit Natsuki Aizawa mosolya, a pályán nem ismer kegyelmet (Fotó: P. Fülöp Gábor)

Elkapnák a magyar női kézilabda-válogatottat

A románoktól is kikaptak (27-31), egyedül a horvátokat múlták felül a csoportban 6 góllal. A középdöntőbe pont nélkül érkeztek, de sikerrel kezdték, végig vezetve, simán, 27-21-re verték Svájcot.

– Mindannyian összefogtunk, nagyon jó meccset játszottunk Svájccal. Próbáltunk győzni, hiszen a célunk a negyeddöntőbe jutás – nyilatkozta mosolyogva, mégis eltökélten a 8 gólt szerző Natsuki Aizawa, aki 23 találatával a vb-góllövőlistáján az élmezőnyben áll. Az említett továbbjutáshoz Magyarországot, s majd Szenegát kellene legyőznie Japánnak, s bíznia benne, hogy a mieink a végén kikapnak a dánoktól.

A magyar erős csapat, teljesen más a stílusa, mint a miénk. Agresszívek, kemények a játékosaik. Mi alacsony termetűek vagyunk, ezért gyors irányváltásokkal, cselezésekkel igyekszünk játszani, sok egy az egy elleni játékot kezdeményezünk. Rengeteg energiával rendelkezünk, amit szeretnék kihasználni

– mondta lapunknak a mindössze 160 centiméteres beálló, Natsuki Aizawa.