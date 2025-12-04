Japánnői kézilabda vbJanurik Kingahangulat

Janurik Kinga már most olvassa a japánok játékát

A magyar női kézilabda-válogatott pénteken Japán ellen folytatja szereplését a világbajnokság rotterdami középdöntőjében. Janurik Kinga is jól számol, ha Golovin Vlagyimir csapata megnyeri a Japán elleni mérkőzést, akkor függetlenül a Dánia elleni, vasárnapi találkozótól már ott van a vb negyeddöntőjében. Az FTC kapusa elemezte a japánok technikás és gyors játékát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 18:30
Janurik Kinga nagyszerűen szállt be a Románia elleni meccsen Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly Forrás: KAR
A magyar női kézilabda-válogatott az eddigi négy mérkőzését megnyerte a női kézilabda-vb-n. A Románia feletti, szerdai, 34-29-es diadalból Janurik Kinga is kivette a részét, a második félidőben fontos védésekkel segítette Golovin Vlagyimir csapatát. Az FTC kapusa a Japán elleni, pénteki meccs előtt az ázsiai csapat különös, Európában szokatlan játékát elemezte.

Papp Nikoletta, Janurik Kinga és Tóvizi Petra - egyre jobb a hangulat a Japán ellen készülő magyar válogatottnál a női kézilabda-világbajnokságon
Papp Nikoletta, Janurik Kinga és Tóvizi Petra – egyre jobb a hangulat a Japán ellen készülő magyar válogatottnál a női kézilabda-világbajnokságon Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Kiváló hangulat és maximális koncentráció a magyar válogatottnál

Az Európa-bajnoki bronzérmes Janurik Kinga elmondta, a válogatottnál alapvetően is jó a hangulat, amelyet tovább erősít, hogy a csapat eddig mind a négy mérkőzését megnyerte a tornán. Ez a magabiztos kezdés azonban nem csökkenti a koncentrációt, hiszen a japánok elleni találkozó sorsdöntő lehet.

Japánt a mieink legutóbb 2024 tavaszán, a Debrecenben rendezett olimpiai selejtezőben győzték le.

– A következő meccs kifejezetten fontos lesz. Tudjuk, hogy ez a szükséges lépcsőfok a legjobb nyolchoz – fogalmazott a kapus, aki szerint a japánok teljesen más stílusban kézilabdáznak, mint az európai csapatok, ami komoly kihívást jelent.

Gyors lábak, technikás megoldások – ez jellemzi Japánt

Janurik külön kitért arra, milyen sajátosságokkal bír az ázsiai együttes támadójátéka. A japán lövők technikája és sebessége jelentősen eltér attól, amit például egy skandináv csapattal szemben tapasztalnak.

A japánok technikásabbak, szeretnek ejteni, húzogatni. Arra is készültünk, hogy nagyon sok ziccert kaphatunk, hiszen lábbal ők nagyon gyorsak

– mondta. Hozzátette, bízik benne, hogy a magyar védekezés ugyanúgy stabil marad, mint a korábbi mérkőzéseken, és nem engedik kibontakozni a riválist.

A kapus szerint a kulcs a fal összezártsága lesz: a japán játékosok nem az erős, távoli lövésekre építenek, hanem a váratlan tempóváltásokra és technikás befejezésekre.

 

Janurik bízik a magyar hatos falban

A Ferencváros kapusa arról is beszélt, hogyan alkalmazkodik a csapat az eltérő játékstílusokhoz. Míg egy magasabb, erős lövőkkel rendelkező rivális ellen gyakran kilenc méterre nyitják a védekezést, Japán ellen más megoldás lesz célszerű.

Most tarthatjuk azt, amit mindig szoktunk: hét-nyolc méteren maradunk, és húzunk egy olyan falat eléjük, amelyen ezekkel a gyors lábakkal sem tudnak rést találni

 – fogalmazott bizakodva.

A magyar válogatott pénteken 18 órakor lép pályára a rotterdami Ahoy csarnokban. A középdöntő zárásaként vasárnap az olimpiai, világbajnoki és Eb-bronzérmes Dániával találkozik a csapat. A negyeddöntőbe az első két helyezett jut, így a Japán elleni összecsapás jelentősége óriási.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekUkrajna

Lassan a testtel a befagyasztott orosz vagyon kapcsán!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ukrajna finanszírozása kapcsán igen súlyos jogi és politikai aggályok merülnek fel.

