Janurik Kinga már most olvassa a japánok játékát

A magyar női kézilabda-válogatott az eddigi négy mérkőzését megnyerte a női kézilabda-vb-n. A Románia feletti, szerdai, 34-29-es diadalból Janurik Kinga is kivette a részét, a második félidőben fontos védésekkel segítette Golovin Vlagyimir csapatát. Az FTC kapusa a Japán elleni, pénteki meccs előtt az ázsiai csapat különös, Európában szokatlan játékát elemezte.

Papp Nikoletta, Janurik Kinga és Tóvizi Petra – egyre jobb a hangulat a Japán ellen készülő magyar válogatottnál a női kézilabda-világbajnokságon Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Kiváló hangulat és maximális koncentráció a magyar válogatottnál

Az Európa-bajnoki bronzérmes Janurik Kinga elmondta, a válogatottnál alapvetően is jó a hangulat, amelyet tovább erősít, hogy a csapat eddig mind a négy mérkőzését megnyerte a tornán. Ez a magabiztos kezdés azonban nem csökkenti a koncentrációt, hiszen a japánok elleni találkozó sorsdöntő lehet.

Japánt a mieink legutóbb 2024 tavaszán, a Debrecenben rendezett olimpiai selejtezőben győzték le.

– A következő meccs kifejezetten fontos lesz. Tudjuk, hogy ez a szükséges lépcsőfok a legjobb nyolchoz – fogalmazott a kapus, aki szerint a japánok teljesen más stílusban kézilabdáznak, mint az európai csapatok, ami komoly kihívást jelent.

Gyors lábak, technikás megoldások – ez jellemzi Japánt

Janurik külön kitért arra, milyen sajátosságokkal bír az ázsiai együttes támadójátéka. A japán lövők technikája és sebessége jelentősen eltér attól, amit például egy skandináv csapattal szemben tapasztalnak.

A japánok technikásabbak, szeretnek ejteni, húzogatni. Arra is készültünk, hogy nagyon sok ziccert kaphatunk, hiszen lábbal ők nagyon gyorsak

– mondta. Hozzátette, bízik benne, hogy a magyar védekezés ugyanúgy stabil marad, mint a korábbi mérkőzéseken, és nem engedik kibontakozni a riválist.

A kapus szerint a kulcs a fal összezártsága lesz: a japán játékosok nem az erős, távoli lövésekre építenek, hanem a váratlan tempóváltásokra és technikás befejezésekre.