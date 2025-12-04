A világbajnokság csodacsapata állta a sarat a vb legdurvább válogatottja ellen

Hogy miért Szerbia a világ legdurvább csapata? Nos, ez nem szubjektív ítélet, a kérdésre objektív válasz adható. Négy-négy mérkőzés után a kétperces kiállítások rangsorát Szerbia vezette 18 büntetéssel, alaposan megelőzve a második helyezett Franciaországot. A Feröer szigetek a fegyelmezett csapatok közé tartozik 10 kétperces kiállítással (a rangsorban ezzel a 26. helyen voltak), a magyar válogatott még az északianál is jobban áll 9 büntetéssel, ami a 28. helyet jelenti a harminckettes mezőnyben.
A durva helyett persze megengedőbb és tárgyilagosabb a kemény jelző, ami sportágtól függetlenül a szerbek jellemzője.
Csupa ismerős a szerbeknél – és a feröeriek?
A szerb válogatott több játékosa nemcsak a földrajzi távolság okán közeli ismerősünk, hanem mert a keret durván fele magyar klubokban játszott, illetve játszik. Íme, a terjedelmes lista Dragana Cvijiccsel, a ferencvárosi szurkolók kedvencével az élen:
- Dragana Cvijics (FTC)
- Emilija Lazics (Fehérvár)
- Jovana Jovovics (Debrecen),
továbbá:
- Katarina Krpezs Slezak (Brassó) – korábban hat éven át az Érd játékosa volt,
- Szanja Radosavljevics (Kristiansand) – Vác
- Angyela Janjusevics (Rapid Bukarest) – Siófok
- Jovana Risovics (Krim Ljubljana) – Kecskemét
- Jovana Kovacsevics (Zvezda) – Békéscsaba, Érd
- Alekszandra Vukajlovics (Nagybánya) – Békéscsaba, Debrecen és Érd.
Az 54 ezer lakosú Feröer szigetek válogatottjából egyetlen játékos sem kézilabdázott Magyarországon. A kézilabda a szigeteken nemzeti sport, akadnak nemzetközi klasszisaik is. Pernille Brandenborg (Storhamar, Norvégia) kivételével a többiek odahaza, illetve Dániában játszanak. Közülük a már említett Brandenborg mellett Jana Mittún, a Viborg villámléptű irányítója emelhető ki.
Drámai hajrá, Feröer csak kicsikarta a döntetlent
A mérkőzés végig szorosan alakult. 4-4 után a szerbek elléptek 7-4-re, de tovább nem tudták növelni az előnyüket, szünetben 16-14 volt az állás Szerbia javára.
A második félidőben Feröer Brandenborg és Mittún vezérletével még nagyobb tempóra kapcsolt, és 24-24-nél egyenlített, sőt a vezetést is átvette, a feröeri vezérszurkolót többször is bejátszották a tévéközvetítésben.
A szerbek igazolták a hírüket, a 45. perc Velicskovicsot durvaságért piros lappal állították ki. Teljesen nyílttá vált a találkozó.
A hajrában megtörtént az, amit csak kevesen tudtak előzetesen elképzelni: úgy tűnt, hogy Feröer felőrli a rutinos, kemény harcosokból álló Szerbiát. Az 52. percben, 28-26-nál először vezetett két góllal az északi csapat. De még hátravolt két fordulat. A szerbek újra átvették a vezetést, s amikor az utolsó percben Brandenborg hétméteres hibázott 31-30-as szerb vezetésnél, úgy tűnt, a feröerieknek elúszik a meccs.
A szerbeknek elég lett volna végig támadni a hátralévő időt, ám Jovovics lépéshibája miatt elvesztették a labdát. Jovovics ráadásul hatalmas butaságot követett el, hét másodperccel a vége előtt belekapott a feröeri indításba. Hétméteres. Mittún (11 góllal az egész meccs legjobbja) bedobta, ezzel véget is ért és 31-31-es döntetlenre végződött a mérkőzés. Feröer rászolgált az egy pontra.
