A világbajnokság csodacsapata állta a sarat a vb legdurvább válogatottja ellen

Véget ért a nagy álom. A női kézilabda-világbajnokság újonca, a Feröer szigetek hatalmas küzdelemben, túlzás nélkül drámai végjátékban 31-31-es döntetlent játszott Szerbia ellen a középdöntő II. csoportjában, s ezzel elvesztette az esélyét arra, hogy bejusson a legjobb nyolc közé. Az északi csapat a szurkolóival együtt így is örül az újabb bravúros pontszerzésnek.

2025. 12. 04. 17:26
Pernille Brandenborg és Jana Mittún, a Feröer-szigetek két legjobb játékosa Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
Hogy miért Szerbia a világ legdurvább csapata? Nos, ez nem szubjektív ítélet, a kérdésre objektív válasz adható. Négy-négy mérkőzés után a kétperces kiállítások rangsorát Szerbia vezette 18 büntetéssel, alaposan megelőzve a második helyezett Franciaországot. A Feröer szigetek a fegyelmezett csapatok közé tartozik 10 kétperces kiállítással (a rangsorban ezzel a 26. helyen voltak), a magyar válogatott még az északianál is jobban áll 9 büntetéssel, ami a 28. helyet jelenti a harminckettes mezőnyben.

Pernille Brandenborg tör kapura a szerb Dragan Cvijics, az FTC játékosa mellett a Feröer-szigetek-Szerbia találkozón a női kézilabda-világbajnokságon
Pernille Brandenborg tör kapura a szerb Dragan Cvijics, az FTC játékosa mellett a Feröer szigetek–Szerbia találkozón a női kézilabda-világbajnokságon Fotó: FEDERICO GAMBARINI/DPA

A durva helyett persze megengedőbb és tárgyilagosabb a kemény jelző, ami sportágtól függetlenül a szerbek jellemzője.

Csupa ismerős a szerbeknél – és a feröeriek?

A szerb válogatott több játékosa nemcsak a földrajzi távolság okán közeli ismerősünk, hanem mert a keret durván fele magyar klubokban játszott, illetve játszik. Íme, a terjedelmes lista Dragana Cvijiccsel, a ferencvárosi szurkolók kedvencével az élen:

  • Dragana Cvijics (FTC)
  • Emilija Lazics (Fehérvár)
  • Jovana Jovovics (Debrecen),

továbbá:

  • Katarina Krpezs Slezak (Brassó) – korábban hat éven át az Érd játékosa volt,
  • Szanja Radosavljevics (Kristiansand) – Vác
  • Angyela Janjusevics (Rapid Bukarest) – Siófok
  • Jovana Risovics (Krim Ljubljana) – Kecskemét
  • Jovana Kovacsevics (Zvezda) – Békéscsaba, Érd
  • Alekszandra Vukajlovics (Nagybánya) – Békéscsaba, Debrecen és Érd.

Az 54 ezer lakosú Feröer szigetek válogatottjából egyetlen játékos sem kézilabdázott Magyarországon. A kézilabda a szigeteken nemzeti sport, akadnak nemzetközi klasszisaik is. Pernille Brandenborg (Storhamar, Norvégia) kivételével a többiek odahaza, illetve Dániában játszanak. Közülük a már említett Brandenborg mellett Jana Mittún, a Viborg villámléptű irányítója emelhető ki.

Drámai hajrá, Feröer csak kicsikarta a döntetlent

A mérkőzés végig szorosan alakult. 4-4 után a szerbek elléptek 7-4-re, de tovább nem tudták növelni az előnyüket, szünetben 16-14 volt az állás Szerbia javára.

A második félidőben Feröer Brandenborg és Mittún vezérletével még nagyobb tempóra kapcsolt, és 24-24-nél egyenlített, sőt a vezetést is átvette, a feröeri vezérszurkolót többször is bejátszották a tévéközvetítésben.

A szerbek igazolták a hírüket, a 45. perc Velicskovicsot durvaságért piros lappal állították ki. Teljesen nyílttá vált a találkozó.

A hajrában megtörtént az, amit csak kevesen tudtak előzetesen elképzelni: úgy tűnt, hogy Feröer felőrli a rutinos, kemény harcosokból álló Szerbiát. Az 52. percben, 28-26-nál először vezetett két góllal az északi csapat. De még hátravolt két fordulat. A szerbek újra átvették a vezetést, s amikor az utolsó percben Brandenborg hétméteres hibázott 31-30-as szerb vezetésnél, úgy tűnt, a feröerieknek elúszik a meccs. 

A szerbeknek elég lett volna végig támadni a hátralévő időt, ám Jovovics lépéshibája miatt elvesztették a labdát. Jovovics ráadásul hatalmas butaságot követett el, hét másodperccel a vége előtt belekapott a feröeri indításba. Hétméteres. Mittún (11 góllal az egész meccs legjobbja) bedobta, ezzel véget is ért és 31-31-es döntetlenre végződött a mérkőzés. Feröer rászolgált az egy pontra.

 

 

Bejuthat-e Feröer a legjobb nyolc közé a női kézilabda-vb-n?

A Feröer szigeteknek így három pontja van, és már nem juthat be a legjobb nyolc közé, hiszen a 6 pontos Németországot nem tudja megelőzni, továbbá az utolsó fordulóban Szerbia (5 pont)–Montenegró (4 pont) találkozót rendeznek, a két délszláv együttes közül az egyik mindenképpen Feröer előtt marad.

 

 

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

