Helyezkedés a kézilabda világában

Mikor lesz izgalmas a női kézilabda-világbajnokság? Ha majd Európa-bajnokság lesz belőle. Kissé gonosz, de nem teljesen alaptalan látlelet. Kétségtelen, a harminckettes mezőny azzal együtt kissé lötyög, hogy Európát tizennyolc csapat képviseli. Csakúgy, mint a férfiaknál az idén januárban megrendezett vb-n, tegyük hozzá. Ám a kötelező egyenlőségen már rég nem akadunk fenn, nemhogy kézilabdában, már az erő-állóképességi sportágakban sem. Itt lenne már az ideje, hogy a röplabdát is azonos magasságú hálóra játsszák nők és férfiak…

Irán üde színfolt a női kézilabda-világbajnokságon. A magyar válogatottnak persze még nem okoz gondot a győzelem ellene Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

De vissza a kézilabdához: amíg a férfiaknál talán csak Kuba és Guinea lógott ki bántóan a mezőnyből, a hölgyeknél Horvátország kivételével a negyedik kalapból kisorsolt valamennyi országra, tehát Egyiptomra, Uruguayra, Paraguayra, Kubára, Kazahsztánra, Iránra és – ami a nemzetközi szövetség vezetőinek különösen fájdalmas lehet – Kínára is ez áll, sőt nyolcadikként idesorolhatjuk a harmadik kalapból Tunéziát is. A huszonnégy csapatos világbajnokság jobban megfelelne a nemzetközi erőviszonyoknak.

Látva a csoportkört övező érdektelenséget, a szurkolói igényeknek is; egyszerre botrányos és racionális döntésként a társrendező Németországban a tévé csak a negyeddöntőktől közvetíti majd a vb-t. Ám ha huszonnégy résztvevőből lenne tizennyolc európai, az már-már tényleg csupán Európa-bajnokság.

Más megközelítésben: a nőknél Európán kívül egyetlen országban, Brazíliában űzik a sportágat a kívánatos színvonalon. Talán még Angolában, de az elmúlt másfél évtizedben ott is visszaesett a színvonal, a vb-n ma már csak álom a 2007-es hetedik, illetve a 2011-es nyolcadik helyezés, az afrikai ország csapata 2016 óta nem járt olimpián sem.

A Koreai Köztársaság és Kína feladta...

Ennél is fájdalmasabb a Koreai Köztársaság hanyatlása. Szöul és Barcelona olimpiai bajnoka, a magyar válogatott egykori ádáz ellenfele Pekingben még bronzérmet szerzett, Londonban negyedik lett, azóta viszont a kézilabda mintha csupán megtűrt sportág lenne az országban. Korea az elmúlt bő évtizedben képtelen érdemi eredményt felmutatni, két éve csupán a huszonkettedik helyen zárta a világbajnokságot, és a csoportkör alapján idén sem alkot nagyot.