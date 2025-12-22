Orbán Viktor: Újabb fontos pillanat az országépítésben

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán oldalán számolt be arról, hogy újabb mérföldkőhöz érkezik a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése.

Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő bejegyzésében közölte, hogy hétfőn Kenderes határában avatják fel az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között.

Újabb fontos pillanat az országépítésben. Reggel irány Kenderes határa, ahol felavatjuk az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között

– írta Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány kitart a korábban tett vállalásai mellett.



„Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is”

– fogalmazott.

Orbán Viktor a gyorsforgalmi úthálózat bővülésére is kitért, felidézve az elmúlt másfél évtized eredményeit.

„2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 km volt. Ez 2025-re közel 2000 km-re emelkedett. Ezzel elértük, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától.”

A kormányfő a fejlesztések hátterében álló kihívásokról is beszélt.

„Kemény menet volt. Megküzdöttünk a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzdünk a háborúval.”

Bejegyzésében kitért az uniós hadikölcsön alóli mentesség jelentőségére is.



„Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól

– fogalmazott a kormányfő.

Hozzátette:

„A ma átadott autóútszakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudjuk majd folytatni az építkezést.”

Orbán Viktor tudatta, hogy az infrastruktúra-fejlesztések folytatódnak.

„És folytatni is fogjuk. Mert a magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában” – írta a miniszterelnök.

Ez a mi tervünk: a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.