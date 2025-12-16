Amerika saját képére formálja a focit

idezojelek
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már az előkészületek közepette is egyre inkább egy hermetikusan elzárt, a tömegeket már hírből ingerlő VIP-páholyhoz hasonlatos: drága, elérhetetlen és megközelíthetetlen, a kívül rekedtek dühös morajlása beszűrődik ugyan, ami belül senkit sem zavar igazán. Az esemény szervezői pedig mosolyognak és elégedetten dörzsölik a tenyerüket.

Lehet itt bármekkora csatazaj a csillagászati jegyárak miatt, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség máris győzelmi jelentést adott ki: 24 óra alatt több mint kétszáz országból ötmillió jegyigénylés futott be. 

A FIFA nem véletlenül közölt előzetes adatokat, mintha ezzel is azt üzenné: a tömegek háboroghatnak, a lényeg az, hogy van fizetőképes kereslet, nem az ökölrázó ultráknak, hanem a tehetős futballturistáknak rendezik a vb-t. A futball – pontosabban a világbajnokság – ugyanis ma már csupán látszólag élmény, valójában termék. A terméknél pedig nem az számít, mit gondolunk róla, hanem az, hogyan árazza be a piac.

A piac pedig, úgy tűnik, vevő a termékre. Az sem árt a hírnevének, hogy szurkolói szervezetek a hagyományok alapján jogosan háborognak. A jegyek ára sokszorosa a ­2022-es katari világbajnokságénak, és a labdarúgó világeseményen először a 2025-ös klubvilágbajnokságon alkalmazott dinamikus árazás a vb-re már alapértelmezett értékesítési elv. A mesterséges intelligencia segítségével csúcsra járatott pénzszivattyú. A profit a lényeg, a „hétköznapi” drukker a FIFA szemében legfeljebb díszlet, hangulatfelelős statiszta, ingyen alkalmazott marketinges. Mit számít, hogy a világbajnokság fokozatosan elveszíti egyik legfontosabb értékét: azt az érzést, hogy a futball mindenkié.

Ha valaki azt hinné, az elkötelezett szurkolók előtt a jegyár az egyetlen akadály, az még nem nézett rá a szállodai árakra. A részletes menetrend közzététele után a rendező városokban átlagosan több mint háromszáz, egyes helyeken pedig kilencszáz százalékos drágulásról beszélnek.

 Mexikóvárosban a nyitómérkőzés idején egy korábban 150–200 dolláros szoba 3800–4000 dollárra ugrik. New Yorkban a döntő idején háromezer dollár alatt szinte nem is létezik „normális” szállás. A világbajnokság így lassan, de biztosan a világ leggazdagabb embereinek kiváltságává válik. Nem ideológia kérdése ez, hanem matematika.

Amerika pontosan tudja, mit csinál. A ­2026-os vb nem csupán sportesemény, hanem kulturális és gazdasági export-import. Euró­pa adja a hagyományt, a szenvedélyt, Amerika pedig becsomagolja, feliratozza, optimalizálja és eladja – önmagának is. Az Egyesült Államok egyre inkább a saját képére formálja a labdarúgást. S nemcsak a tengerentúlon, a hatás óhatatlanul visszagyűrűzik Európába.

A világbajnokságon hivatalosan csak indokolt esetben, kánikulában rendelnek el ivószünetet. Amiatt azonban, amit – aligha véletlenül – egyre gyakrabban reklámszünetként emlegetnek, félidőnként kétszer három percre állhat meg a játék. S ki dönt arról, indokolt-e az ivószünet? Látszólag a játékvezető, de nem alaptalan a gyanú, hogy a FIFA értékesítői is érvelnek a háttérben.

Ez a gondolkodás idegen az európai futballkultúrától. Itt a játék szent, ha van is ivószünet, az az ajánlásnak megfelelően durván egy perc. Az amerikai sportlogika viszont más: annál jobb, minél többször lehet megszakítani a játékot, minden egyes szünet értékes reklámidő, ami növeli a bevételt.

Európában a futball soha volt nem pusztán sport. Lokális, társadalmi, olykor vallási hovatartozás, identitás, generációkon át öröklődő rítus. A stadion nem csupán eseményhelyszín, hanem emléktér: ott tanulta meg az ember az első káromkodást, ott látta az apját sírni, ott értette meg, mit jelent győzni és veszíteni. Ez a kulturális háttér Amerikában hiányzik – nem azért, mert ne lennének érzelmek, hanem mert nincs mögötte százévnyi közös történet.

Az amerikai modell ezért nem rombol, hanem lecserél. A futballt nem átalakítja, hanem újracsomagolja: kiszedi belőle a lokális kötődést, a rivalizálás mélységét, a fájdalmat és a hosszú emlékezetet, majd globálisan fogyasztható termékként kínálja újra. Ez nem jobb és nem rosszabb – csak más. Csakhogy miközben Amerika a saját képére formálja a játékot, Európa lassan elveszíti azt az előnyt, amely eddig megkülönböztette: hogy itt a futball nemcsak üzlet volt, hanem kultúra is.

Nem az a kérdés, hogy kell-e ivószünet – nyilván kell, főleg nyáron –, hanem az, hogy kié az a három perc. A futballé? A játékosé? A nézőé? Vagy a szponzoré? A válasz nem bonyolult. A játék ritmusát innentől nem a futball, hanem a műsoridő szabja meg. A futballnak dramaturgiája van, a reklámnak viszont pontos időkerete – és most az utóbbi győz.

A kezdési időpontok is azt sugallják, Amerika immár nem Európát akarja kiszolgálni, hanem a saját hasznát tartja szem előtt. 1994-ben, az előző amerikai világbajnokságon még volt törekvés arra, hogy Európa emberi időben tudjon meccset nézni. Most mintha ez a szempont eltűnt volna. Nem az európai igényekhez igazítják a tornát, hanem az amerikai prime time-hoz. Ha Európában éjszaka vagy hajnalban kell meccset nézni, hát akit érdekel, nosza, keljen fel – és persze szippantsa magába a reklámblokk üzenetét is.

Sokan legyintenek: mindez csak a vb-re érvényes üzleti modell. Csakhogy a futball talán az egyetlen olyan üzleti ág, amelyben még Európa a globális piac centruma. A Pre­mier League már rég nem pusztán angol bajnokság, a Bajnokok Ligája pedig európai termék ugyan, de világvaluta, még mindig Euró­pába áramlanak a világ legjobb futballistái. Az UEFA ezt próbálja védeni, a FIFA viszont globális szervezet, Amerika segítségével mind nagyobb szeletet akar kiharapni az UEFA tortájából.

A 2025-ös klubvilágbajnokság több szempontból volt mérföldkő és egyben persze a 2026-os vb főpróbája. Európában előzetesen mindenki nyafogott, a túlterhelés miatt a játékosok egészségét féltették, bírálták a mezőny összeállításának torz elveit, állítólag maguk az európai klubok is ódzkodtak a részvételtől, aztán kiderült, azok – például a Barcelona – is próbálkoztak beférkőzni a mezőnybe, akik kimaradtak. A torna összességében sikeresnek bizonyult, s innen már csak egy lépés az a jövő, amelyet egyre többen sejtenek: négyévente válogatott-vb, kétévente klub-vb. A klubvilágbajnokság idővel versenyre kel a Bajnokok Ligájával, sőt ha a FIFA továbbra is busásan fizet, akkor a klubok nem fintorogni fognak, hanem marakodni a részvételért. Nem egy egész idényre köti le a csapatokat, „csak” egy hónapra, mégis óriási bevételt termel. Zseniális ötlet – tetszik vagy sem.

„Footb-all”, azaz a futball mindenkié – hirdeti a FIFA legújabb szlogenje. S ebbe mindenki belefér. Az is csak látszólag kínos malőr, ami a Seattle-be tervezett „pride-meccs” körül zajlik. Ha valaki nem tudná, a hírhedten liberális város a nagy LMBTQ-ünnephez, június 28-ához legközelebb eső napra, június 26-ára jó előre beharangozta a pride-meccset. 

Csak éppen a sorsolás szeszélye folytán Irán és Egyiptom lesz a két főszereplő a pályán… A vb ezt is kibírja. A FIFA logikája könyörtelenül egyszerű: a pénznek nemcsak szaga, hanem identitása és szexuális irányultsága sincs. A futball mindenkié, ezért mindenkit meg kell szólítani. Szurkolót, céget, politikust, aktivistát. A FIFA nem az a szervezet, amely bárkit is kizárna a fogyasztók köréből.

A hírek szerint az MLS egy-két éven belül átáll az európai szezonra, augusztustól májusig tartó lebonyolítással. Ez már nem technikai kérdés, hanem stratégia. A cél nem is lehet más, mint hogy az MLS-t az európai bajnokságokkal, a Bajnokok Ligájával is versenyképes ligává, termékké emeljék.
A kérdés tehát már nem az, hogy Amerika megszereti-e a futballt. Ezen már túlléptünk. Hanem az, hogy ki tudja-e csavarni Európa kezéből a futballbizniszt. A futball ugyanis nemcsak játék, hanem valuta, befolyás, soft power.

A 2026-os világbajnokság nemcsak torna lesz, hanem demonstráció. Megmutatja, kié a színpad, kié a műsoridő, kié a kassza. A labda ugyan gömbölyű, a szabályok is ismerősek lesznek. De a világ körülötte megváltozik. És talán ez a legnagyobb kérdés: amikor majd megszólal a kezdősípszó, még a mi játékunkat nézzük-e – vagy már valaki másét.

