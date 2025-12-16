Amerika saját képére formálja a focit

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már az előkészületek közepette is egyre inkább egy hermetikusan elzárt, a tömegeket már hírből ingerlő VIP-páholyhoz hasonlatos: drága, elérhetetlen és megközelíthetetlen, a kívül rekedtek dühös morajlása beszűrődik ugyan, ami belül senkit sem zavar igazán. Az esemény szervezői pedig mosolyognak és elégedetten dörzsölik a tenyerüket.

Lehet itt bármekkora csatazaj a csillagászati jegyárak miatt, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség máris győzelmi jelentést adott ki: 24 óra alatt több mint kétszáz országból ötmillió jegyigénylés futott be.

A FIFA nem véletlenül közölt előzetes adatokat, mintha ezzel is azt üzenné: a tömegek háboroghatnak, a lényeg az, hogy van fizetőképes kereslet, nem az ökölrázó ultráknak, hanem a tehetős futballturistáknak rendezik a vb-t. A futball – pontosabban a világbajnokság – ugyanis ma már csupán látszólag élmény, valójában termék. A terméknél pedig nem az számít, mit gondolunk róla, hanem az, hogyan árazza be a piac.

A piac pedig, úgy tűnik, vevő a termékre. Az sem árt a hírnevének, hogy szurkolói szervezetek a hagyományok alapján jogosan háborognak. A jegyek ára sokszorosa a ­2022-es katari világbajnokságénak, és a labdarúgó világeseményen először a 2025-ös klubvilágbajnokságon alkalmazott dinamikus árazás a vb-re már alapértelmezett értékesítési elv. A mesterséges intelligencia segítségével csúcsra járatott pénzszivattyú. A profit a lényeg, a „hétköznapi” drukker a FIFA szemében legfeljebb díszlet, hangulatfelelős statiszta, ingyen alkalmazott marketinges. Mit számít, hogy a világbajnokság fokozatosan elveszíti egyik legfontosabb értékét: azt az érzést, hogy a futball mindenkié.

Ha valaki azt hinné, az elkötelezett szurkolók előtt a jegyár az egyetlen akadály, az még nem nézett rá a szállodai árakra. A részletes menetrend közzététele után a rendező városokban átlagosan több mint háromszáz, egyes helyeken pedig kilencszáz százalékos drágulásról beszélnek.

Mexikóvárosban a nyitómérkőzés idején egy korábban 150–200 dolláros szoba 3800–4000 dollárra ugrik. New Yorkban a döntő idején háromezer dollár alatt szinte nem is létezik „normális” szállás. A világbajnokság így lassan, de biztosan a világ leggazdagabb embereinek kiváltságává válik. Nem ideológia kérdése ez, hanem matematika.