„El volt mentve a felmondólevelem” – így került pont a Milák-ügy végére

– Közeleg az év vége, készülnek a tízes listák az Év sportolója választásra. Kapott fülest, Virth Balázs neve ott lesz a jelöltek között?

– Nem, nem hallottam semmit. Idén nem is tettem érte, szerintem fel sem merül, hogy a jelöltek között lenne a helyem.

Virth Balázs magyaráz Milák Kristófnak. Olimpiai arany lett a közös munka eredménye. Az edzőt végül rehabilitálták és megkapta az életjáradékot Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

– A tavalyi esetet, amikor nem került fel a listára, hogyan fogadta és emésztette meg?

– Talán meglepő, amit mondok, először bele sem gondoltam. Annyira nehéz év volt, örültem, hogy túl vagyok rajta, ez már nem jelentett ingert. Aztán később, amikor cikkeztek róla, akkor gondoltam végig, hogy valóban nem stimmel a döntés.

– A párizsi olimpiát követő egyéves kálváriája során melyik eset érintette a legfájdalmasabban?

– Egyértelműen a parlamenti fogadás. Nekem egyből leesett, hogy nekünk nem puszta tévedésből fakadóan foglaltak helyet a nézők között. Zala Gyuri ült mellettem, ő először még kedélyeskedett, ugyan, nincs jelentősége, mi is sorra kerülünk a kitüntetések átadásakor, de idővel magába roskadva már ő is a padlót bámulta.

Olimpiát akart nyerni – meg is kapta, meg nem is

– Majd egyéves hercehurcát lezárva az Országgyűlés megszavazta a sporttörvény megváltoztatását, mi több, visszamenőleges hatállyal ön is jogosulttá vált az életjáradékra. Elégtételt jelentett, hogy végül rehabilitálták?

– Nem akarok álszent lenni, az életjáradék anyagilag természetesen biztonságot jelent. Felhőtlen boldogságot azonban nem éreztem. S nem azért, mert bárkire is neheztelnék. Magyarországon a magyar úszósport hagyományai alapján minden tehetséges úszó úgy kezdi el a pályafutását, hogy olimpiai bajnok szeretne lenni. Ehhez hasonlóan minden edzőnek az a célja, hogy olimpiai bajnokot neveljen. Hatalmas beteljesülés, amikor ezt a törekvést, sok éves gyötrelmes munkát siker koronázza. Amikor elönt az eufória, téren és időn kívülre kerülsz. Nekem éppen ez nem adatott meg. Sem Párizsban, sem itthon, a hivatalos ünnepségen a Parlamentben.

Tudom, idővel, sok-sok év múltán az marad majd meg, hogy a 2024-es párizsi olimpián Virth Balázs volt az arany- és ezüstérmes Milák Kristóf edzője, az említett magasztos pillanatokat azonban már senki és semmi nem hozhatja vissza nekem.

– Az életjáradék mégis egyfajta pecsét a történet végén, hogy igenis Virth Balázs volt Milák Kristóf edzője a párizsi olimpiász idején. Azoktól, aki méltatlan helyzetbe sodorták, utólag kapott visszajelzést: bocsánat, tévedtünk?

– Inkább azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik tulajdonképpen helyettem megvívták ezt a küzdelmet. Mindenekelőtt Wladár Sándornak, az úszószövetség elnökének, aki végig mögöttem állt, konfliktusoktól sem riadt vissza az érdekemben, valamint Schmidt Ádám államtitkárnak, aki a helyzet szakmai és jogi tisztázódása után az élére állt, ahogy ön fogalmazott, a rehabilitálásomnak, személyesen keresett fel, hogy közölje a jó hírt és mindent elkövetett az ügy gyors lezárása érdekében.