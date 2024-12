Íme a jelöltek, közülük kerülnek ki az Év sportolói

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke az M4 Sporton ismertette a listákat. A szövetség elnöksége öt kategóriában tízes jelöltlistákat állított össze, a szavazás január 3-ig tart. Ekkor jelentik be – szintén az M4 Sporton –, hogy kategóriánként kik kerültek be az első háromba.

A Magyar Sportújságírók Szövetsége január 13-án az Operaházban rendezi meg az M4 Sport – Az Év sportolója gála 2024 díjátadót.

Szöllősi György kiemelte, hogy a számos siker miatt a bőség zavara okozott nehézséget a szövetség elnökségének a listák összeállításánál.

– Most már tudjuk, hogy négy évenként nemcsak az olimpia és a paralimpia, hanem hál' istennek a futball Eb miatt is különleges a magyar sportszeretők nyara. Én nem emlékszem olyan évre, mikor már a tízes listák összeállítása is ekkora vitát hozott volna. Az elmúlt napokban késhegyre menő vitákat folytattak a szövetség elnökségének tagjai– mondta az MSÚSZ elnöke, kiemelve, hogy nagy rangot jelent már a tízes listára kerülés is.

Az MSÚSZ ötödször díjazza az Év sportpillanatát, az m4sport.hu oldalon található, a szövetség és a sportcsatorna szakértői által összeállított listára a szurkolók szavazhatnak szintén január 3-ig. A szűkített hármas lista alapján viszont már felkért szakemberek döntenek a nyertesről.

A fogyatékos sportolóknál három kategóriában hirdetnek győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek.