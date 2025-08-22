A Fradi csatára tarthatatlan, Európa egyik legjobb gólvágója

Noha a Ferencváros kedden este hazai pályán 3-1-re elveszítette a Bajnokok Ligája rájátszásának első meccsét az azeri Qarabag ellen, azért ennek a találkozónak is megvolt a maga pozitív hozadéka. Ugyanis a Fradi korábbi gólkirálya, Varga Barnabás gyönyörű gólt lőtt, és ezzel a találattal az egyik legeredményesebb támadója a sorozatnak. A csatár teljesítménye igencsak megsüvegelendő, ugyanis a nemzetközi kupameccseken immár szezonok óta szakmányban rúgdossa a gólokat. Ha a jövő heti, bakui visszavágón is hozná a formáját, bizony nem a talajtól elrugaszkodott az a remény, hogy a zöld-fehérek akár meg is fordíthatják az azeriekkel vívott párharcot.

A Fradi játékosai újabban ismét egyre sűrűbben ünnepelhetik Varga Barnabást a góljai után Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A Fradi csatárának elképesztőek a statisztikái

Varga Barnabás későn került a magyar labdarúgást kedvelők figyelmébe, ugyanis az NB I-ben 2021-ben mutatkozott be, amikor az újonc Gyirmót centereként a második lett a szezon végén 13 találatával a gólllövőlistán. Miután a csapat kiesett, Varga továbbállt a Paks csapatába, ahol azonnal gólkirály lett, és ennek következtében a következő szezont már a Ferencvárosban kezdhette, ám a bajnokcsapatban is szórta a gólokat, hiszen újfent gólkirály lett. Az elmúlt szezonban önmagához képest gyengélkedett, persze ebbe az is belefért, hogy az Európa-liga alapszakaszában a második helyen végezzen a góllövőlistán, és a szezonban ismét több mint 20 alkalommal találjon be az ellenfeleknek valamennyi sorozatot figyelembe véve.

Varga Barnabás statisztikái (a Transfermarkt adatai alapján)

NB I: 117 meccs, 73 gól, 17 gólpassz

Magyar Kupa: 13 meccs, 5 gól, 3 gólpassz

Bajnokok Ligája-selejtező: 7 meccs, 5 gól

Európa-liga: 8 meccs, 6 gól, 1 gólpassz

Európa-liga selejtező: 2 meccs, 1 gól

Knferencialiga: 5 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

Konferencialiga-selejtező: 6 meccs, 7 gól, 4 gólpassz

A pályafutása során játszott még Ausztriában különböző osztályokban, így összesítésben 346 találkozón 211 gól és 41 gólpassz fűződik a nevéhez. A 2,2 millió euró értékű Varga a nemzetközi kupákban 28 meccsen 21 gólt lőtt, ami egészen elképesztő hatékonyság egy magyar támadótól.