A Fradi csatára tarthatatlan, Európa egyik legjobb gólvágója

Nagyon úgy tűnik, hogy Varga Barnabás nem csak a hazai mezőnyben gyártja futószalagon a gólokat, akkor sem jön zavarba a kapu előtt, ha a nemzetközi kupákban kell bizonyítania. A Fradi csatára a most futó Bajnokok Ligája selejtezőjének góllövőlistáján a második helyen áll 5 találatával, de a hazai bajnokságban is beköszönt már kétszer. Nem csoda, ha a harmincéves támadóra felfigyeltek a Serie A csapatai.

Molnár László
2025. 08. 22. 16:47
Remek Varga Barnabás-gólokat láthat a közönség, a Fradi csatára Európa egyik legveszélyesebb támadója
Remek Varga Barnabás-gólokat láthat a közönség, a Fradi csatára Európa egyik legveszélyesebb támadója Fotó: Mirkó István
Noha a Ferencváros kedden este hazai pályán 3-1-re elveszítette a Bajnokok Ligája rájátszásának első meccsét az azeri Qarabag ellen, azért ennek a találkozónak is megvolt a maga pozitív hozadéka. Ugyanis a Fradi korábbi gólkirálya, Varga Barnabás gyönyörű gólt lőtt, és ezzel a találattal az egyik legeredményesebb támadója a sorozatnak. A csatár teljesítménye igencsak megsüvegelendő, ugyanis a nemzetközi kupameccseken immár szezonok óta szakmányban rúgdossa a gólokat. Ha a jövő heti, bakui visszavágón is hozná a formáját, bizony nem a talajtól elrugaszkodott az a remény, hogy a zöld-fehérek akár meg is fordíthatják az azeriekkel vívott párharcot.

A Fradi játékosai újabban ismét egyre sűrűbben ünnepelhetik Varga Barnabást a góljai után
A Fradi játékosai újabban ismét egyre sűrűbben ünnepelhetik Varga Barnabást a góljai után     Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A Fradi csatárának elképesztőek a statisztikái

Varga Barnabás későn került a magyar labdarúgást kedvelők figyelmébe, ugyanis az NB I-ben 2021-ben mutatkozott be, amikor az újonc Gyirmót centereként a második lett a szezon végén 13 találatával a gólllövőlistán. Miután a csapat kiesett, Varga továbbállt a Paks csapatába, ahol azonnal gólkirály lett, és ennek következtében a következő szezont már a Ferencvárosban kezdhette, ám a bajnokcsapatban is szórta a gólokat, hiszen újfent gólkirály lett. Az elmúlt szezonban önmagához képest gyengélkedett, persze ebbe az is belefért, hogy az Európa-liga alapszakaszában a második helyen végezzen a góllövőlistán, és a szezonban ismét több mint 20 alkalommal találjon be az ellenfeleknek valamennyi sorozatot figyelembe véve.

Varga Barnabás statisztikái (a Transfermarkt adatai alapján)

  • NB I: 117 meccs, 73 gól, 17 gólpassz
  • Magyar Kupa: 13 meccs, 5 gól, 3 gólpassz
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 7 meccs, 5 gól
  • Európa-liga: 8 meccs, 6 gól, 1 gólpassz
  • Európa-liga selejtező: 2 meccs, 1 gól
  • Knferencialiga: 5 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Konferencialiga-selejtező: 6 meccs, 7 gól, 4 gólpassz

A pályafutása során játszott még Ausztriában különböző osztályokban, így összesítésben 346 találkozón 211 gól és 41 gólpassz fűződik a nevéhez. A 2,2 millió euró értékű Varga a nemzetközi kupákban 28 meccsen 21 gólt lőtt, ami egészen elképesztő hatékonyság egy magyar támadótól.

Varga Barnabás gólöröme az azeri Qarabag ellen
Varga Barnabás gólöröme az azeri Qarabag ellen     Fotó: Mirkó István

Varga Barnabás a második legeredményesebb csatár a BL-ben

A Fradi 19-es mezben játszó csatára a Qarabagnak már az ötödik gólját rúgta a BL-selejtezők idei sorozatában. Korábban kétszer volt eredményes a Ludogorec elleni hazai mérkőzésen, valamint a Noah elleni párharc mindkét összecsapásán egy-egy alkalommal, így statisztikai szemmel nézve hozza a meccs/gól átlagot.

Vargánál csak egyetlen ember, a Lech Poznan svéd–szír támadója, Mikael Ishak szerzett több gólt, négy találkozón hat góllal zárt, ennél többet már nem szerezhet, ugyanis a lengyel együttes kiesett a BL-selejtezőkből, és az Európa Liga playoffkörében játszik a belga Genk ellen. Varga – aki egy esetleges bakui duplával a selejtezők gólkirálya lehetne – mögött hármas holtverseny alakult ki a dobogó harmadik helyén: Bruno Duarte (Crvena zvezda), Nemanja Bilbija (Zrinjski Mostar) és Djeidi Gassama (Rangers) 4-4 góllal áll a ranglistán.

Varga Barnabás remeklése a Ludogorec ellen:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

