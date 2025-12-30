kocsis mátévideófidesz

Kocsis Máté: Éjszaka cserélték le az elveiket a baloldali jelöltek + videó

Éles kritikát fogalmazott meg a Fidesz frakcióvezetője egy videóban, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy baloldali politikusok rövid idő alatt, akár éjszaka is gyökeresen megváltoztatták korábban hangoztatott politikai céljaikat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 20:03
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Forrás: Facebook
Kacagtató videót osztott meg közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. 

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

Kocsis Máté több tiszás politikus tevékenységét bírálta, különös tekintettel arra, hogyan változtatták meg rövid időn belül korábban vállalt politikai céljaikat. 

A Fidesz frakcióvezetője példaként a Tisza jelöltaspiráns-vetélkedőjében részt vevő Lovkó Lucát említette, 

aki egyik éjszakai bejegyzésében még a budai hegyvidék zöldterületeinek megóvását nevezte élete legfontosabb ügyének, majd néhány perccel később már Józsefváros és Ferencváros képviseletére jelentkezett.

Kocsis Máté szerint az eset jól mutatja, mennyire következetlen a baloldali politikusok szerepvállalása.

 A videóban egy másik példát is felhozott, megemlítve Bulyovszky Róz nevét, aki szintén egy késő éjszakai időpontban tűnt fel politikai célkitűzéseivel. 

A frakcióvezető szerint ezek az esetek komoly kérdéseket vetnek fel a politikai hitelességet és elkötelezettséget illetően.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, több mint háromszáz jelöltaspiráns nevezett a Tisza Párt előválasztására. A bemutatkozások körüli kapkodást jelzi, hogy legalább nyolc jelölt jelentősen módosította a bemutatkozó szövegét közvetlenül azt követően, hogy napvilágra került, ki melyik választókerületben méretné meg magát.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)


