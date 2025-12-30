Kocsis Máté: Éjszaka cserélték le az elveiket a baloldali jelöltek + videó

Kacagtató videót osztott meg közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

Kocsis Máté több tiszás politikus tevékenységét bírálta, különös tekintettel arra, hogyan változtatták meg rövid időn belül korábban vállalt politikai céljaikat.

A Fidesz frakcióvezetője példaként a Tisza jelöltaspiráns-vetélkedőjében részt vevő Lovkó Lucát említette,

aki egyik éjszakai bejegyzésében még a budai hegyvidék zöldterületeinek megóvását nevezte élete legfontosabb ügyének, majd néhány perccel később már Józsefváros és Ferencváros képviseletére jelentkezett.

Kocsis Máté szerint az eset jól mutatja, mennyire következetlen a baloldali politikusok szerepvállalása.

A videóban egy másik példát is felhozott, megemlítve Bulyovszky Róz nevét, aki szintén egy késő éjszakai időpontban tűnt fel politikai célkitűzéseivel.

A frakcióvezető szerint ezek az esetek komoly kérdéseket vetnek fel a politikai hitelességet és elkötelezettséget illetően.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, több mint háromszáz jelöltaspiráns nevezett a Tisza Párt előválasztására. A bemutatkozások körüli kapkodást jelzi, hogy legalább nyolc jelölt jelentősen módosította a bemutatkozó szövegét közvetlenül azt követően, hogy napvilágra került, ki melyik választókerületben méretné meg magát.