Káosz, kétségbeesés és ellentmondások: ilyen a Tisza Párt kamu előválasztása

Már folyik a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelölt-jelölteinek kiválasztása, miután a párt minden választókerületben három-három aspiránst állított. Az egész folyamatot számos bukkanó kísérte. Magyar Péter számtalanszor elhalasztotta jelöltjeinek bemutatását, feltehetően káderhiány miatt, de az sem erősítette a jelöltállítás hitelességét, hogy a párt ukrán fejlesztésű Tisza Világ applikációján keresztül – mely felületen a szavazást tervezték – több százezer ember személyes adatai kerültek ki a világhálóra.

Magyar Péter már többször elhalasztotta a jelöltállítást (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Színjáték a szavazás

A tiszás jelöltaspiránsok nyilvánosságra hozatala óta eltelt idő alatt fény derült arra is, hogy az egyes választókerületekben állított jelöltek közül már előre lehet tudni, ki lesz a befutó. Mindez abból a sablonszövegből is kiderült, amely több Tisza-sziget oldalán is megjelent.

A feltehetően a pártközpontban szövegezett, szóról szóra megegyező bejegyzésekben világosan megnevezik, hogy a három jelöltjelölt közül kinek a győzelme lenne számukra kívánatos.

Ebből is látszik, Magyar Péter jelöltjeinek kiválasztása csupán színjáték, a meccset előre lejátszották. Elemzői körökben pedig már korábban elterjedt az az értesülés, hogy miután megvolt a kiszemelt jelölt egy választókerületben, magának az aspiránsnak adták ki, kerítsen valahonnan még két személyt, hogy meglegyen a létszám.

Teljes káderhiány

Magyar Péter több mint egy évig azzal hitegette támogatóit, hogy bármikor fel tud mutatni 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet, de minden bizonnyal komoly káderhiánnyal küzdött a pártelnök.

Erre utal, hogy még azt a Gyuk Zsoltot is a rajtvonalhoz állították, aki a párt informatikusa és koordinátora,és szerepet játszott a Tisza Világ alkalmazás fejlesztésében és tesztelésében, ahonnan mintegy kétszázezer magyar ember adata szivárgott ki.

Gyuk a Zala vármegyei 1-es körzetben indulna, holott október végén, amikor már több tízezer ember adatai kiszivárogtak, még azt állította, biztosan nem lesz képviselőjelölt-jelölt.

Minderről a Zalatáj írt, cikkük szerint a vármegyében telefonos felmérés készült arról, hogy kik lehetnek esélyes jelöltek a Tisza Pártban. A zalai 1-es számú választókerületben ez a bizonyos felmérés Gyuk Zsolt, Porpáczi Márk Attila, Föőr Gábor és Koltai Tibor esélyeit igyekezett kideríteni.