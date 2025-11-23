Tisza VilágGyuk Zsoltadatbotránybaninformatikusa koordinátorszínjátékMagyar Péterlétszám

Káosz, kétségbeesés és ellentmondások: ilyen a Tisza Párt kamu előválasztása

Ezer sebből vérzik a Tisza Párt jelöltállítási folyamata, kezdve a Tisza Világ adatszivárgási botrányával, de mostanra az is egyértelművé vált, hogy komoly káderhiánnyal küszködik Magyar Péter, ezért az adatbotrányban érintett Gyuk Zsoltot is berántotta a pártelnök. Úgy tűnik, a Tisza kiválasztása inkább színjáték, mint komolyan vehető pártépítkezés.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 11:41
Magyar Péter, Tisza Párt, Leitner Szilárd, Tisza-sziget
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már folyik a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelölt-jelölteinek kiválasztása, miután a párt minden választókerületben három-három aspiránst állított. Az egész folyamatot számos bukkanó kísérte. Magyar Péter számtalanszor elhalasztotta jelöltjeinek bemutatását, feltehetően káderhiány miatt, de az sem erősítette a jelöltállítás hitelességét, hogy a párt ukrán fejlesztésű Tisza Világ applikációján keresztül – mely felületen a szavazást tervezték – több százezer ember személyes adatai kerültek ki a világhálóra.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: PestiSrácok/Hatlaczki Balazs) Tisza
Magyar Péter már többször elhalasztotta a jelöltállítást (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Színjáték a szavazás

A tiszás jelöltaspiránsok nyilvánosságra hozatala óta eltelt idő alatt fény derült arra is, hogy az egyes választókerületekben állított jelöltek közül már előre lehet tudni, ki lesz a befutó. Mindez abból a sablonszövegből is kiderült, amely több Tisza-sziget oldalán is megjelent.

A feltehetően a pártközpontban szövegezett, szóról szóra megegyező bejegyzésekben világosan megnevezik, hogy a három jelöltjelölt közül kinek a győzelme lenne számukra kívánatos.

Ebből is látszik, Magyar Péter jelöltjeinek kiválasztása csupán színjáték, a meccset előre lejátszották. Elemzői körökben pedig már korábban elterjedt az az értesülés, hogy miután megvolt a kiszemelt jelölt egy választókerületben, magának az aspiránsnak adták ki, kerítsen valahonnan még két személyt, hogy meglegyen a létszám.

 

Teljes káderhiány

Magyar Péter több mint egy évig azzal hitegette támogatóit, hogy bármikor fel tud mutatni 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet, de minden bizonnyal komoly káderhiánnyal küzdött a pártelnök.

 

Erre utal, hogy még azt a Gyuk Zsoltot is a rajtvonalhoz állították, aki a párt informatikusa és koordinátora,és  szerepet játszott a Tisza Világ alkalmazás fejlesztésében és tesztelésében, ahonnan mintegy kétszázezer magyar ember adata szivárgott ki.

Gyuk a Zala vármegyei 1-es körzetben indulna, holott október végén, amikor már több tízezer ember adatai kiszivárogtak, még azt állította, biztosan nem lesz képviselőjelölt-jelölt.

Minderről a Zalatáj írt, cikkük szerint a vármegyében telefonos felmérés készült arról, hogy kik lehetnek esélyes jelöltek a Tisza Pártban. A zalai 1-es számú választókerületben ez a bizonyos felmérés Gyuk Zsolt, Porpáczi Márk Attila, Föőr Gábor és Koltai Tibor esélyeit igyekezett kideríteni.

A portál azt is írta, Gyuk Zsolt minderre úgy reagált,

ez teljesen irreális felvetés, hiszen ő mint a Tisza Párt nyugat-dunántúli koordinátora nem lehet képviselőjelölt.

Ez a helyzet persze változhat, ha Gyuk Zsolt lemond a Tiszában betöltött posztjáról, ami annak ellenére sem történt meg, hogy már jelöltjelölt lett. 

Ebben az esetben vagy arról van szó, hogy Gyuk Zsoltot hazugságba kergette Magyar Péter és kötelezte a megmérettetésre az emberhiány miatt, vagy pedig előre tudják, hogy Gyuk úgysem fog nyerni, így bátran lehet jelöltaspiráns. Ez viszont azt bizonyítaná, hogy az egész előválasztás színjáték, csak kamu.

Érdekes az is, hogy Gyuk Zsoltról semmit nem tudhat meg, aki a Tisza jelöltjei között keres róla bármilyen információt, ugyanis a bemutatkozó oldalán semmi nem található azon kívül, hogy még mindig a párt informatikusa, regionális koordinátora. Ez is azt támasztja alá, hogy a Tisza mindenkit bevet, hogy feltöltsék a létszámot, miközben az egész jelöltkiválasztás csak egy színjáték.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Tiszás jelöltállítás

Ezért nem lehet komolyan venni Magyar Péter szájkosaras jelöltjeit + videó

Tiszás jelöltállítás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu