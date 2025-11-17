Magyar Péternek ma sem sikerült bejelenteni az összes Tisza-jelöltet

Ha megnézzük, hogy milyen jelöltekkel sikerült eddig feltölteni a sorokat, az Ellenpont szerint nem meglepő, hogy a Tisza Párt már közel egy éve halogatta a bemutatásukat. Kezdetnek ott volt Róka Réka, akit Székesfehérváron indítottak volna, amíg ki nem derült, hogy korábban pornószínésznőként szerepelt.
A portál emlékezetet, hogy Róka Réka végül aztán „önkéntesként” távozott, de botrányos figurák bőven maradtak a Tisza Párt soraiban. Cikkünk megjelenésekor még nem ismertek a jelöltek, de várhatóan köztük lesz:
- Bódis Kriszta, a Csipkejózsika nevű mesekönyv szerzője, aki az LMTQ-mozgalom és az illegális bevándorlás lelkes képviselője, tevékenységéhez külföldről kap százmilliókat. A Velux Alapítvány 500 millió forintnak megfelelő összeggel támogatta a Van Helyed Alapítványt az elmúlt néhány évben.
- Ruszin-Szendi Romulusz, a párt honvédelmi szakértője, aki fegyverrel az oldalán járta a tiszás fórumokat. Mikor a botrány kipattant, lemondás helyett a volt vezérkari főnök azzal védekezett, hogy nem érezte magát biztonságban (saját szimpatizánsaik körében), ezért járt éles lőfegyverrel az oldalán olyan rendezvényekre, ahol gyerekek is jelen lehettek.
- Ott van a párt alelnöke, Tarr Zoltán is, aki szerint „választást kell nyerni, utána mindent lehet”, addig viszont nem szabad a valódi programról beszélni, mert akkor megbuknak. Végül egy videóban azért csak elismerte, hogy mikre készül a pártja: iskolabezárásokra, kórházbezárásokra, lengyel recept szerinti alkotmányos puccsra.
- Rost Andrea a Tisza Párt egyik legismertebb arca, valóságos celebkirálynőként mutogatja magát a közösségi médiában. Rost Andrea mindent kipakolt a Facebookra: exkluzív thaiföldi úttól a szardíniai motorcsónakázáson át a tokiói felhőkarcolókig. Ezzel jól illeszkedik a Tisza Párt luxuspolitikusainak és oligarcha-sarjainak sorába.
- Nagy Ervin szintén az indulás óta Magyar Péter mellett van, előtte pedig mindig az éppen aktuális ellenzéki jelölt mögött állt. Bár az elmúlt időszakban hátrébb vonták, ő már leendő kulturális miniszterként gondolt magára, nem távolodott tehát messzire a párt vezetésétől.
- Forsthoffer Ágnesből egyenesen alelnököt csinált Magyar Péter. A 45 éves szállodatulajdonos igazi milliárdos oligarcha családból származik. Édesapja a rendszerváltás előtt már vezető pozícióban volt, vele ment csődbe a balatonfüredi hajógyár, majd a privatizációban gazdagodott meg, a lányából pedig már 26 évesen szállodaigazgatót csinált.
A Tisza Párt egészségügyi szakértője, Túri Péter, volt miniszteri biztos és légimentő vezető valójában Kóka János régi személyes ismerőse és üzlettársa.