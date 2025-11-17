Magyar PéteradatszivárgásTisza PártEllenpontapplikációbotrány

Magyar Péternek ma sem sikerült bejelenteni az összes Tisza-jelöltet

A Tisza Párt már közel egy éve ígérgeti, hogy nyilvánosságra hozza jelöltjei nevét. Többszöri halasztás után ma este részlegesen ez megtörtént, de két körzetben még most sem derült ki, ki képviselné a pártot. Nyíregyházán és Mezőkövesden Magyar Péter elhalasztotta a jelöltek bejelentését. Az Ellenpont szerint a lista várhatóan tele lesz baloldali jelöltekkel, jól látható, hogy a Tisza Párt lett az új baloldal.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 21:38
Ha megnézzük, hogy milyen jelöltekkel sikerült eddig feltölteni a sorokat, az Ellenpont szerint nem meglepő, hogy a Tisza Párt már közel egy éve halogatta a bemutatásukat. Kezdetnek ott volt Róka Réka, akit Székesfehérváron indítottak volna, amíg ki nem derült, hogy korábban pornószínésznőként szerepelt.

Ruszin-Szendi Romulusz egykori altábornagy (Forrás: YouTube)

A portál emlékezetet, hogy Róka Réka végül aztán „önkéntesként” távozott, de botrányos figurák bőven maradtak a Tisza Párt soraiban. Cikkünk megjelenésekor még nem ismertek a jelöltek, de várhatóan köztük lesz:

  • Bódis Kriszta, a Csipkejózsika nevű mesekönyv szerzője, aki az LMTQ-mozgalom és az illegális bevándorlás lelkes képviselője, tevékenységéhez külföldről kap százmilliókat. A Velux Alapítvány 500 millió forintnak megfelelő összeggel támogatta a Van Helyed Alapítványt az elmúlt néhány évben.
  • Ruszin-Szendi Romulusz, a párt honvédelmi szakértője, aki fegyverrel az oldalán járta a tiszás fórumokat. Mikor a botrány kipattant, lemondás helyett a volt vezérkari főnök azzal védekezett, hogy nem érezte magát biztonságban (saját szimpatizánsaik körében), ezért járt éles lőfegyverrel az oldalán olyan rendezvényekre, ahol gyerekek is jelen lehettek.
  • Ott van a párt alelnöke, Tarr Zoltán is, aki szerint „választást kell nyerni, utána mindent lehet”, addig viszont nem szabad a valódi programról beszélni, mert akkor megbuknak. Végül egy videóban azért csak elismerte, hogy mikre készül a pártja: iskolabezárásokra, kórházbezárásokra, lengyel recept szerinti alkotmányos puccsra.
  • Rost Andrea a Tisza Párt egyik legismertebb arca, valóságos celebkirálynőként mutogatja magát a közösségi médiában. Rost Andrea mindent kipakolt a Facebookra: exkluzív thaiföldi úttól a szardíniai motorcsónakázáson át a tokiói felhőkarcolókig. Ezzel jól illeszkedik a Tisza Párt luxuspolitikusainak és oligarcha-sarjainak sorába.
  • Nagy Ervin szintén az indulás óta Magyar Péter mellett van, előtte pedig mindig az éppen aktuális ellenzéki jelölt mögött állt. Bár az elmúlt időszakban hátrébb vonták, ő már leendő kulturális miniszterként gondolt magára, nem távolodott tehát messzire a párt vezetésétől.
  • Forsthoffer Ágnesből egyenesen alelnököt csinált Magyar Péter. A 45 éves szállodatulajdonos igazi milliárdos oligarcha családból származik. Édesapja a rendszerváltás előtt már vezető pozícióban volt, vele ment csődbe a balatonfüredi hajógyár, majd a privatizációban gazdagodott meg, a lányából pedig már 26 évesen szállodaigazgatót csinált.

A Tisza Párt egészségügyi szakértője, Túri Péter, volt miniszteri biztos és légimentő vezető valójában Kóka János régi személyes ismerőse és üzlettársa

És ott vannak a párt szakértői, akik kiegészítették a kiszivárgott megszorító intézkedések listáját elszólásaikban:

  • Petschnig Mária Zita a 13 havi nyugdíjat kurtítaná meg,
  • Simonovits András általában a nyugdíjakat csökkentené, és nyugdíjadót vezetne be,
  • Bod Péter Ákos és Surányi György adóemelésről és a fix 3 százalékos hitel kivezetéséről beszéltek.

Az Ellenpont megállapítása szerint a Tisza Párt sorait tehát legalábbis megkérdőjelezhető figurákkal töltötték fel, nem csoda, hogy a jelöltek kiválasztása botrányba fulladt.

Ma, november 17-én Magyar Péternek végül nagy nehézségek árán sikerült bejelentenie a jelölteket. Legalábbis majdnem: az eredetileg 19 órára várt bejelentést először „18 óra utánra”, végül 20 órára módosította. Egyből még két csúszással sikerült megtoldani az eddig is nevetséges teljesítményt.

Az Ellenpont szerint ennek a rengeteg „csúszásnak” egyszerű a magyarázata: a Tiszának nincs elég jelöltje és a meglévők is többet visznek, mint amennyit hoznak.

Nem sikerült az ígért formában jelölteket állítani

A Tisza Párt nagy ígéretét, a „minden idők legdemokratikusabb jelöltállítását” a Tisza Világ mobilapplikáción keresztül kívánták lebonyolítani. 

Csakhogy az ukrán fejlesztőcég által készített applikáció biztonsági rendszere azonnal összeomlott, és 200 ezer ember személyes adata szivárgott ki. Az Ellenpont emlékeztet, Ukrajnába kerülhetett:

  • 200 ezer ember neve,
  • e-mail-címe,
  • lakcíme
  • geolokációja
  • és számos egyéb érzékeny adat.

Ilyen előzmények után a Tisza Párt végül úgy döntött, a szavazást a Tisza Világ applikáció helyett a Nemzet Hangja-kampányban megismert nemzethangja.hu-oldalon tartják majd.

Az Ellenpont úgy látja, ez azonban semmire sem jelent garanciát, sőt:

  • egy appban legalább lehet látni felhasználói számokat,
  • a honlapon még kevésbé átlátható a szavazás folyamata,
  • könnyebben manipulálható a résztvevők és a leadott szavazatok száma,
  • jelenlegi tudásunk szerint a Tisza Párt más online felületeiről, így minden bizonnyal a Nemzet Hangja felületéről is szivárogtak ki adatok.

Ezek alapján pedig a lap szerint világosnak tűnik, hogy az előválasztási folyamat nem más, mint színház: a jelöltállítás eredményét úgyis Magyar Péter és az elnökség dönti el, a „digitális demokrácia” helyett online operettdemokráciát épített a Tisza Párt, a nagy átláthatósági ígéretből központi, hermetikusan zárt döntéshozatal lett.

Pedig a párt kommunikációja végig arról szólt, hogy ők átláthatók, tiszták, a folyamat demokratikus és nyitott lesz, nem úgy mint mások. 

Ehhez képest:

  • nem tudni, mennyien szavaztak (volna) az appban,
  • nem tudni, hogy az azonosításhoz szükséges adatok, nem járnak-e úgy, mint a Tisza applikációba feltöltött személyes adatok,
  • nem tudni, mennyien fognak szavazni a honlapon,
  • nem tudni, kik mérik, számolják, ellenőrzik az eredményeket,
  • és azt sem tudni, hogy a jelöltek valóban a választók akaratából lesznek-e kijelölve, vagy a pártvezetés döntése alapján.

Amit viszont tudni lehet, hogy ha első körben valóban csak a Tisza-szigetek tagjai szavazhatnak, úgy valójában sok helyen csak egy szűk kör dönt a jelöltekről. Vannak ugyanis olyan körzetek, ahol alig néhány tucat Tisza-sziget-tag van. Így sok vidéki helyszínen alig néhány embernek van lehetősége szavazni az első körben.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


