Magyar Péternek ma sem sikerült bejelenteni az összes Tisza-jelöltet

És ott vannak a párt szakértői, akik kiegészítették a kiszivárgott megszorító intézkedések listáját elszólásaikban:

Petschnig Mária Zita a 13 havi nyugdíjat kurtítaná meg,

Simonovits András általában a nyugdíjakat csökkentené, és nyugdíjadót vezetne be,

Bod Péter Ákos és Surányi György adóemelésről és a fix 3 százalékos hitel kivezetéséről beszéltek.

Az Ellenpont megállapítása szerint a Tisza Párt sorait tehát legalábbis megkérdőjelezhető figurákkal töltötték fel, nem csoda, hogy a jelöltek kiválasztása botrányba fulladt.

Ma, november 17-én Magyar Péternek végül nagy nehézségek árán sikerült bejelentenie a jelölteket. Legalábbis majdnem: az eredetileg 19 órára várt bejelentést először „18 óra utánra”, végül 20 órára módosította. Egyből még két csúszással sikerült megtoldani az eddig is nevetséges teljesítményt.

Az Ellenpont szerint ennek a rengeteg „csúszásnak” egyszerű a magyarázata: a Tiszának nincs elég jelöltje és a meglévők is többet visznek, mint amennyit hoznak.

Nem sikerült az ígért formában jelölteket állítani

A Tisza Párt nagy ígéretét, a „minden idők legdemokratikusabb jelöltállítását” a Tisza Világ mobilapplikáción keresztül kívánták lebonyolítani.

Csakhogy az ukrán fejlesztőcég által készített applikáció biztonsági rendszere azonnal összeomlott, és 200 ezer ember személyes adata szivárgott ki. Az Ellenpont emlékeztet, Ukrajnába kerülhetett:

200 ezer ember neve,

e-mail-címe,

lakcíme

geolokációja

és számos egyéb érzékeny adat.

Ilyen előzmények után a Tisza Párt végül úgy döntött, a szavazást a Tisza Világ applikáció helyett a Nemzet Hangja-kampányban megismert nemzethangja.hu-oldalon tartják majd.