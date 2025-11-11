Olyan jellemkritikát kapott Ruszin-Szendi Romulusz, amit nem tesz zsebre

„Ruszin-Szendi egy szánalmas ürge. Egy kellemetlen, komplexusos faszi. Megtalálta a zsák a foltját, mert ez is egy önimádó, magába szerelmes pojáca, pont, mint Magyar Péter” – fogalmazott a közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hozzátette: Kulja András is beleillik a pojácák sorába a szálanként beállított hajával meg a vonalzóval borotvált szakállával.

Emlékezetes, a múlt héten Ruszin-Szendi Romulusz tovább „öregbítette” a már amúgy is meglehetősen kopottas hírnevét. Egy tiszás rendezvényen olyan kijelentéseket tett, amelyek minden korábbinál élesebben világítanak rá a Tisza Párt háborús politikájára. A volt vezérkari főnök, akinek korábbi Slava Ukraini köszöntéseit már a nemzetbiztonsági bizottság is vizsgálta, odáig ment, hogy a kormány párbeszédkészségét diktatórikus aljasságnak nevezte. Szerinte Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot. A politikus korábban a sorkötelezettség visszaállítását sürgette, a Tisza Pártból pedig ma már kizárják azokat, akik a háború ellen foglalnak állást.