Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás – Kövesse nálunk élőben!

Ruszin-Szendi RomuluszUkrajnaTisza Párt

Olyan jellemkritikát kapott Ruszin-Szendi Romulusz, amit nem tesz zsebre

Keményen beszólt a Tisza Párt bukott altábornagyának Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője ezúttal Ruszin-Szendi Romuluszt kritizálta, de nem kímélte Kulja Andrást sem.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 16:10
„Ruszin-Szendi egy szánalmas ürge. Egy kellemetlen, komplexusos faszi. Megtalálta a zsák a foltját, mert ez is egy önimádó, magába szerelmes pojáca, pont, mint Magyar Péter” – fogalmazott a közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hozzátette: Kulja András is beleillik a pojácák sorába a szálanként beállított hajával meg a vonalzóval borotvált szakállával.

Emlékezetes, a múlt héten Ruszin-Szendi Romulusz tovább „öregbítette” a már amúgy is meglehetősen kopottas hírnevét. Egy tiszás rendezvényen olyan kijelentéseket tett, amelyek minden korábbinál élesebben világítanak rá a Tisza Párt háborús politikájára. A volt vezérkari főnök, akinek korábbi Slava Ukraini köszöntéseit már a nemzetbiztonsági bizottság is vizsgálta, odáig ment, hogy a kormány párbeszédkészségét diktatórikus aljasságnak nevezte. Szerinte Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot. A politikus korábban a sorkötelezettség visszaállítását sürgette, a Tisza Pártból pedig ma már kizárják azokat, akik a háború ellen foglalnak állást.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz egykori altábornagy (Forrás: YouTube)

 

