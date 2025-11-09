Ruszin-Szendi RomuluszSlava Ukrainiháború

Ruszin-Szendi Romulusz teljesen bevadult, azt állítja, hogy az ukránok megtámadhatják Magyarországot

Ruszin-Szendi Romulusz egy tiszás rendezvényen olyan kijelentéseket tett, amelyek minden korábbinál élesebben világítanak rá a Tisza Párt háborús politikájára. A volt vezérkari főnök, akinek korábbi, „Slava Ukraini” köszönéseit már a nemzetbiztonsági bizottság is vizsgálta, odáig ment, hogy a kormány párbeszédkészségét diktatórikus aljasságnak nevezte. Szerinte Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot. A politikus korábban a sorkötelezettség visszaállítását sürgette, a Tisza Pártból pedig ma már kizárják azokat, akik a háború ellen foglalnak állást.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 13:38
Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter, háború
Fotó: Forrás: HírTV
– Nincs olyan, láthatóan nincs olyan, aki meg akarna minket most támadni. Ez változhat persze napról napra – mondta Ruszin-Szendi Romulusz egy tiszás rendezvényen, szúrta ki a Tűzfalcsoport.

Valerii Zaluzsnyij és Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz ésValerij Zaluzsnij

Magyar Péter embere ezt követően úgy fogalmazott: nem tudja száz százalékban kijelenteni, hogy nem támad meg minket senki. A volt vezérkari főnök kifogásolta, hogy a magyar kormány mindenkivel párbeszédet próbál folytatni. Ruszin-Szendi, akinek „Slava Ukraini” köszönését és viselkedését a nemzetbiztonsági bizottság is vizsgálta már, 

egy nyilvános rendezvényen nem sejtet kevesebbet, mint hogy az ukránok is megtámadhatják hazánkat.

Ruszin-Szendi aztán így folytatta: – Erre mondom, hogy elvtársak! Nem világos, hogy melyik szerződésnek vagy melyik védelmi szövetségnek vagyunk a tagja? És itt jön a felelős politizálás. Ez lehet a baj, és ezért nem tudom azt mondani, hogy száz százalékig azt mondanám, hogy biztos, hogy nem fognak minket megtámadni. Ez a kormány, ez a diktatúra, úgy látom, más aljasságra is képes.

Köztudott: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt tanácsadója nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Egy júniusi fórumon az orosz–ukrán háború nyomán kijelentette: vissza kellene állítani a sorkötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a fiatalokat is. 

Ismert az is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott.

Míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a „Slava Ukraini!” (Dicsőség Ukrajnának!) köszöntéssel zárta.

 

A Tiszában tilos kiállni a háború ellen

A Tisza Pártban egyébként a tagoknak már a háború elleni kiállás is tilos. Kirúgták ugyanis a pártból a Tisza egyik reménybeli képviselőjelöltjét, miután aláírta a kormánypártok háborúellenes petícióját. 

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, az újpalotai Tisza-sziget vezetője, Magyar Péter egyik leghűségesebb támogatója is aláírta a Fidesz által indított háborúellenes petíciót. Erről Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője tett közzé videót a közösségi oldalán.

A felvételen látszik, hogy Németh Balázs a tiszások standjához viszi az aláírásgyűjtő ívet, bemutatkozik, majd felteszi a kérdést, hogy aláírják-e azt. A standnál lévő tiszás elvette az ívet, és aláírta. 

A Tisza Pártban uralkodó háborús pszichózis egyébként a néppártból eredhet.  

Ismert: Manfred Weber korábban többször világossá tette, hogy az Ukrajna-pártiság alapfeltétel az Európai Néppártban, amelynek a Tisza Párt is tagja. 

Pártelnökként én egy látható, vörös vonalat húztam a szélsőségesekkel szemben. Soha nem fogunk együtt dolgozni azokkal, akik nem tartják tiszteletben az én három alapelvemet: Ukrajna-,  jogállam- és Európa-pártiság

– fogalmazott a politikus.

 

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Hír TV)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekidő

Ezt mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Szánjon rá fél órát mindenki!

Előfizetek az újságra

