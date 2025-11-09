Ruszin-Szendi Romulusz teljesen bevadult, azt állítja, hogy az ukránok megtámadhatják Magyarországot

– Nincs olyan, láthatóan nincs olyan, aki meg akarna minket most támadni. Ez változhat persze napról napra – mondta Ruszin-Szendi Romulusz egy tiszás rendezvényen, szúrta ki a Tűzfalcsoport.

Ruszin-Szendi Romulusz ésValerij Zaluzsnij

Magyar Péter embere ezt követően úgy fogalmazott: nem tudja száz százalékban kijelenteni, hogy nem támad meg minket senki. A volt vezérkari főnök kifogásolta, hogy a magyar kormány mindenkivel párbeszédet próbál folytatni. Ruszin-Szendi, akinek „Slava Ukraini” köszönését és viselkedését a nemzetbiztonsági bizottság is vizsgálta már,

egy nyilvános rendezvényen nem sejtet kevesebbet, mint hogy az ukránok is megtámadhatják hazánkat.

Ruszin-Szendi aztán így folytatta: – Erre mondom, hogy elvtársak! Nem világos, hogy melyik szerződésnek vagy melyik védelmi szövetségnek vagyunk a tagja? És itt jön a felelős politizálás. Ez lehet a baj, és ezért nem tudom azt mondani, hogy száz százalékig azt mondanám, hogy biztos, hogy nem fognak minket megtámadni. Ez a kormány, ez a diktatúra, úgy látom, más aljasságra is képes.

Köztudott: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt tanácsadója nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Egy júniusi fórumon az orosz–ukrán háború nyomán kijelentette: vissza kellene állítani a sorkötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a fiatalokat is.

Ismert az is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott.

Míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a „Slava Ukraini!” (Dicsőség Ukrajnának!) köszöntéssel zárta.

A Tiszában tilos kiállni a háború ellen

A Tisza Pártban egyébként a tagoknak már a háború elleni kiállás is tilos. Kirúgták ugyanis a pártból a Tisza egyik reménybeli képviselőjelöltjét, miután aláírta a kormánypártok háborúellenes petícióját.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, az újpalotai Tisza-sziget vezetője, Magyar Péter egyik leghűségesebb támogatója is aláírta a Fidesz által indított háborúellenes petíciót. Erről Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője tett közzé videót a közösségi oldalán.