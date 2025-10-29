A Tisza Pártban tilos kiállni a háború ellen + videó

„Ha tiszás vagy, nem érthetsz egyet a Fidesz háborúellenességével! Ezt üzeni Magyar Péter azzal, hogy azonnal kirúgta a pártból Horváth Zoltán tiszás képviselőjelöltet, miután az aktivista Budapest XV. kerületében, Újpalotán aláírta a Fidesz háborúellenes petícióját” – hívta fel a figyelmet Szarvas Szilveszter közösségi oldalán.

Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j2) a szentendrei piacon tartott aláírásgyűjtésen 2025. október 18-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A Megafon Központ főszerkesztője rámutatott:

Ez a tiszás diktatúra!

„És még Magyar Péter meg az emberei kérik ki maguknak, ha háborúpártinak nevezik őket? Peti, ha a háborúellenes petíciót nem lehet nálatok aláírni, akkor az nem más, mint háborúpártiság” – üzente a Tisza Párt elnökének bejegyzésében Szarvas Szilveszter.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az újpalotai esettel kapcsolatban a Facebook-oldalán azt írta:

„A Tisza egy háborúpárti szerveződés, egy brüsszeli bábszerveződés, tehát nem lehet tagja és képviselő-jelöltje egy olyan ember, aki aláírja a háborúellenes petíciót.”

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, az újpalotai Tisza-sziget vezetője, Magyar Péter egyik leghűségesebb támogatója is aláírta a Fidesz által indított háborúellenes petíciót. Erről Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője tett közzé videót a közösségi oldalán.

A felvételen látszik, hogy Németh Balázs a tiszások standjához viszi oda az aláírásgyűjtő ívet, bemutatkozik, majd felteszi a kérdést, hogy aláírják-e az ívet. A standnál lévő tiszás elveszi az ívet és aláírja.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)