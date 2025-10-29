Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

FideszTisza-szigetSzarvas SzilveszterMagyar Péter

A Tisza Pártban tilos kiállni a háború ellen + videó

Kirúgták a pártból a Tisza egyik leendő képviselőjelöltjét, miután aláírta a kormánypártok háborúellenes petícióját. Ez a tiszás diktatúra – mutatott rá Szarvas Szilveszter, a Megafon Központ főszerkesztője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 10:48
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ha tiszás vagy, nem érthetsz egyet a Fidesz háborúellenességével! Ezt üzeni Magyar Péter azzal, hogy azonnal kirúgta a pártból Horváth Zoltán tiszás képviselőjelöltet, miután az aktivista Budapest XV. kerületében, Újpalotán aláírta a Fidesz háborúellenes petícióját” – hívta fel a figyelmet Szarvas Szilveszter közösségi oldalán.

Szentendre, 2025. október 18. Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j2) a szentendrei piacon tartott aláírásgyűjtésen 2025. október 18-án. A Fidesz azért indított aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert a háború kitörése óta az az álláspontja, hogy békére van szükség, és amíg a háború tart Európa, így Magyarország sem számíthat gazdasági fellendülésre - jelentette ki Vitályos Eszter az aláírásgyűjtés szentendrei állomásán. MTI/Kocsis Zoltán
Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j2) a szentendrei piacon tartott aláírásgyűjtésen 2025. október 18-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A Megafon Központ főszerkesztője rámutatott:

Ez a tiszás diktatúra!

„És még Magyar Péter meg az emberei kérik ki maguknak, ha háborúpártinak nevezik őket? Peti, ha a háborúellenes petíciót nem lehet nálatok aláírni, akkor az nem más, mint háborúpártiság” – üzente a Tisza Párt elnökének bejegyzésében Szarvas Szilveszter.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az újpalotai esettel kapcsolatban a Facebook-oldalán azt írta:

„A Tisza egy háborúpárti szerveződés, egy brüsszeli bábszerveződés, tehát nem lehet tagja és képviselő-jelöltje egy olyan ember, aki aláírja a háborúellenes petíciót.”

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, az újpalotai Tisza-sziget vezetője, Magyar Péter egyik leghűségesebb támogatója is aláírta a Fidesz által indított háborúellenes petíciót. Erről Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője tett közzé videót a közösségi oldalán.

A felvételen látszik, hogy Németh Balázs a tiszások standjához viszi oda az aláírásgyűjtő ívet, bemutatkozik, majd felteszi a kérdést, hogy aláírják-e az ívet. A standnál lévő tiszás elveszi az ívet és aláírja.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.