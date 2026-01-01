Nagy változások lépnek életbe január 1-jén

Az új év nemcsak naptári fordulópont, hanem számos területen kézzelfogható változásokat is hoz Magyarországon. Január 1-jével a mindennapi életet közvetlenül érintő változások lépnek hatályba.

A kormány döntései érintik a béreket, az adózást, a családtámogatásokat, a közszolgálatot, az adminisztrációt és a közlekedést. Az intézkedések célja a magyar családok anyagi helyzetének erősítése, a munkából élők támogatása és az állami rendszer egyszerűsítése.

Emelkedik a minimálbér, bérfelzárkóztatási hullám indul

Az új év egyik legfontosabb változása a minimálbér emelése, ami nemcsak a legkisebb keresetű munkavállalókat érinti közvetlenül, hanem szélesebb körben is béremelési hullámot indít el,

hiszen számos ágazatban a bérek a minimálbérhez igazodnak. A garantált bérminimum emelése a szakképzett munkavállalók jövedelmét is növeli.

Január 1-jétől a bruttó minimálbér 322 800 forintra emelkedik az eddigi 290 800 forintról, ami 11 százalékos növekedést jelent. A legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum 373 200 forint lesz a tavalyi 348 800 forint helyett, ez hét százalékkal magasabb, és heti 85 800 forint, napi 17 160 forint, óránként pedig 2 145 forint jövedelmet jelent.

Az új évben a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi dolgozók kiegészítő szociális pótlékot kapnak, függetlenül attól, hogy a munkaadó állami, önkormányzati, egyházi vagy civil szervezet. A pótlék mértéke a közalkalmazotti jogviszony időtartamától és a fizetési osztálytól függ.

Változnak az egymillió forintos otthontámogatás feltételei. Bővült a jogosultak köre, így a bevett egyházak, közérdekű vagyonkezelő alapítványok által foglalkoztatottak is igényelhetik az otthontámogatást. Viszont nem jogosult a támogatásra az, aki csak megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozik, kivéve, ha egyházi tevékenységet végez.