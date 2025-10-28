Magyar Péter világában a valóság nem számít + videó

– Az október 23-i eseményeket követően kialakult számháború még a korábban megszokottnál is intenzívebb volt – hívta fel a figyelmet Deák Dániel legújabb videóelemzésében.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezés résztvevői az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. Elöl középen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, Magyar Péter és az őt támogató balliberális sajtó napokon keresztül próbálta bizonygatni, hogy a Tisza Párt rendezvényén voltak többen, miközben a telefonos cellainformációk és a valós tapasztalás éppen ennek ellenkezőjét mutatta. Jelezte, ez a vita, bár kifejezetten méltatlan a nemzeti ünnepünkhöz, politikai szempontból jelentőséggel bír, hiszen az ilyen rendezvényeket követően az a fontos, hogy azok, akik nem vettek részt egyik rendezvényen sem, milyen benyomással vannak róluk.

Magyar Péter ebben a számháborúban az álhírterjesztéstől és a könnyen cáfolható hazugságoktól sem riadt vissza

– hangsúlyozta Deák Dániel.

Az egyik Facebook-bejegyzésében október 25-én például azt írta, hogy „alig tudták megtölteni egy pillanatra a 600 méter hosszú és 25 méter széles Margit hidat” a Békemenet résztvevői. Mindezt a drónfelvételek és a fényképek is alapjaiban cáfolják, hiszen amikor a menet eleje már a Kossuth térre megérkezett, a Margit hídon még akkor is tömött sorokban álltak az emberek – szögezte le az elemző. Hozzátette: mindez azt jelzi, hogy Magyar Péter kommunikációjában teljesen felszámolta már a valóságot; az a célja, hogy a hívei egy alternatív valóságértelmezéssel találkozzanak. A legmegdöbbentőbb az volt, hogy a balliberális sajtó milyen nagymértékben asszisztált mindehhez.

Deák Dániel kiemelte: ennek a következménye, hogy például amikor az interneten terjedő videó alapján egy Tisza-szimpatizáns kíváncsiságból elment megnézni a Békemenetet, megdöbbent azon, hogy milyen sokan vettek részt rajta. Az elemző felidézte, hasonló jelenség volt a 2022-es parlamenti választásnál is, amikor az ellenzéki szavazók nem értették, hogyan szerezhetett ismét kétharmados parlamenti győzelmet a jobboldal, ugyanis nekik a balliberális közvélemény-kutatók azt mondták, hogy fej-fej melletti küzdelem várható a választáson. Deák Dániel szerint az elmúlt napok eseményei azt is jelzik, hogy Magyar Péter egyáltalán nem vitaképes, nem lehet vele komolyan vehető szakpolitikai vagy miniszterelnök-jelölti vitát folytatni.

„Aki a valóságot és a tényeket ilyen mértékben igyekszik meghazudtolni, az minden más kérdésben is ugyanezt tenné” – fogalmazott.

A Békemenetre visszatérve kiemelte, a Fidesz mozgósítása kifejezetten sikeres volt, és rácáfolt azokra az ellenzéki állításokra, miszerint már nem tud tömegeket megszólítani a kormányoldal. Az elemző emlékeztetett, hogy a digitális polgári körök országjárásra indul . A már bejelentett helyszínek alapján a megyei jogú városok és a nagyobb vidéki városok lesznek a célpontok, ezekben a városokban igyekszik erősíteni a pozícióit a jobboldal – tette hozzá. Magyar Péter azonnal bejelentette, hogy ugyanezekre a helyszínekre akar ő is rendezvényeket szervezni, ami egy válságkommunikációnak az eredménye, és azt jelzi, hogy a Tisza Párt elnöke is tisztában van azzal, hogy valójában hátrányban van a kormánypárttal szemben; ezért mindent megtesz, hogy rákapaszkodjon a Fidesz és Orbán Viktor kampányára, eseményeire – szögezte le Deák Dániel.