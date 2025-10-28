Rendkívüli

Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után

FideszBékemenetDeák DánieljobboldalMagyar Péter

Magyar Péter világában a valóság nem számít + videó

A Békemenet komoly erődemonstráció volt a jobboldal számára, amely újabb lendületet és erőt adott a Fidesz kampányának – mutatott rá a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel hangsúlyozta, nem véletlen, hogy Magyar Péter álhírekkel igyekszik támadni a Békemenetet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 15:01
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az október 23-i eseményeket követően kialakult számháború még a korábban megszokottnál is intenzívebb volt – hívta fel a figyelmet Deák Dániel legújabb videóelemzésében.

Budapest, 2025. október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezés résztvevői az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. Elöl középen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. MTI/Hegedüs Róbert
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezés résztvevői az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. Elöl középen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, Magyar Péter és az őt támogató balliberális sajtó napokon keresztül próbálta bizonygatni, hogy a Tisza Párt rendezvényén voltak többen, miközben a telefonos cellainformációk és a valós tapasztalás éppen ennek ellenkezőjét mutatta. Jelezte, ez a vita, bár kifejezetten méltatlan a nemzeti ünnepünkhöz, politikai szempontból jelentőséggel bír, hiszen az ilyen rendezvényeket követően az a fontos, hogy azok, akik nem vettek részt egyik rendezvényen sem, milyen benyomással vannak róluk.

Magyar Péter ebben a számháborúban az álhírterjesztéstől és a könnyen cáfolható hazugságoktól sem riadt vissza

– hangsúlyozta Deák Dániel.

Az egyik Facebook-bejegyzésében október 25-én például azt írta, hogy „alig tudták megtölteni egy pillanatra a 600 méter hosszú és 25 méter széles Margit hidat” a Békemenet résztvevői. Mindezt a drónfelvételek és a fényképek is alapjaiban cáfolják, hiszen amikor a menet eleje már a Kossuth térre megérkezett, a Margit hídon még akkor is tömött sorokban álltak az emberek – szögezte le az elemző. Hozzátette: mindez azt jelzi, hogy Magyar Péter kommunikációjában teljesen felszámolta már a valóságot; az a célja, hogy a hívei egy alternatív valóságértelmezéssel találkozzanak. A legmegdöbbentőbb az volt, hogy a balliberális sajtó milyen nagymértékben asszisztált mindehhez.

Deák Dániel kiemelte: ennek a következménye, hogy például amikor az interneten terjedő videó alapján egy Tisza-szimpatizáns kíváncsiságból elment megnézni a Békemenetet, megdöbbent azon, hogy milyen sokan vettek részt rajta. Az elemző felidézte, hasonló jelenség volt a 2022-es parlamenti választásnál is, amikor az ellenzéki szavazók nem értették, hogyan szerezhetett ismét kétharmados parlamenti győzelmet a jobboldal, ugyanis nekik a balliberális közvélemény-kutatók azt mondták, hogy fej-fej melletti küzdelem várható a választáson. Deák Dániel szerint az elmúlt napok eseményei azt is jelzik, hogy Magyar Péter egyáltalán nem vitaképes, nem lehet vele komolyan vehető szakpolitikai vagy miniszterelnök-jelölti vitát folytatni.

„Aki a valóságot és a tényeket ilyen mértékben igyekszik meghazudtolni, az minden más kérdésben is ugyanezt tenné” – fogalmazott.

A Békemenetre visszatérve kiemelte, a Fidesz mozgósítása kifejezetten sikeres volt, és rácáfolt azokra az ellenzéki állításokra, miszerint már nem tud tömegeket megszólítani a kormányoldal. Az elemző emlékeztetett, hogy a digitális polgári körök országjárásra indul . A már bejelentett helyszínek alapján a megyei jogú városok és a nagyobb vidéki városok lesznek a célpontok, ezekben a városokban igyekszik erősíteni a pozícióit a jobboldal – tette hozzá. Magyar Péter azonnal bejelentette, hogy ugyanezekre a helyszínekre akar ő is rendezvényeket szervezni, ami egy válságkommunikációnak az eredménye, és azt jelzi, hogy a Tisza Párt elnöke is tisztában van azzal, hogy valójában hátrányban van a kormánypárttal szemben; ezért mindent megtesz, hogy rákapaszkodjon a Fidesz és Orbán Viktor kampányára, eseményeire – szögezte le Deák Dániel.

Az elemző felhívta a figyelmet, mindezt a XXI. Század Intézet két héttel ezelőtti közvélemény-kutatása is alátámasztja, amely alapján mind a teljes népességben, mind a politikailag aktívak között a Fidesz vezet. Ennek tudható be, hogy Magyar Péter erőltetetten próbálja a „Mi vagyunk a többség” szlogennel azt bizonygatni, hogy ők a többség. Deák Dániel emlékeztetett, ez a szlogen már a 2018-as választást követő ellenzéki tüntetéssorozatok során sem működött, a választáson ugyanis a jobboldal aratott kétharmados győzelmet.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.