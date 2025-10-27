Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

BékemenetKocsis MátéMagyar Péter

A Békemenet akkora hatású volt, hogy teljesen összerogyott a baloldal

A Fidesz szavazóbázisa megerősödve, egységesen áll ki a békepolitika, a migráció elutasítása és a nemzeti szuverenitás mellett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 13:48
„Hónapok óta azt hangoztatják a balliberális erők, hogy a nemzeti oldal meggyengült. Erre összeszerveződött egy ilyen óriási embertömeg a Békemeneten és a politikai túloldal ettől menten összezavarodik és összerogy” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. 

Mint arról lapunk is beszámolt, nemzeti színekbe öltözött tömeg lepte el az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepnapján Budapestet: a jobboldal tegnap megtartotta az egyik legnagyobb erődemonstrációját, a Békemenetet. Lapunk megkeresésére Dornfeld László rámutatott: a rendezvény fényében egyértelműen kijelenthető, hogy továbbra is hatalmas tömegtámogatottsága van a kormány politikájának. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint az esemény erőteljes üzenetet küldött az ellenzéki tábornak is:

a Fidesz szavazóbázisa nemhogy nem gyengült, hanem megerősödve, egységesen áll ki a békepolitika, a migráció elutasítása és a nemzeti szuverenitás mellett.

 

Borítókép: Így vonult a Békemenet a Kossuth térre, meghallgatni Orbán Viktor ünnepi beszédét (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtókommunikációs Főosztály)


