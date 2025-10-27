A Békemenet akkora hatású volt, hogy teljesen összerogyott a baloldal

„Hónapok óta azt hangoztatják a balliberális erők, hogy a nemzeti oldal meggyengült. Erre összeszerveződött egy ilyen óriási embertömeg a Békemeneten és a politikai túloldal ettől menten összezavarodik és összerogy” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Mint arról lapunk is beszámolt, nemzeti színekbe öltözött tömeg lepte el az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepnapján Budapestet: a jobboldal tegnap megtartotta az egyik legnagyobb erődemonstrációját, a Békemenetet. Lapunk megkeresésére Dornfeld László rámutatott: a rendezvény fényében egyértelműen kijelenthető, hogy továbbra is hatalmas tömegtámogatottsága van a kormány politikájának. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint az esemény erőteljes üzenetet küldött az ellenzéki tábornak is: