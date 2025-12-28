Házibuliban született meg az egyik legjobb rádiós sportműsor ötlete

Körkapcsolás egy mérkőzésről? A Magyar Rádióban legalább akkora feladatnak bizonyult, mint a kör négyszögesítése. Bár ezzel a kijelentéssel is vigyázni kell. Az 1954-es magyar-angol (7:1) meccset is úgy adta a rádió, hogy a pálya szélén Szepesi György állt, míg az egyik kapu mögött Gulyás Gyula. Jó, két helyszín az még nem kör, de már majdnem az.

Gary Lineker (fehér mezben) is játszott a magyarok ellen 1988-ban, amikor a Magyar Rádió egymeccses körkapcsolást adott

Fotó: DPA / DPA

Házibuliban született meg a Magyar Rádió egymérkőzéses körkapcsolásának ötlete

Ám 1988. április 27-én a rádiósok megmutatták, hogyan kell az egymérkőzéses körkapcsolást megvalósítani.

Az ötlet egy házibuliban fogant meg, amelyet a Szórakoztató Osztály akkori munkatársa, Bányai Gábor tartott.

Ott kérdezték meg tőle: miért nem csinálsz már egy sportműsort? Közbevetőleg: akkoriban nagyon sokan szerettek volna sportműsorokat készíteni. A Magyar Rádió Sportszerkesztősége akkor már annyira népszerű hely volt, hogy tényleg mindenki ide akart bekerülni. A legendás csapat addigra már összeállt: az osztályt Novotny Zoltán vezette, helyettese Vass István Zoltán volt. A „belsősök”: Török László, Radnóti László, Molnár Dániel és Deák Horváth Péter voltak. Ez a hatosfogat készült az 1988-as szöuli olimpiára is, de azt ősszel rendezték, most még csak 1988 áprilisában járunk.

Az MLSZ és az Angol Labdarúgó Szövetség már korábban megállapodott, hogy 1988. április 27-én Anglia-Magyarország barátságos mérkőzést rendeznek a Népstadionban. Abban a bizonyos házibuliban szökkent szárba az ötlet, hogy kellene egy sportműsor. Pontosabban: nem csak egy sportműsor. Még pontosabban: ne csak abban merüljön ki ez a délután, hogy két rádiós helyszíni közvetítést ad a Népstadionból. Kellene valami monstre adás. Így indult a dolog. Olyan műsort készítettek tehát, aminek ez a focimeccs nem része, hanem ürügye volt. Azaz: kapcsolódjon össze a sport, az irodalom, a művészet, a zene – minden, amit egy futballmeccs kapcsán a rádióban meg lehetett jeleníteni.

Nem egy meccs lett ebből, hanem kettő

Aztán kis csavar került a történetbe. Az MLSZ ugyanis azt is kitalálta, hogy ezen a délutánon kettős rangadó legyen a Népstadionban. A magyar-angol A-válogatott meccs elé szervezték a magyar-francia olimpiai selejtezőt, amelynek akkor nagyon komoly tétje volt. Magyar győzelem esetén ugyanis az olimpiai csapat szinte biztosan kijutott volna Szöulba. Ám a franciák elleni 2-2 megpecsételte a sorsunkat, erre az olimpiára sem ment magyar focicsapat.

E két mérkőzést kellett tehát megjeleníteni egy olyan műsorban, amely az „Egy nehéz nap délutánja” címet kapta.

A Beatles után szabadon, a liverpooli gombafrizurások nem egy délutánról, hanem egy éjszakáról daloltak. A 7 órás, vagyis 420 perces monstre műsor 14.00-kor kezdődött a Petőfin. Az olimpiai meccs kezdése 15.00, az angol-magyaré 17.00 volt.