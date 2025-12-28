Házibuliban született meg az egyik legjobb rádiós sportműsor ötlete

Novotny ZoltánGólok , méterek , történetekTörök LászlóVass István Zoltán

2025. december 1-én ünnepelte századik születésnapját a magyarországi rádiózás. Ebből az alkalomból a Magyar Nemzeten három részes visszaemlékező sorozatot indítottunk, amely a hazai sportrádiózás nagy történeteit meséli el, felidézve az olimpiai közvetítéseket, a legismertebb rádiós sportműsort, a Körkapcsolást és bemutatva azokat a legendás rádiósokat, akik az életüket és szakmai munkásságukat ebben az intézményben töltötték sportriporterként. A harmadik részben jöjjön két olyan történet, amely mára szinte a feledés homályába merült, de ami a Magyar Rádió egyik feledhetetlen műsora maradt.

Lantos Gábor
2025. 12. 28. 6:47
Beatles
A legendás brit popcsapat, a Beatles, és a Magyar Rádió egyik emlékezetes sportműsora egy délután összekapcsolódott Fotó: LOUIS JOYEUX Forrás: Ina
Körkapcsolás egy mérkőzésről? A Magyar Rádióban legalább akkora feladatnak bizonyult, mint a kör négyszögesítése. Bár ezzel a kijelentéssel is vigyázni kell. Az 1954-es magyar-angol (7:1) meccset is úgy adta a rádió, hogy a pálya szélén Szepesi György állt, míg az egyik kapu mögött Gulyás Gyula. Jó, két helyszín az még nem kör, de már majdnem az.

Magyar Rádió
Gary Lineker (fehér mezben) is játszott a magyarok ellen 1988-ban, amikor a Magyar Rádió egymeccses körkapcsolást adott
Fotó: DPA / DPA

Házibuliban született meg a Magyar Rádió egymérkőzéses körkapcsolásának ötlete

Ám 1988. április 27-én a rádiósok megmutatták, hogyan kell az egymérkőzéses körkapcsolást megvalósítani. 

Az ötlet egy házibuliban fogant meg, amelyet a Szórakoztató Osztály akkori munkatársa, Bányai Gábor tartott. 

Ott kérdezték meg tőle: miért nem csinálsz már egy sportműsort? Közbevetőleg: akkoriban nagyon sokan szerettek volna sportműsorokat készíteni. A Magyar Rádió Sportszerkesztősége akkor már annyira népszerű hely volt, hogy tényleg mindenki ide akart bekerülni. A legendás csapat addigra már összeállt: az osztályt Novotny Zoltán vezette, helyettese Vass István Zoltán volt. A „belsősök”: Török László, Radnóti László, Molnár Dániel és Deák Horváth Péter voltak. Ez a hatosfogat készült az 1988-as szöuli olimpiára is, de azt ősszel rendezték, most még csak 1988 áprilisában járunk.

Az MLSZ és az Angol Labdarúgó Szövetség már korábban megállapodott, hogy 1988. április 27-én Anglia-Magyarország barátságos mérkőzést rendeznek a Népstadionban. Abban a bizonyos házibuliban szökkent szárba az ötlet, hogy kellene egy sportműsor. Pontosabban: nem csak egy sportműsor. Még pontosabban: ne csak abban merüljön ki ez a délután, hogy két rádiós helyszíni közvetítést ad a Népstadionból. Kellene valami monstre adás. Így indult a dolog. Olyan műsort készítettek tehát, aminek ez a focimeccs nem része, hanem ürügye volt. Azaz: kapcsolódjon össze a sport, az irodalom, a művészet, a zene – minden, amit egy futballmeccs kapcsán a rádióban meg lehetett jeleníteni.

Nem egy meccs lett ebből, hanem kettő

Aztán kis csavar került a történetbe. Az MLSZ ugyanis azt is kitalálta, hogy ezen a délutánon kettős rangadó legyen a Népstadionban. A magyar-angol A-válogatott meccs elé szervezték a magyar-francia olimpiai selejtezőt, amelynek akkor nagyon komoly tétje volt. Magyar győzelem esetén ugyanis az olimpiai csapat szinte biztosan kijutott volna Szöulba. Ám a franciák elleni 2-2 megpecsételte a sorsunkat, erre az olimpiára sem ment magyar focicsapat. 

E két mérkőzést kellett tehát megjeleníteni egy olyan műsorban, amely az „Egy nehéz nap délutánja” címet kapta.

A Beatles után szabadon, a liverpooli gombafrizurások nem egy délutánról, hanem egy éjszakáról daloltak. A 7 órás, vagyis 420 perces monstre műsor 14.00-kor kezdődött a Petőfin. Az olimpiai meccs kezdése 15.00, az angol-magyaré 17.00 volt. 

Newcastle manager Bobby Robson (C) is pictured next to Newcastle midfielder Kieron Dyer (L) prior to the match Newcastle United vs Tottenham Hotspur at St. James Park in Newcastle 21 August 2004. Dyer apologized 19 August for his refusal to play where manager Bobby Robson wanted him to in last Saturday's 2-2 English Premiership draw with Middlesbrough. AFP PHOTO MARTYN HARRISON -- UK OUT ONLY (Photo by MARTYN HARRISON / BLADES SPORTS PHOTOGRAPHY / AFP)
A legendás Bobby Robson, aki 1988 áprilisában az angol válogatott szövetségi kapitányaként járt Budapesten
Fotó: MARTYN HARRISON / BLADES SPORTS PHOTOGRAPHY

A meccseket a Novotny Zoltán-Vass István Zoltán páros közvetítette. Ekkor már nem a pálya szélén álltak, hanem a Népstadion sajtóteraszán kellett ülniük. Ahonnan jó volt a kilátás, de nem annyira jó, mint amilyen a pálya szélén lehetett. Molnár Dániel a VIP-teraszon várta a kapcsolást. 

A külső munkatársak közül Kis Gaál Anna az angol csapat nyomába szegődött. Ezt az angolul kiválóan beszélő, akkor még csak 21 éves lányt a vendégek imádták, s hagyták, hogy minden lépésüket kövesse.

Bárdos András ugyanezt tette a magyar csapat mellett. Az ő hátukon a kor akkori legmodernebb, hordozható eszköze, a SER20-nak nevezett készülék volt, amelynek segítségével vezeték nélkül tudtak belebeszélni az adásba. Ez volt a mobiltelefon őse. Fodor János egy URH kocsiba ült, azt mondta: a szurkolók nyomába ered és őket szólaltatja meg. Bruckner Gábor valahogy elintézte, hogy elmehessen Londonba, a meccs kapcsán és alatt a brit fővárosból jelentkezett be. Ez volt a dolog sportos, vagyis focis része és ez volt az egymeccses körkapcsolás. Mert, hogy a magyar-angol alatt mindenki szót kapott. Egymást kapcsolták körbe. 

English band the Beatles with, from left to right, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney and Ringo Starr arrive at John F. Kennedy Airport in New York, United States, where they're greeted by a large crowd on February 07, 1964. Beatlemania hit the United States after The Beatles performed on The Ed Sullivan Show in February 09, 1964. (Photo by AFP)
A Beatles együttes sem maradhatott ki az 1988-as monstre rádiós sportműsorból
Fotó: - / AFP

A két meccs nem hagyott mély nyomot az emberekben. A francia-magyar 2-2-re végződött, így a Száger György vezette csapat elköszönt a szöuli olimpiától. A nagyok meg nyomtak egy tényleg barátságos 0-0-t. Szóval, ez a két meccs nem a végeredmény, hanem egy különleges rádióműsor miatt maradt emlékezetes. Mert a stúdióban ott volt a fociról oly gyönyörűen író Mándy Iván, meg két irodalomtörténész-kritikus, Reményi József Tamás és Tarján Tamás. Na meg Grosics Gyula, akit szintén nem lehetett kihagyni ebből a műsorból. 

Ők csodálatosan beszéltek erről a sportágról. Akik hallgatták nyomban beleszerettek a fociba. Még olyanok is, akik amúgy nem kedvelték a labdarúgást.

Novotny Zoltán nemcsak közvetített, hanem a magyar-angol focitörténelmet is bemutatta – Szepesi György társaságában. Korányi Tamás állandó műsora is helyet kapott az adásban: Nevek ürügyén. Mozart és Pilinszky, Beauvoire és Bartók után ezúttal Sir Stanley Matthews-ról vallott Korányi, aki korábban (és azután sem) nézett végig soha egyetlen focimeccset sem. Radnóti László az angolok teázási szokásainak és a tea-történelemnek eredt a nyomába, míg Deák Horváth Péter elképzelte, milyen lenne egy Fociország. Török László addigra már nagyon népszerű sportműsora, a Gólok, méterek, történetek sem maradhatott ki a monstre adásból: a délután folyamán két részben jelentkezett ez a műsor ebben a produkcióban. 

A Körkapcsolás paródiája

Azt pedig, hogy mennyire népszerű műsor volt a Körkapcsolás, mi sem jelezte jobban, hogy még rádiós paródia is készült erről. Idézzük most fel 1989-et, amikor Fülöp László követte el az akkor hallható, most itt olvasható szösszenetet.

A vezető riporter az Üllői úton Vass István Zoltán: „Szép jó estét hölgyeim és uraim. A labdarúgó NB I 23. fordulójában itt, az Üllői úton a II. félidő 3. percében Ferencváros-Siófok 0-0 arányú eldöntetlen. Tekintettel arra, hogy műsoridőnk rövid, nézzük, mi újság a többi pályán. Győr, Takáts Árpád.”

„Csermák András hangtechnikus vagyok. Nincs itt az Árpi.”
„Hol a fészkes fenében van?”
Mit tudom én, biztos elment vizet inni…”

Ekkor váratlanul megszólal Takáts Árpád: „Minden rendben van, itt vagyok.”

Vass: „Fantasztikus. Hogy áll a mérkőzés?”

Takáts: „A 7. percben Mörtel pazar góljával 1-0-ra vezet az ETO a Zalaegerszeg ellen. Szépszámú publikum sütkérezik a lemenő nap sugaraiban a Rába partján. 

Közben megint Mörtel durrantott kapu fölé jó 40 méterről.

 Tehát továbbra is a második félidő 3. percében, bocsánat, a 7. percében 1-0-ra vezet az ETO a Zalaegerszeg ellen.”

Vass: „Kispesten a Budapesti Honvéd-Videoton mérkőzésen Török László a riporter.”

Török: „Heeeeej, a legjobbkor kaptam szót. Kovács Kálmán szinte lepókhálózta a bal felső sarkot. Csodagól, csodagól, csodagól. De nem ez volt a mérkőzés egyetlen gólja, hiszen a Honvéd 2-0-ra vezet. 

Van itt minden, van itt minden kedves hallgatók ezen a mérkőzésen. Kezdődött azzal, hogy Szijjártó álomszép gólt fejelt a 3. percben. 

Szinte kihúzta a sámlit Petry alól, aztán felliftezett valahova a második emeletre és onnan bólintott a hálóba. Az imént pedig Kovács Kálmán valahonnan a Teleki térről lőtt egy varázslatos gólt.”

Ekkor Molnár Dániel közbeszól Vácról: „Elnézést kedves Török László, de azért kérek itt Vácott szót, mert megígérték még a mérkőzés előtt, hogy Csank János feljön majd a szünetben és néhány szót mond a találkozóról, de még mielőtt Csank Jánosról beszélnék, csak annyit, hogy most támad a Vác, közben figyeljük ezt a váci akciót, de ne figyeljük, mert a labda elhagyja az alapvonalat, közben látom, hogy Zsiday István integet a túloldalról, valamit akar mondani, de mivel egy nadrágszíjjal van a fejemre erősítve a fejhallgató, arra kérem Zsiday Istvánt, hogy írja le, amit mondani akar, hiszen nem hallok semmit, de amíg ő leírja, addig megint csak figyeljük a mérkőzést, a labda megint kint van az oldalvonalon túl, közben Spangel Péter kollégám mutatja, hogy cserélni fognak a váciak, amíg a váciak cserélnek, gyorsan arról, hogy Csank Jánost miért is hívtam fel ide a stúdióba, de még mielőtt erre rátérnénk, gyorsan arról, hogy mit írt ide nekem Zsiday István, 

Zsiday István azt írta nekem ide, hogy a meccs után találkozzunk, én csak annyit tudok erre mondani, hogy rendben van, remélem Zsiday István hallotta, közben a csere megtörtént és időközben Spangel Péter kollégám mutatja, hogy valahol gól született,

méghozzá egy váci gól, már csak azt kellene megtudni, ki lőtte, Spangel Péter azt mutatja, hogy a gólszerző, mindjárt mondom, egy kis türelmet kérek, mert közben mutogatnak előttem, tehát a gólszerző Talapa.”

Molnár Dániel, az egykori legendás rádiós sportos csapat tagja
Fotó: MTI/Hámori Szabolcs

Vass: „Kedves Molnár Dániel. Azt hiszem már ezerszer megbeszéltük, hogy minden helyszín csak akkor kérjen szót, ha okvetlen szükségét érzi mondandója szükségének. Na már most, az, hogy Csank a mérkőzés végén a mi Danink vendége lesz, nem hiszem, hogy olyan rettenetesen fontos hír lenne. Na, mindegy, lépjünk azonban tovább. Labdarúgás után súlyemelés. Gondolom, Novotny Zoltán már tűkön ül Plovdivban.”

Novotny: „Hát, ha nem is tűkön, de olyan, mintha lavórban ülnék, vagy lavórból beszélnék. A dobogón a bolgár Babkov. Az a Babkov, aki 1978-ban, Ostravában ifjúsági világcsúcsot szakított. Akkori 175 kilós teljesítménye már a múlté, hiszen két évvel később a budapesti Pannónia Kupán még erre is rátett két és fél kilót. Aztán a havannai Universiadén újabb másfél kilóval javította a világcsúcsot, majd fél évvel később, Moszkvában már a 180 kilót is kiszakította. Most azonban lökésgyakorlata következik. A súly, kimondani is borzalmas, 245 kiló. A Zsivkov csarnok lélegzetvisszafojtva figyeli Babkovot. Az embernek suttogni kell, mert minden egyes zaj megzavarja a versenyzőt és minden egyes zaj fortissimóban jelentkezik a csarnokban. Ha a bolgár fiú kilöki ezt a roppant súlytömeget, új világrekordot állít fel. 

Babkov most lehajol. Szétterpeszt. Fogást keres. Technikája leginkább a kubaiakéra emlékeztet.

A közönség szinte együtt lélegzik Babkovval. A teremben a légy zümmögését is meg lehet hallani. Figyeljük a gyakorlatot. Babkov lehet, hogy elindítja. Igen. Babkov feláll, de most jön a neheze. A feje fölé kell vinni ezt a rettenetes súlyt. A bolgár fiú még néhányat fújtat, aztán elindítja a súlyt. A 245 kiló a feje fölött, most már csak a lábakat kell zárni, megvan, három fehér lámpa, a gyakorlat érvényes, 245 kiló, új világrekord. Bravó, Babkov!”

Vass: „Végre, hogy Babkov felemelte azt a roppant súlytömeget. Kedves hallgatók, műsoridőnk lejárt. Azzal kapcsolok most vissza a stúdióba, hogy később természetesen majd jelentkezünk.”

 

