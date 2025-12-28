Macron elfogadottsága minden eddiginél alacsonyabb

Soha nem állt még ilyen rosszul Emmanuel Macron francia elnök szénája saját választópolgárai körében – derül ki a Toluna/Harris Interactive legfrissebb felméréséből, amelyet az LCI televíziós csatorna megbízásából készítettek, és amelynek eredményeit közvetlenül karácsony után hozták nyilvánosságra, írja az Origo. A számok nem csupán elgondolkodtatóak, de egyenesen vészjóslóak a francia államfő számára: honfitársainak csupán minden negyedik tagja, azaz a lakosság mindössze 25 százaléka van róla pozitív véleménnyel. Ez a mutató a legalacsonyabb azóta, hogy Macron 2017-ben, a politikai közép megújításának ígéretével átvette a hatalmat. A Nemzeti Tömörülés politikusai ellenben a népszerűségi lista élén foglalnak helyet – mutat rá az Exxpress osztrák hírportál.

A Nemzeti Tömörülés vezetői, Marine Le Pen és Jordan Bardella jóval népszerűbbek, mint Macron (Fotó: NurPhoto/AFP)

A bizalomvesztés mértékét jól illusztrálja egy szimbolikus adat: a megkérdezetteknek mindössze 37 százaléka jelezte, hogy szándékában áll megtekinteni az elnök hagyományos, szilveszteri televíziós beszédét. Ez a fajta érdektelenség és elfordulás világosan jelzi, hogy Macron szavai egyre kevésbé találnak utat a francia emberek szívéhez.

Jean-Daniel Levy, a kutatóintézet vezetője szerint az elnök megítélését elsősorban a belpolitikai teljesítménye határozza meg; a nemzetközi porondon tett, sokszor látványosnak szánt manőverei és külpolitikai aktivitása vajmi keveset nyomnak a latban az átlagos francia polgárok szemében.

Ez nem is csoda egy olyan év után, amelyet Franciaországban a folyamatos nyugtalanság, a vitatott reformok, a gazdasági nehézségek és a politikai patthelyzetek jellemeztek.

Míg Macron szenved, a Nemzeti Tömörülés szárnyal

Miközben az államfő csillaga leáldozóban van, a kormányzat stabilitása is repedezik. Érdekes kivételt képez Sebastien Lecornu miniszterelnök, akinek támogatottsága 34 százalékon áll, ami lényegében megegyezik az egy évvel ezelőtti szinttel. Ő azon kevesek egyike, aki képes volt megőrizni politikai tőkéjét, ellentétben a kormányzat legtöbb tagjával, akiknek népszerűsége az elmúlt esztendő során jelentősen megcsappant.