Macron elfogadottsága minden eddiginél alacsonyabb

Nyolc évvel első választási győzelme után Emmanuel Macron politikai pályafutásának talán legmélyebb válságát éli át. Egy friss, karácsony után publikált közvélemény-kutatás adatai szerint a francia elnök támogatottsága soha nem látott mélységekbe zuhant, miközben a Nemzeti Tömörülés politikusai, élükön Jordan Bardellával és Marine Le Pennel, magabiztosan vezetik a népszerűségi listákat. A franciák többsége már nem a megoldást, hanem a probléma forrását látja Macronban.

2025. 12. 28. 6:39
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: NurPhoto via AFP
Soha nem állt még ilyen rosszul Emmanuel Macron francia elnök szénája saját választópolgárai körében – derül ki a Toluna/Harris Interactive legfrissebb felméréséből, amelyet az LCI televíziós csatorna megbízásából készítettek, és amelynek eredményeit közvetlenül karácsony után hozták nyilvánosságra, írja az Origo. A számok nem csupán elgondolkodtatóak, de egyenesen vészjóslóak a francia államfő számára: honfitársainak csupán minden negyedik tagja, azaz a lakosság mindössze 25 százaléka van róla pozitív véleménnyel. Ez a mutató a legalacsonyabb azóta, hogy Macron 2017-ben, a politikai közép megújításának ígéretével átvette a hatalmat. A Nemzeti Tömörülés politikusai ellenben a népszerűségi lista élén foglalnak helyet – mutat rá az Exxpress osztrák hírportál.

A Nemzeti Tömörülés vezetői, Jordan Bardella és Marine Le Pen jóval népszerűbbek, mint Macron
A Nemzeti Tömörülés vezetői, Marine Le Pen és Jordan Bardella jóval népszerűbbek, mint Macron (Fotó: NurPhoto/AFP)

A bizalomvesztés mértékét jól illusztrálja egy szimbolikus adat: a megkérdezetteknek mindössze 37 százaléka jelezte, hogy szándékában áll megtekinteni az elnök hagyományos, szilveszteri televíziós beszédét. Ez a fajta érdektelenség és elfordulás világosan jelzi, hogy Macron szavai egyre kevésbé találnak utat a francia emberek szívéhez.

Jean-Daniel Levy, a kutatóintézet vezetője szerint az elnök megítélését elsősorban a belpolitikai teljesítménye határozza meg; a nemzetközi porondon tett, sokszor látványosnak szánt manőverei és külpolitikai aktivitása vajmi keveset nyomnak a latban az átlagos francia polgárok szemében.

Ez nem is csoda egy olyan év után, amelyet Franciaországban a folyamatos nyugtalanság, a vitatott reformok, a gazdasági nehézségek és a politikai patthelyzetek jellemeztek.

Míg Macron szenved, a Nemzeti Tömörülés szárnyal

Miközben az államfő csillaga leáldozóban van, a kormányzat stabilitása is repedezik. Érdekes kivételt képez Sebastien Lecornu miniszterelnök, akinek támogatottsága 34 százalékon áll, ami lényegében megegyezik az egy évvel ezelőtti szinttel. Ő azon kevesek egyike, aki képes volt megőrizni politikai tőkéjét, ellentétben a kormányzat legtöbb tagjával, akiknek népszerűsége az elmúlt esztendő során jelentősen megcsappant.

Ezzel éles ellentétben a szuverenista erők soha nem látott támogatottságot élveznek. A felmérés talán legfontosabb üzenete a politikai erőviszonyok drasztikus átrendeződése. A népszerűségi lista élén ugyanis nem a kormánypárti politikusok, hanem a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National, RN) vezetői állnak.

Jordan Bardella, az RN fiatal és karizmatikus pártelnöke vezeti a mezőnyt 42 százalékos támogatottsággal, őt követi közvetlenül a párt parlamenti frakcióvezetője, Marine Le Pen 39 százalékkal.

A dobogó harmadik fokára Bruno Retailleau, a konzervatív Köztársaságiak (Les Republicains, LR) vezetője került 30 százalékkal. Ezek a számok egyértelműen mutatják: a francia választók egyre inkább a szuverenista, nemzeti érdekeket képviselő politika felé fordulnak, miközben Macron és globalista tábora a háttérbe szorul.

A mostani mélyrepülés nem előzmények nélküli. A legutóbbi választásokon Macron pártja csupán a harmadik helyet tudta megszerezni, ami már előrevetítette a mostani bizalmi válságot. 

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: NurPhoto/AFP)

