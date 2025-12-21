Emmanuel MacronVlagyimir Putyinorosz-ukrán háború

Macron most már tárgyalna Putyinnal

Vlagyimir Putyin orosz elnök kész párbeszédet folytatni Emmanuel Macron francia elnökkel – jelentette ki Dmitrij Peszkov a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek nyilatkozva. Az orosz elnöki szóvivő kifejtette, hogy Emmanuel Macron azt mondta, kész tárgyalni Putyinnal.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 8:26
Emmanuel Macron Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
„Ezért, ha kölcsönös politikai akarat van, akkor ezt csak pozitívan lehet értékelni” – fogalmazott Peszkov, és hozzátette, hogy a Putyin és Macron közötti esetleges párbeszédnek kísérletnek kell lennie egymás álláspontjának megértésére, nem pedig kioktatásnak.

Putyin nyitott egy tárgyalásra Macronnal
Fotó: AFP

Korábban a francia vezető kijelentette, hogy Európa számára előnyös lenne, ha a következő hetekben újraindítanák a párbeszédet az orosz elnökkel – emlékeztet a RIA

Putyin mindig kész kifejteni álláspontját, részletesen, őszintén és következetesen elmagyarázni azokat tárgyalópartnereinek

– mondta Peszkov.

Eközben folynak az amerikai–orosz tárgyalások az ukrajnai háború rendezéséről Miamiban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel folytatott megbeszélést Kirill Dmitrijev konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat, amelyek ma is folytatódnak. 

Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

