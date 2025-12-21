Macron most már tárgyalna Putyinnal

„Ezért, ha kölcsönös politikai akarat van, akkor ezt csak pozitívan lehet értékelni” – fogalmazott Peszkov, és hozzátette, hogy a Putyin és Macron közötti esetleges párbeszédnek kísérletnek kell lennie egymás álláspontjának megértésére, nem pedig kioktatásnak.

Putyin nyitott egy tárgyalásra Macronnal

Fotó: AFP

Korábban a francia vezető kijelentette, hogy Európa számára előnyös lenne, ha a következő hetekben újraindítanák a párbeszédet az orosz elnökkel – emlékeztet a RIA.

Putyin mindig kész kifejteni álláspontját, részletesen, őszintén és következetesen elmagyarázni azokat tárgyalópartnereinek

– mondta Peszkov.

Eközben folynak az amerikai–orosz tárgyalások az ukrajnai háború rendezéséről Miamiban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel folytatott megbeszélést Kirill Dmitrijev konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat, amelyek ma is folytatódnak.