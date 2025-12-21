Dmitrijev szerint konstruktívak voltak a megbeszélések Miamiban

Tegnap Miamiba érkezett az orosz elnök különmegbízottja, hogy az ukrán háború lezárásáról tárgyaljon. A megbeszélések Miamiban zajlottak, amelyet Kirill Dmitrijev konstruktívnak nevezett és amelyek a mai napon is folytatódnak majd – írja az Al Jazeera.

Kirill Dmitrijev szerint előremutatóak voltak a megbeszélések

Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL

Az Egyesült Államok részéről a tárgyalásokon Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja, és Jared Kushner, az amerikai elnök veje vettek részt. Korábban Marco Rubio, amerikai külügyminiszter is jelezte, hogy Miamiba utazik szombat délután, hogy részt vegyen a megbeszéléseken.