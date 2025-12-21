Egyesült ÁllamokOroszországháború

Dmitrijev szerint konstruktívak voltak a megbeszélések Miamiban

Az orosz és amerikai delegáció ezúttal Miamiban ült tárgyalóasztalhoz. Az orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel folytatott megbeszélést az ukrán háború lezárásáról, amelyek a tervek szerint ma is folytatódnak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 7:17
Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Tegnap Miamiba érkezett az orosz elnök különmegbízottja, hogy az ukrán háború lezárásáról tárgyaljon. A megbeszélések Miamiban zajlottak, amelyet Kirill Dmitrijev konstruktívnak nevezett és amelyek a mai napon is folytatódnak majd – írja az Al Jazeera.

Kirill Dmitrijev szerint előremutatóak voltak a megbeszélések
Kirill Dmitrijev szerint előremutatóak voltak a megbeszélések 
Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL

Az Egyesült Államok részéről a tárgyalásokon Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja, és Jared Kushner, az amerikai elnök veje vettek részt. Korábban Marco Rubio, amerikai külügyminiszter is jelezte, hogy Miamiba utazik szombat délután, hogy részt vegyen a megbeszéléseken.

A szerepünk, amit megpróbálunk betölteni, az az, hogy kiderítsük, van-e olyan átfedés a két fél igényei között, amiben meg tudnak egyezni, és erre sok időt és energiát fektettünk, és továbbra is ezt fogjuk tenni. Lehet, hogy ez nem lehetséges. Remélem, igen. Remélem, hogy ebben a hónapban sikerül lezárni a konfliktust

– hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor megjegyezte, hogy mielőtt új tárgyalási fordulót szerveznének, át kell tekinteni az Egyesült Államok, Ukrajna és Európa közötti kapcsolatfelvételek eredményeit. Szerinte az európaiak részvételével elért megállapodások nem sok jót ígérnek Oroszország számára.

Vasárnap és hétfőn amerikai és ukrán delegációk tárgyaltak Berlinben. A tárgyalásokat követően a nyugati országok állítólag megállapodtak abban, hogy a NATO alapokmányának 5-ös cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat nyújtanak. Cserébe az amerikaiak területi engedményeket követeltek Kijevtől – közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Volodimir Zelneszkij ukrán elnök ugyanakkor nemrég arról beszélt, hogy habár támogatja az amerikai béketervet, véleménye szerint nagyobb nyomás alá kell helyezni ezzel párhuzamosan Oroszországot. 

Borítókép: Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

