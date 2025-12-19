Itt a fordulópont: Amerika és Oroszország tárgyalóasztalhoz ül

Miközben Donald Trump elnöknek a harcok befejezésére irányuló erőfeszítései elakadtak, Washington fokozta a nyomást Ukrajnára annak érdekében, hogy olyan engedményeket tegyen, amelyek a konfliktus lezárásához vezethetnek.

A tervek továbbra is alakulóban vannak, de amennyiben a találkozó valóban megvalósul ezen a hétvégén, az amerikai kormányzat ismerteti az orosz féllel a legutóbbi tárgyalási forduló eredményeit, miközben Moszkva követelései érdemben nem módosultak.

Az ügyet ismerő egyik forrás szerint az orosz delegációnak várhatóan Kirill Dmitrijev, Oroszország szuverén vagyonalapjának vezetője is tagja lesz. A források a következő, érzékeny tárgyalási körök terveire hivatkozva névtelenséget kaptak – írja a Politico.

Az amerikai delegációt várhatóan Steve Witkoff, a Trump-kormányzat különmegbízottja, valamint Donald Trump veje, Jared Kushner képviseli.

Witkoff és Kushner a hét elején Berlinben folytatott hosszas egyeztetéseket ukrán és európai tisztviselőkkel annak érdekében, hogy megállapodás szülessen az Egyesült Államok által nyújtandó biztonsági garanciákról Kijev számára, a területi engedményekről és más kérdésekről, miközben Washington továbbra is nyomást gyakorolt Ukrajnára a háború befejezése érdekében.