Itt a fordulópont: Amerika és Oroszország tárgyalóasztalhoz ül

Az Egyesült Államok és Oroszország várhatóan a hétvégén Miamiban folytat egyeztetéseket az ukrajnai háborúról, miközben Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol Kijevre a harcok lezárását szolgáló engedmények érdekében, Moszkva pedig továbbra sem változtat alapvető követelésein.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 1:01
Az Egyesült Államok és Oroszország a hétvégén Miamiban tárgyalásokat folytat az ukrajnai háborúról Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL
Az ügyet ismerő két forrás szerint az Egyesült Államok és Oroszország tisztviselői várhatóan ezen a hétvégén Miamiban ülnek tárgyalóasztalhoz, a Trump-kormányzat azon törekvésének részeként, hogy lezárja a Kijev és Moszkva között immár közel négy éve zajló háborút – írja az Origo.

Amerika és Oroszország tárgyalásra készül (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Miközben Donald Trump elnöknek a harcok befejezésére irányuló erőfeszítései elakadtak, Washington fokozta a nyomást Ukrajnára annak érdekében, hogy olyan engedményeket tegyen, amelyek a konfliktus lezárásához vezethetnek. 

A tervek továbbra is alakulóban vannak, de amennyiben a találkozó valóban megvalósul ezen a hétvégén, az amerikai kormányzat ismerteti az orosz féllel a legutóbbi tárgyalási forduló eredményeit, miközben Moszkva követelései érdemben nem módosultak.

 Az ügyet ismerő egyik forrás szerint az orosz delegációnak várhatóan Kirill Dmitrijev, Oroszország szuverén vagyonalapjának vezetője is tagja lesz. A források a következő, érzékeny tárgyalási körök terveire hivatkozva névtelenséget kaptak – írja a Politico.

Az amerikai delegációt várhatóan Steve Witkoff, a Trump-kormányzat különmegbízottja, valamint Donald Trump veje, Jared Kushner képviseli.

Witkoff és Kushner a hét elején Berlinben folytatott hosszas egyeztetéseket ukrán és európai tisztviselőkkel annak érdekében, hogy megállapodás szülessen az Egyesült Államok által nyújtandó biztonsági garanciákról Kijev számára, a területi engedményekről és más kérdésekről, miközben Washington továbbra is nyomást gyakorolt Ukrajnára a háború befejezése érdekében.

Az Egyesült Államok egy olyan kölcsönös védelmi ígéretet tett, amely hasonló a NATO-tagállamoknak adott vállaláshoz, miközben Ukrajna visszalépett attól az igényétől, hogy azonnal csatlakozzon a transzatlanti szövetséghez.

A Trump-kormányzat tisztviselői úgy látják, hogy egy végső megállapodás keretében Oroszország elfogadná a nyugati biztonsági garanciákat és Ukrajna európai uniós tagságát. 

Moszkvában, vezető védelmi tisztviselők előtt tartott beszédében Vlagyimir Putyin ugyanakkor kijelentette, hogy Oroszország nem hátrál meg „történelmi földjei felszabadítására” irányuló küldetésétől, és azt jósolta, hogy a Kijevet támogató európai „disznók” végül elveszítik hatalmukat.

Az Egyesült Államok közölte, hogy várhatóan hamarosan összehívja az Ukrajnát támogató katonai vezetők egy csoportját az Egyesült Államokban, hogy tovább pontosítsák a biztonsági és területi kérdésekkel kapcsolatos technikai részleteket.

A miami amerikai–orosz egyeztetések ettől független kezdeményezésnek tűntek.

Az ügyet ismerő első forrás szerint Ukrajna nemzetbiztonsági tanácsadója, Rusztem Umerov is várhatóan találkozik az amerikai delegációval az amerikai–orosz tárgyalásokat megelőzően, hozzátéve, hogy a tervek még változhatnak.

Az európai vezetők az elmúlt két hét jelentős részét egyeztetésekkel töltötték, hogy kidolgozzák a Kijev számára nyújtandó biztonsági garanciák konkrét terveit, beleértve a jelenlegi frontvonalak mentén kialakítandó demilitarizált övezetet, valamint a csapatvállalásokat az ukrán erők kiképzésére és egy esetleges tűzszünet ellenőrzésére.

Egy európai tisztviselő – aki szintén névtelenséget kapott az érzékeny diplomáciai kérdések megvitatásához – elmondta, hogy a koalíciós erők várható feladata a repülőgépek és drónok üzemeltetése lenne a frontvonalak megfigyelésére, miközben egyes egységek Nyugat-Ukrajnában állomásoznának, „hogy segítsék az ukrán erők újjáépítését – nem pedig azért, hogy a frontvonalon szolgáljanak”.

Borítókép: Az Egyesült Államok és Oroszország tárgyalásokat folytat (Fotó: AFP)

