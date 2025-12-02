„Putyin és Trump már megállapodásra jutottak volna, ha nem lennének az európaiak”

Európában egyre erősebb a kétely, hogy az Egyesült Államok továbbra is megbízható támasza-e a NATO-nak. Miközben Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja már hatodik alkalommal utazik Moszkvába az ukrajnai háború kapcsán – úgy, hogy Ukrajnában még egyszer sem járt –, Marco Rubio amerikai külügyminiszter kihagyja a NATO-külügyminiszterek találkozóját, és helyettesét küldi maga helyett. Európában ezt sokan úgy értelmezik, hogy Washington figyelme és elköteleződése veszít a súlyából – írja a The Wall Street Journal.

Witkoff Moszkvába látogat, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon (Fotó: Pool/Kristina Kormilitsyna)