A miami titkos tárgyalásokról kiszivárgott részletek szerint Washington és Moszkva már a területi ellenőrzésről egyezkedik, Kijev pedig továbbra is statiszta a saját háborújában. Trump optimistán beszél, miközben az ukrán delegáció „feszült, de eredményes” egyeztetésről számolt be, noha Oroszország változatlanul a Donbász teljes kiürítését követeli. Eközben Zelenszkij Párizsban próbál támogatást kunyerálni Macronnál a hazájában zajló korrupciós botrányok és a fronton tapasztalható romlás közepette. Brüsszel egyszerre fenyegetőzik és panaszkodik: a háborús bűnök elsimításától tartva támadja Trump béketervét, de saját védelmi képességeit sem képes összehangolni, miközben a NATO vezetése már a „megelőző csapás” lehetőségét emlegeti.

Brüsszel egyszerre fenyegetőzik és panaszkodik (Fotó: AFP)

A kontinens biztonságát hibrid incidensek rengetik meg – rekord drónészlelések Németországban, szabotázsok a Balti-tengeren –, és közben Ukrajna belső káosza is egyre súlyosabb: Kijevben emberrablók támadnak civilekre, a Krímben ukrán ügynököt likvidálnak robbantási kísérlet közben.

Európában pedig a politikai feszültség az utcára költözött, Franciaországban tojással támadták meg a Nemzeti Tömörülés elnökét, Reggio Calabriában fegyveres bandák zártak le autópályát egy kétmilliós rablásért. Ebben a közegben Magyarország a Nyugat-Balkán stabilitása mellett köteleződik el, Brüsszel pedig saját elszigetelődésével küzd.

Trump szerint jó esély van a békére

Az amerikai elnök, Donald Trump optimista hangot ütött meg vasárnap egy magas szintű találkozó után, amelyen amerikai tisztviselők és ukrán küldöttség vett részt Miamiban. Trump úgy fogalmazott, hogy jó esély van egy megállapodásra Oroszország ukrajnai háborújának lezárására.