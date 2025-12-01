Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Ukrajnaemberrablásorosz-ukrán háborútoborzás

Ezúttal Kijevben csaptak le az emberrablók + videó

Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatalma meginogni látszik, a toborzók töretlenül folytatják a munkát. Az emberrablók ezúttal Kijevben csaptak le, ahol a civileknek is nekimentek.

Brém-Nagy Márton
2025. 12. 01. 16:02
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatalma meginogni látszik a korrupciós botrány súlya alatt, azonban a toborzók továbbra is dolgoznak. Ezúttal Kijevben csaptak le az emberrablók egy friss videó tanúsága szerint. 

Az emberrablók a fővárosban is akcióznak
(Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU)

A felvételeken az látható, amint három emberrabló próbál földre rángatni egy férfit egy lakóház bejáratánál. Egyik társuk azonban felhagy a „munkával”, miután civilek jelennek meg.  

A felvételen jól látható, ahogy két ember próbál valahogy segíteni az áldozatnak, aki azonban nem tud kitörni az emberrablók kezei közül. Az egyik egyenruhás viszont nem tűri az ellentmondást és nekiront az egyik civilnek. 

Az illető jól láthatóan lökdösni kezdi az idős urat, aki ennek hatására próbál hátrálni. 

Ukrajnában sajnos továbbra is bevett gyakorlat az erőszakos toborzás. Az emberrablók már az összes régióban dolgoznak, miután a fronton a hírek szerint óriási az emberhiány. Az egyenruhások pedig, mint azt a videók is bizonyítják, az erőszaktól sem riadnak vissza és ha kell, a civil lakosságot is megfélemlítik. 

Mint arról korábban írtunk, 2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítás van érvényben, amelyet már többször is meghosszabbítottak. Volodimir Zelenszkij kezdetben a 27 és 60 év közötti férfiakat kötelezte sorkatonai szolgálatra, ám 2024 áprilisában a mozgósítás alsó korhatárát 25 évre csökkentette. Ugyanazon év május 18-án hatályba lépett egy törvény, amely tovább szigorította a mozgósítás feltételeit. 

A közösségi médiában szinte naponta jelennek meg felvételek a kényszermozgósításról: a videókon katonai toborzótisztek láthatók, amint férfiakat ragadnak el az utcán, kávézókban, edzőtermekben és más nyilvános helyeken. Időről időre nyilvánosságra kerülnek a toborzóirodákban történt bántalmazások is.

A férfiak minden lehetséges módon próbálják elkerülni a frontra küldést: rokkantsági igazolásokat vásárolnak, „beiratkoznak” egyetemekre vagy akár életüket kockáztatva próbálnak illegálisan átlépni a határt – számolt be róla a TASZSZ.

Borítókép: Ukrán toborzók (Fotó: AFP)

