Ezúttal Kijevben csaptak le az emberrablók + videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatalma meginogni látszik a korrupciós botrány súlya alatt, azonban a toborzók továbbra is dolgoznak. Ezúttal Kijevben csaptak le az emberrablók egy friss videó tanúsága szerint.

Az emberrablók a fővárosban is akcióznak

(Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU)

A felvételeken az látható, amint három emberrabló próbál földre rángatni egy férfit egy lakóház bejáratánál. Egyik társuk azonban felhagy a „munkával”, miután civilek jelennek meg.

A felvételen jól látható, ahogy két ember próbál valahogy segíteni az áldozatnak, aki azonban nem tud kitörni az emberrablók kezei közül. Az egyik egyenruhás viszont nem tűri az ellentmondást és nekiront az egyik civilnek.