Lesből csapnak le: újabb felvétel az ukrán kényszersorozás mindennapjairól + videó

Ukrajnában a kényszersorozás jelensége immár a hétköznapok részévé vált, és a közösségi médiát bejáró újabb felvételek ismét rávilágítanak arra, milyen szélsőséges módszerekkel próbálják feltölteni a hadsereg sorait. A legfrissebb videó a fővárosból került elő, ahol toborzók civil autóból bújtak elő, hogy erőszakkal elragadjanak egy fiatal férfit.

2025. 11. 24. 16:34
Ukrajnában a kényszersorozás jelensége immár a hétköznapok részévé vált Forrás: AFP
A háború elhúzódásával az ukrán vezetés egyre kétségbeesettebb eszközökhöz nyúl, hogy biztosítsa a katonai állomány folyamatos utánpótlását. Az ukrajnai kényszersorozás miatt azonban nemcsak a helyiek érzik magukat fenyegetve: a történtekről szóló felvételek és civil beszámolók a nemzetközi közvélemény figyelmét is felkeltették. A nyílt utcán zajló akciók tovább növelik a lakosságban tapasztalható feszültséget és félelmet, amely így mára szinte állandóvá vált.

Ukrajnában a kényszersorozás jelensége immár a hétköznapok részévé vált
Ukrajnában a kényszersorozás jelensége immár a hétköznapok részévé vált (Fotó: AFP)

A Telegramon terjedő egyik legújabb felvételen az látható, hogy Kijev egyik játszóterének közelében a toborzóközpont emberei egy piros civil autóban rejtőzve várják kiszemelt áldozatukat.

Amikor a férfi közelebb lép, hirtelen kiugranak a járműből, és rátámadnak. A képsorok szerint végül két toborzó kényszeríti a fiatalembert a kocsi felé, hogy betuszkolják a járműbe és elhurcolják.

A beszámolók arra utalnak, hogy az esetet semmiféle előzetes tájékoztatás vagy hivatalos procedúra nem előzte meg. A történtek jól mutatják, hogy Ukrajnában mindennapossá vált a kényszersorozás, ráadásul a módszerek is egyre keményebbé és kiszámíthatatlanabbá válnak.

A kényszersorozás mindennapos jelenség

Egy tegnap nyilvánosságra került videón az látható, ahogy a toborzóközpont (TCK) munkatársai a lábánál fogva rángatnak be egy férfit egy autóba. A felvételen jól kivehető, hogy a megtámadott férfi kétségbeesetten próbál ellenállni, miközben a toborzók ütéseket mérnek rá, hogy betuszkolják a járműbe. A videó másik megdöbbentő eleme, hogy a közelben áll egy rendőr is, aki tétlenül figyeli az eseményeket, és egyetlen mozdulatot sem tesz a brutális jelenet megállítására. 

A kommentelők szerint ez már nem egyszerű toborzás, hanem „utcai elhurcolás”, amely teljesen szembemegy minden jogi és emberi normával.

Cserkasziban egy férfi a gyermekklinika ablakán ugrott ki, hogy elrejtőzhessen a sorozóbizottság emberei elől. Októberben pedig újabb brutális videó látott napvilágot: a dnyiprói utcán toborzók kényszerítenek egy férfit arra, hogy beszálljon a kisbuszukba, miután az kétségbeesetten próbált elmenekülni előlük.

Borítókép: A TCK emberei igazoltatás közben (Fotó: AFP)

