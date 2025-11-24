Lesből csapnak le: újabb felvétel az ukrán kényszersorozás mindennapjairól + videó

A háború elhúzódásával az ukrán vezetés egyre kétségbeesettebb eszközökhöz nyúl, hogy biztosítsa a katonai állomány folyamatos utánpótlását. Az ukrajnai kényszersorozás miatt azonban nemcsak a helyiek érzik magukat fenyegetve: a történtekről szóló felvételek és civil beszámolók a nemzetközi közvélemény figyelmét is felkeltették. A nyílt utcán zajló akciók tovább növelik a lakosságban tapasztalható feszültséget és félelmet, amely így mára szinte állandóvá vált.

Ukrajnában a kényszersorozás jelensége immár a hétköznapok részévé vált (Fotó: AFP)

A Telegramon terjedő egyik legújabb felvételen az látható, hogy Kijev egyik játszóterének közelében a toborzóközpont emberei egy piros civil autóban rejtőzve várják kiszemelt áldozatukat.

Amikor a férfi közelebb lép, hirtelen kiugranak a járműből, és rátámadnak. A képsorok szerint végül két toborzó kényszeríti a fiatalembert a kocsi felé, hogy betuszkolják a járműbe és elhurcolják.