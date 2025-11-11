Ukrajnakényszersorozáskisbuszorosz-ukrán háború

Kényszersorozás Ukrajnában – újabb videó került elő arról, hogy erőszakkal hurcolják el a férfiakat a frontra

Kisbuszok járják Ukrajna utcáit, bennük katonai toborzók, akik köztereken, piacokon vagy éppen iskolákban kapnak el férfiakat, hogy elvigyék őket a háborúba. A kényszersorozás jelenséget az ukránok „busifikációnak” nevezik. Ismét egy sokkoló felvételt osztottak meg a közösségi oldalakon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 6:04
A Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai besorozható emberek után vadásznak Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kényszersorozás vagy ahogy az ukránok hívják „busifikáció” során katonai toborzók kisbuszokkal járják az utcákat, és az alkalmasnak ítélt férfiakat egyszerűen berángatják a járművekbe. A folyamat gyakran fizikai erőszakkal jár, és az elhurcoltak sokszor napokon belül a frontvonalon találják magukat.

A kényszersorozás elképesztő méreteket ölt az országban – A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai az utcán razziáznak
A kényszersorozás elképesztő méreteket ölt az országban – A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai az utcán razziáznak Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

A közösségi médiát ellepték a videók, amelyeken a katonai toborzóközpontok munkatársai civil férfiakat rángatnak buszokba. Az egyik legnagyobb visszhangot keltő esetben egy kijevi középiskolai tanárt vittek el az órájáról – diákjai mindent rögzítettek mobiltelefonjukkal. A felvétel később tévéműsorokban is lement, országos vitát robbantva ki.

Nem sokkal később Odesszában egy feldühödött tömeg támadt meg egy toborzóbuszt, hogy kiszabadítsa az elhurcolt újoncokat. Egy másik városban egy toborzóirodát ostromoltak meg a családtagok, mert a bevitt férfiak nem tértek haza.

Az országos felháborodás középpontjába Roman Sopin esete került. A 43 éves kijevi férfit októberben vitték be a Podil kerületi toborzóirodába, majd néhány nappal később agyonverve találták meg. A hivatalos magyarázat szerint „elesett és beverte a fejét”, az orvosi jelentés viszont súlyos agysérülést és tompa tárgy okozta sebeket rögzített.

A kényszersorozás ma már Ukrajna egyik legelterjedtebb és leggyűlöltebb jelensége. Miközben 2022 tavaszán önkéntesek tízezrei jelentkeztek a hadseregbe, ma tömeges dezertálás jellemzi az ukrán erőket: a parlament adatai szerint több mint 290 ezer büntetőeljárás indult katonaszökés miatt. Egy képviselő szerint „kétpercenként elhagyja egy katona a hadsereget”.

A társadalom bizalma megingott a hatóságokban: a közvélemény-kutatások szerint az ukránok 81 százaléka inkább a civil önkéntesekben bízik, miközben a kormány és a parlament támogatottsága mélyponton van. 

Az ukrán védelmi miniszter, Rustem Umerov korábban így nyilatkozott:

Megpróbáljuk megváltoztatni a paradigmát, hogy a katonai szolgálat megtiszteltetés legyen, ne pedig félelem.

 Ám a gyakorlat ugyanaz. A Radio Svoboda szerint a kényszersorozás továbbra is „tömeges és rendszerszintű”.

Borítókép: A Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai besorozható emberek után vadásznak (Fotó: AFP)

 

add-square Az igazi Zelenszkij

Szabadultak Zelenszkij emberrablóinak karmai közül a magyar diákok

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Surján László
idezojelekErdő Péter

A globalista politika vadhajtásai

Surján László avatarja

A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu