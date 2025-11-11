Kényszersorozás Ukrajnában – újabb videó került elő arról, hogy erőszakkal hurcolják el a férfiakat a frontra

A kényszersorozás vagy ahogy az ukránok hívják „busifikáció” során katonai toborzók kisbuszokkal járják az utcákat, és az alkalmasnak ítélt férfiakat egyszerűen berángatják a járművekbe. A folyamat gyakran fizikai erőszakkal jár, és az elhurcoltak sokszor napokon belül a frontvonalon találják magukat.

A kényszersorozás elképesztő méreteket ölt az országban – A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai az utcán razziáznak Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

A közösségi médiát ellepték a videók, amelyeken a katonai toborzóközpontok munkatársai civil férfiakat rángatnak buszokba. Az egyik legnagyobb visszhangot keltő esetben egy kijevi középiskolai tanárt vittek el az órájáról – diákjai mindent rögzítettek mobiltelefonjukkal. A felvétel később tévéműsorokban is lement, országos vitát robbantva ki.

Nem sokkal később Odesszában egy feldühödött tömeg támadt meg egy toborzóbuszt, hogy kiszabadítsa az elhurcolt újoncokat. Egy másik városban egy toborzóirodát ostromoltak meg a családtagok, mert a bevitt férfiak nem tértek haza.