Ukrajnakényszersorozásorosz-ukrán háború

Erőszakos mozgósítás Ukrajnában: kétszer is elgázoltak egy férfit

Egy vinnicjai mozgósítási akció során készült videó terjed a közösségi médiában, amelyen ukrán toborzótisztek kétszer is elgázoltak egy civilt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 17:06
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Állítólag a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai egy mozgósítási akció során kétszer is elgázoltak egy civilt Vinnicjában – számoltak be róla helyi Telegram-csatornák. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen látható, ahogy civilek megpróbálják megakadályozni egy katonai jármű távozását. Az incidens egy újabb eset a TCK-k körül kialakult botrányok sorában.

Az ukrán sorozók a mozgósítási akció során kétszer is elgázoltak egy civilt Vinnicjában (Forrás: Telegram)
Az ukrán sorozók a mozgósítási akció során kétszer is elgázoltak egy civilt Vinnicjában (Forrás: Telegram)

A közösségi médiában terjedő felvételeken több civil látható, amint egy férfit próbálnak kirángatni egy katonai egyenruhás személyekkel teli járműből. A beszámolók szerint a katonák a területi toborzóközpont munkatársai lehettek – számolt be a Kárpát Hír.

Amikor a jármű megpróbált elhajtani, kétszer is elütött egy férfit, aki megpróbálta útját állni. Az első ütközés alacsony sebességnél történt, de a férfi ezután is igyekezett megakadályozni a jármű távozását. Másodszor már nagyobb sebességgel hajtottak neki: a férfi a motorháztető előtt futott, majd elesett, és a felvétel szerint mozdulatlanul maradt az úttesten.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Erőszakos ukrán toborzás: bicikliről rángatták le a futárt + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekidő

Ezt mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Szánjon rá fél órát mindenki!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu