Erőszakos mozgósítás Ukrajnában: kétszer is elgázoltak egy férfit

Amikor a jármű megpróbált elhajtani, kétszer is elütött egy férfit, aki megpróbálta útját állni. Az első ütközés alacsony sebességnél történt, de a férfi ezután is igyekezett megakadályozni a jármű távozását. Másodszor már nagyobb sebességgel hajtottak neki: a férfi a motorháztető előtt futott, majd elesett, és a felvétel szerint mozdulatlanul maradt az úttesten.

