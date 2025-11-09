Állítólag a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai egy mozgósítási akció során kétszer is elgázoltak egy civilt Vinnicjában – számoltak be róla helyi Telegram-csatornák. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen látható, ahogy civilek megpróbálják megakadályozni egy katonai jármű távozását. Az incidens egy újabb eset a TCK-k körül kialakult botrányok sorában.
Erőszakos mozgósítás Ukrajnában: kétszer is elgázoltak egy férfit
Egy vinnicjai mozgósítási akció során készült videó terjed a közösségi médiában, amelyen ukrán toborzótisztek kétszer is elgázoltak egy civilt.
A közösségi médiában terjedő felvételeken több civil látható, amint egy férfit próbálnak kirángatni egy katonai egyenruhás személyekkel teli járműből. A beszámolók szerint a katonák a területi toborzóközpont munkatársai lehettek – számolt be a Kárpát Hír.
További Külföld híreink
Amikor a jármű megpróbált elhajtani, kétszer is elütött egy férfit, aki megpróbálta útját állni. Az első ütközés alacsony sebességnél történt, de a férfi ezután is igyekezett megakadályozni a jármű távozását. Másodszor már nagyobb sebességgel hajtottak neki: a férfi a motorháztető előtt futott, majd elesett, és a felvétel szerint mozdulatlanul maradt az úttesten.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: Történelmi távlatból nézve is egy komoly eredmény + videó
A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: az amerikai megállapodások kézzelfogható előnyöket hoznak az energiaárakban és a magyar családok mindennapi kiadásaiban.
Tragédia Tenerifén: óriáshullámok ragadták el az embereket
A szigeten ősszel és télen gyakran tombolnak erős viharok.
Németország nem tágít, már jövő héten dönthetnek a sorkötelezettségről
Pistorius gyors megállapodást akar, a német fiatalok tiltakoznak a kötelező szolgálat ellen.
Tizennégy éves fiút kergetett halálba a mesterséges intelligencia, az édesanya perre viszi az ügyet
Ögyilkos lett egy fiatal a mesterséges intelligencia miatt, ráadásul ez nem egyedi eset.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: Történelmi távlatból nézve is egy komoly eredmény + videó
A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: az amerikai megállapodások kézzelfogható előnyöket hoznak az energiaárakban és a magyar családok mindennapi kiadásaiban.
Tragédia Tenerifén: óriáshullámok ragadták el az embereket
A szigeten ősszel és télen gyakran tombolnak erős viharok.
Németország nem tágít, már jövő héten dönthetnek a sorkötelezettségről
Pistorius gyors megállapodást akar, a német fiatalok tiltakoznak a kötelező szolgálat ellen.
Tizennégy éves fiút kergetett halálba a mesterséges intelligencia, az édesanya perre viszi az ügyet
Ögyilkos lett egy fiatal a mesterséges intelligencia miatt, ráadásul ez nem egyedi eset.