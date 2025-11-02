Hiába bármilyen fejlett nyugati haditechnika, Ukrajna egyszerűen nem bírja emberrel az orosz–ukrán háborút. A kijevi vezetés egyre kétségbeesettebb, már a nők mozgósítása is folyamatosan napirenden van a háborúban álló országban.

Brüsszel elnézi Ukrajna elnökének a kényszersorozást (Fotó: AFP)

Ez a téma folyamatosan a képviselők figyelmének középpontjában van, de jelenleg az az eljárás, hogy aki akar harcolni, mehet. A bizottságban ez a kérdés nincs napirenden. Hadd foglalkozzanak a nők azzal, amivel kell! A nők sok férfit helyettesíthetnének. Vannak olyan szakmák, ahol át tudnák venni a férfiak helyét. Figyelemmel kísérjük a helyzetet, és amikor időszerű lesz, gyorsan meghozzuk a szükséges döntéseket

– idézi Jurij Zdebszkij ukrán parlamenti képviselőt, a nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottság tagját a KISZó.

Marija Berlinszka, aki önkéntesként szolgál az ukrán fegyveres erőknél és nőjogi aktivista, úgy látja, hogy minden felnőtt állampolgárnak, férfiaknak és nőknek egyaránt készen kell állniuk az ország védelmére, mégpedig kivételek és előjogok nélkül.

Ez ugyan jól hangzik, de a gyakorlat némiképp más képet mutat Ukrajnában. Míg a kisemberek számára nehéz kibújni a sorozás alól, akinek pénze van vagy az elithez tartozik, könnyedén kihúzhatja magát a katonai szolgálat alól.

Annak ellenére, hogy az orosz–ukrán háború kitörése óta a 18 és 60 év közti férfiak elvben nem utazhatnak külföldre, ez mintha inkább csak az egyszerű emberekre vonatkozna. Az elit sikeresen külföldre menekítette a sorozás által potenciálisan érintett gyermekeit.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester hadköteles korú gyermekei például Németországban, Petro Porosenko volt ukrán államfő gyermekei Londonban vannak. A volt elnök nagyobbik fia, az egykori parlamenti képviselő, Olekszij már 2021. december 24-én elrepült Zürichbe, majd Londonba, ahova 2022. január 16-án öccse, Mihajlo is követte.

Külföldre küldte Dmitrij Gordon befolyásos újságíró és háborús propagandista is a gyerekeit. Olekszij Danyilov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács volt titkára pedig Miamiba menekítette a családját.