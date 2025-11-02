Ukrajnalétszámhiányorosz-ukrán háborúsorozás

Ukrajna kifulladt: Zelenszkij már a nőket is a frontra küldené

A háború negyedik évére már óriási létszámhiánnyal küzd az ukrán haderő. Miközben Ukrajna vezetése már a nők mozgósítását fontolgatja, az elit gyermekei elkerülik a besorozást.

Munkatársunktól
2025. 11. 02. 21:00
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hiába bármilyen fejlett nyugati haditechnika, Ukrajna egyszerűen nem bírja emberrel az orosz–ukrán háborút. A kijevi vezetés egyre kétségbeesettebb, már a nők mozgósítása is folyamatosan napirenden van a háborúban álló országban.

Brüsszel elnézi Ukrajna elnökének a kényszersorozást
Brüsszel elnézi Ukrajna elnökének a kényszersorozást (Fotó: AFP)

Ez a téma folyamatosan a képviselők figyelmének középpontjában van, de jelenleg az az eljárás, hogy aki akar harcolni, mehet. A bizottságban ez a kérdés nincs napirenden. Hadd foglalkozzanak a nők azzal, amivel kell! A nők sok férfit helyettesíthetnének. Vannak olyan szakmák, ahol át tudnák venni a férfiak helyét. Figyelemmel kísérjük a helyzetet, és amikor időszerű lesz, gyorsan meghozzuk a szükséges döntéseket

– idézi Jurij Zdebszkij ukrán parlamenti képviselőt, a nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottság tagját a KISZó.

Marija Berlinszka, aki önkéntesként szolgál az ukrán fegyveres erőknél és nőjogi aktivista, úgy látja, hogy minden felnőtt állampolgárnak, férfiaknak és nőknek egyaránt készen kell állniuk az ország védelmére, mégpedig kivételek és előjogok nélkül.

Ez ugyan jól hangzik, de a gyakorlat némiképp más képet mutat Ukrajnában. Míg a kisemberek számára nehéz kibújni a sorozás alól, akinek pénze van vagy az elithez tartozik, könnyedén kihúzhatja magát a katonai szolgálat alól.

Annak ellenére, hogy az orosz–ukrán háború kitörése óta a 18 és 60 év közti férfiak elvben nem utazhatnak külföldre, ez mintha inkább csak az egyszerű emberekre vonatkozna. Az elit sikeresen külföldre menekítette a sorozás által potenciálisan érintett gyermekeit. 

Vitalij Klicsko kijevi polgármester hadköteles korú gyermekei például Németországban, Petro Porosenko volt ukrán államfő gyermekei Londonban vannak. A volt elnök nagyobbik fia, az egykori parlamenti képviselő, Olekszij már 2021. december 24-én elrepült Zürichbe, majd Londonba, ahova 2022. január 16-án öccse, Mihajlo is követte.

Külföldre küldte Dmitrij Gordon befolyásos újságíró és háborús propagandista is a gyerekeit. Olekszij Danyilov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács volt titkára pedig Miamiba menekítette a családját.

Természetesen ugyanez a helyzet az ellenzéki politikusok esetében is. Olekszij Honcsarenko képviselő gyerekei Hollandiában tanulnak. Andrij Szadovij befolyásos lembergi városvezető gyerekei pedig ugyancsak külföldön vannak.

A sorozás elkerülésének egy különösen felháborító példája volt, amikor kiderült, hogy a kulturális minisztérium csalárd rendszere révén 2022 óta körülbelül háromezer hadköteles korú férfi hagyta el Ukrajnát, és nem is tért vissza.

Felmerül a kérdés, hogy a 47 éves Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki válogatás nélkül küldi az Ukrajna jövőjét jelentő fiatalokat is a frontra, vajon vállalná-e azt a szolgálatot, amit másoktól elvár?

Aki az országban maradt és hadköteles, három dolgot tehet: bujkál, beáll a seregbe vagy eladja mindenét és kifizeti az embercsempészt, hogy külföldre szökjön. A napokban óriási megdöbbenést váltott ki, hogy egy besorozott ukrán ügyvéd inkább áttörte autójával a két határsorompót a Nagypalád–Nagyhódos határátkelőnél, vállalva ennek következményeit, csak hogy elhagyhassa az országot.

A társadalom egyre inkább belefáradt a háborúba. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a harci kedv, ami 2022-ben, a háború kitörésekor még töretlen volt, mostanra jelentősen alacsonyabb. Akkor az ukránok közel háromnegyede akart „a végső győzelemig” harcolni, ma viszont már csaknem 70 százalékuk szeretné, ha tárgyalások útján érne véget a konfliktus – írja az Exxpress osztrák hírportál.

Eközben a kényszersorozások az ukrán mindennapok részévé váltak, és ahogy nő a baj a fronton, úgy lesznek egyre brutálisabbak, előfordul, hogy nem csupán sérüléssel, de halállal végződnek. Mint arról beszámoltunk, a nyáron egy kárpátaljai magyart, Sebestyén Józsefet úgy megverték Zelenszkij emberrablói, hogy belehalt a sérüléseibe. A kijevi vezetés igyekezett eltussolni a tragédiát, Brüsszel pedig mélyen hallgatott a történtekkel kapcsolatban.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Brüsszel így teszi tönkre Ukrajna miatt az európai emberek életét

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu