Folyamatosan napirenden van a nők mozgósítása egy ukrán képviselő szerint

Ukrajnában ismét előkerült a nők mozgósításának kérdése. Jurij Zdebszkij parlamenti képviselő, a nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottság tagja a Telegraf című lapnak nyilatkozva elmondta: a téma folyamatosan a törvényhozók figyelmének középpontjában van, de jelenleg nem tartozik a legsürgetőbb kérdések közé.

Az ukrán fegyveres erők 28. különálló gépesített dandárjának, a „Téli hadjárat lovagjai” egységnek egyik női tagja Ukrajnában (Fotó: DANYLO ANTONIUK / NurPhoto)

Ez a téma folyamatosan a képviselők figyelmének középpontjában van, de jelenleg az az eljárás, hogy aki akar harcolni, mehet. A bizottságban ez a kérdés nincs napirenden. Hadd foglalkozzanak a nők azzal, amivel kell! A nők sok férfit helyettesíthetnének. Vannak olyan szakmák, ahol át tudnák venni a férfiak helyét. Figyelemmel kísérjük a helyzetet, és amikor időszerű lesz, gyorsan meghozzuk a szükséges döntéseket

– fogalmazott a képviselő, írja a KISZó.

Zdebszkij hozzátette, hogy a parlament és a kormány készen áll gyorsan reagálni a helyzet változásaira, és meghozni a szükséges döntéseket a mozgósítás és a személyi rotáció terén.