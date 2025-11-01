Jurij Zdebszkijmozgósításorosz-ukrán háború

Folyamatosan napirenden van a nők mozgósítása egy ukrán képviselő szerint

Ukrajnában továbbra is napirenden van a nők mozgósításának kérdése – erről Jurij Zdebszkij parlamenti képviselő, a Nemzetbiztonsági, Védelmi és Hírszerzési Bizottság tagja beszélt a Telegrafnak. Mint mondta, a döntés gyorsan megszülethet, ha a hadseregben szükség lesz nőkre a férfiak helyettesítésére.

Hagyánek Andrea
2025. 11. 01. 12:03
Az ukrán fegyveres erők 28. különálló gépesített dandárjának, a „Téli Hadjárat Lovagjai” egységének egy női katonája Ukrajnában Fotó: AFP
Ukrajnában ismét előkerült a nők mozgósításának kérdése. Jurij Zdebszkij parlamenti képviselő, a nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottság tagja a Telegraf című lapnak nyilatkozva elmondta: a téma folyamatosan a törvényhozók figyelmének középpontjában van, de jelenleg nem tartozik a legsürgetőbb kérdések közé.

Ez a téma folyamatosan a képviselők figyelmének középpontjában van, de jelenleg az az eljárás, hogy aki akar harcolni, mehet. A bizottságban ez a kérdés nincs napirenden. Hadd foglalkozzanak a nők azzal, amivel kell! A nők sok férfit helyettesíthetnének. Vannak olyan szakmák, ahol át tudnák venni a férfiak helyét. Figyelemmel kísérjük a helyzetet, és amikor időszerű lesz, gyorsan meghozzuk a szükséges döntéseket

– fogalmazott a képviselő, írja a KISZó.

Zdebszkij hozzátette, hogy a parlament és a kormány készen áll gyorsan reagálni a helyzet változásaira, és meghozni a szükséges döntéseket a mozgósítás és a személyi rotáció terén.

A kérdés korábban is többször felmerült Ukrajnában. Még májusban az Ukrán Fegyveres Erők gendertanácsadója, Okszana Hrihorjeva kijelentette, hogy támogatja a nők sorkatonai szolgálatának bevezetését, ugyanakkor úgy véli, az ukrán társadalom egyelőre nincs felkészülve a nők tömeges mozgósítására.

Júniusban Marija Berlinszka aktivista is arról beszélt, hogy a nőknek és a fiatal férfiaknak egyaránt fel kell készülniük a hadseregbe való behívásra. Szerinte minden felnőtt állampolgárnak készen kell állnia arra, hogy részt vegyen az ország védelmében – kivételek és előjogok nélkül.

