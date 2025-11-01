SpanyolországcsúcstalálkozóZelenszkijorosz-ukrán háború

Titkos csúcstalálkozón egyeztetnek Ukrajna jövőjéről – 35 ország képviselői gyűlnek össze

Spanyolország november 4-én ad otthont a „hajlandók koalíciója” zártkörű csúcstalálkozójának, ahol 35 ország magas rangú tisztviselői az Ukrajnának nyújtandó további támogatásról és a háború utáni biztonsági garanciákról tárgyalnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 10:04
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Henry Nicholls Forrás: AFP
Spanyolország november 4-én ad otthont a „hajlandók koalíciója” titkos, zártkörű csúcstalálkozójának – írja a The Kyiv Independent a spanyol El Mundo értesüléseire hivatkozva. A találkozón 35 ország magas rangú tisztviselői vesznek részt, hogy egyeztessenek Ukrajna további támogatásáról és a háború utáni biztonsági garanciák kereteiről.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: Serge Tenani  / Hans Lucas/AFP)

A madridi eseményt szigorú titoktartás mellett szervezik: a résztvevők nem vihetnek magukkal mobiltelefont, és megtiltották számukra, hogy a közösségi médiában bármilyen információt közzétegyenek a megbeszélésről. A zártkörű csúcstalálkozó célja, hogy a koalíció tagjai összehangolják az Ukrajnának nyújtandó katonai, gazdasági és diplomáciai támogatást, valamint meghatározzák az Oroszországgal szembeni további nyomásgyakorlás lehetséges formáit.

 

Az El Mundo szerint a tanácskozás első szakasza Ukrajna sürgető pénzügyi szükségleteire, köztük a védelmi kiadásokra és a fegyverszállításokra összpontosít majd. A második részben José Manuel Albares spanyol külügyminiszter beszéde után a felek az ország biztonsági garanciáinak jogi és politikai keretét, valamint az egyes államok konkrét hozzájárulásait vitatják meg.

A „hajlandók koalíciója” az év elején jött létre Franciaország és Nagy-Britannia kezdeményezésére. Célja, hogy hosszú távú biztonsági garanciákat biztosítson Ukrajna számára, beleértve egy többnemzetiségű békefenntartó misszió felállítását a háború lezárása után. A csoport legutóbb október 24-én ült össze Londonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol a szövetségesek megerősítették a katonai támogatást és megvitatták Ukrajna nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit.

 

Emmanuel Macron francia elnök korábban arról beszélt, hogy már mintegy 25 ország jelezte: kész katonai vagy pénzügyi segítséget nyújtani Kijevnek a háború utáni biztonsági garanciák részeként. 

Eközben az Egyesült Államok következő lépése továbbra is bizonytalan. Donald Trump amerikai elnök az elmúlt hetekben felvetette Ukrajna nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal való ellátását, majd rövid időn belül elvetette az ötletet, miután a budapesti békecsúcsot elhalasztották. 

Washington új szankciókat vezetett be az orosz olajóriások, a Rosznyefty és a Lukoil ellen. Mindez azt jelzi, hogy miközben az európai szövetségesek Madridban készülnek Ukrajna támogatásának megerősítésére, az amerikai álláspont továbbra is ingadozó – fogalmazott a The Kyiv Independent.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

