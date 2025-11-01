Titkos csúcstalálkozón egyeztetnek Ukrajna jövőjéről – 35 ország képviselői gyűlnek össze

Spanyolország november 4-én ad otthont a „hajlandók koalíciója” titkos, zártkörű csúcstalálkozójának – írja a The Kyiv Independent a spanyol El Mundo értesüléseire hivatkozva. A találkozón 35 ország magas rangú tisztviselői vesznek részt, hogy egyeztessenek Ukrajna további támogatásáról és a háború utáni biztonsági garanciák kereteiről.
A madridi eseményt szigorú titoktartás mellett szervezik: a résztvevők nem vihetnek magukkal mobiltelefont, és megtiltották számukra, hogy a közösségi médiában bármilyen információt közzétegyenek a megbeszélésről. A zártkörű csúcstalálkozó célja, hogy a koalíció tagjai összehangolják az Ukrajnának nyújtandó katonai, gazdasági és diplomáciai támogatást, valamint meghatározzák az Oroszországgal szembeni további nyomásgyakorlás lehetséges formáit.