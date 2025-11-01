Vlagyimir PutyinEgyesült ÁllamokTomahawkorosz-ukrán háború

Trump dönthet az Ukrajnának szánt Tomahawk rakétákról – a Pentagon már rábólintott

A legfrissebb hírek szerint a Pentagon jóváhagyta, hogy az Egyesült Államok nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon Ukrajnának, miután megállapította, hogy az nem veszélyeztetné az amerikai fegyverkészleteket. A végső politikai döntés Donald Trump elnök kezében van, aki egyelőre óvatos, miután Vlagyimir Putyin figyelmeztette: a fegyverek Moszkvát is elérhetik.

Hagyánek Andrea
2025. 11. 01. 7:54
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Washingtonban Fotó: BRYAN DOZIER Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Pentagon zöld utat adott annak, hogy az Egyesült Államok nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon Ukrajnának – közölte a CNN amerikai és európai tisztviselőkre hivatkozva. A döntés értelmében a fegyverszállítás nem veszélyeztetné az amerikai készleteket, így a végső politikai jóváhagyás immár Donald Trump elnök kezében van.

Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Trump a hónap elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt a Fehér Házban, és akkor még azt mondta: „nem akarunk olyan dolgokat elajándékozni, amelyekre szükségünk van országunk védelméhez”. A találkozón az ukrán államfő azt kérte, hogy az Egyesült Államok bocsásson rendelkezésükre nagy hatótávolságú rakétákat, amelyekkel az orosz energetikai infrastruktúrát is célba vehetnék.

A Tomahawk rakéták hatótávolsága mintegy 1600 kilométer, így akár Moszkvát és Szentpétervárt is elérhetnék. Nem sokkal a találkozó előtt Trump telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki figyelmeztette: a fegyverszállítás komolyan veszélyeztetné az amerikai–orosz kapcsolatokat. A CNN szerint ez a beszélgetés is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Trump egyelőre nem engedélyezte a rakéták átadását.

Washingtonban ugyanakkor már elkészültek a tervek arra az esetre, ha az elnök mégis engedélyt adna. Az amerikai védelmi tisztviselők szerint az ukrán hadsereg szárazföldi indítórendszerekkel alkalmazhatná a Tomahawkokat, mivel a haditengerészetük súlyosan meggyengült.

Volodimir Zelenszkij a héten közölte: Ukrajna az év végéig bővíteni kívánja nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit, hogy „tisztességes feltételekkel” érjen véget a háború.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Washingtonban  (Fotó: NurPhoto)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu