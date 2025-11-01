Trump dönthet az Ukrajnának szánt Tomahawk rakétákról – a Pentagon már rábólintott

A Pentagon zöld utat adott annak, hogy az Egyesült Államok nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon Ukrajnának – közölte a CNN amerikai és európai tisztviselőkre hivatkozva. A döntés értelmében a fegyverszállítás nem veszélyeztetné az amerikai készleteket, így a végső politikai jóváhagyás immár Donald Trump elnök kezében van.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Trump a hónap elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt a Fehér Házban, és akkor még azt mondta: „nem akarunk olyan dolgokat elajándékozni, amelyekre szükségünk van országunk védelméhez”. A találkozón az ukrán államfő azt kérte, hogy az Egyesült Államok bocsásson rendelkezésükre nagy hatótávolságú rakétákat, amelyekkel az orosz energetikai infrastruktúrát is célba vehetnék.