Orbán ViktorUkrajnaEurópai Tanácsorosz-ukrán háború

Brüsszel háborús üzemmódba kapcsolna, Orbán Viktor békét sürget

Miközben Németországban a sorkatonaság visszaállításáról vitáznak és Brüsszel hadi készenlétre készül, Orbán Viktor a Vatikánban folytatta a békemisszióját, jövő héten pedig Donald Trumppal tárgyal Washingtonban. Eközben Moszkva újabb figyelmeztetést küldött az EU-nak az orosz vagyon felhasználása miatt, a Közel-Keleten pedig nő a remény a humanitárius segítségnyújtás bővülésére a Gázai övezetben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 3:59
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: ATILA ALTUNTAS Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németországban egyre élénkebb vita zajlik a sorkatonaság visszaállításáról és a katonai szolgálat szabályozásáról szóló új törvényjavaslatról. A kormány – a jelenlegi globális biztonsági helyzetre hivatkozva – egyetért abban, hogy a Bundeswehrnek sürgősen több katonára van szüksége, de a módszerről mély politikai vita alakult ki.

Friedrich Merz német kancellár – Brüsszel mellett Németország is a háborúra rendezkedik be
Friedrich Merz német kancellár – Brüsszel mellett Németország is a háborúra rendezkedik be (Fotó: AFP)

A döntés Németországban egyelőre még várat magára, de az biztos, Európa a béke korából a felkészülés korszakába lépett. Minden eddiginél nagyobb méreteket öltött a háborús készülődés Európában.

Európa nem áll háborúban de ez már nem is béke 

– jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

Háborús üzemmódba kapcsolna az Európai Tanács

Az uniós állam- és kormányfők múlt heti brüsszeli csúcstalálkozójukon megegyeztek abban, hogy 2030-ig fokozatosan kiépítik az unió védelmi képességeit. Az új stratégiai irányvonal szerint az EU-nak fel kell készülnie egy esetleges nagyobb konfliktusra, miközben tovább növelnék az Ukrajnának nyújtott katonai és pénzügyi támogatást. Miközben Amerika és Kína is a megállapodás irányába mozdul, Brüsszel továbbra is a háborút és a szankciókat erőlteti.

Orbán Viktor békét sürget, Magyarország közvetítő szerepet vállalna

Folytatódott Orbán Viktor békemissziója: a miniszterelnök hétfő reggel a Vatikánba látogatott . A kormányfő családjával és Semjén Zsolt kormányfő-helyettessel érkezett a pápai városállamba. XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Orbán Viktort, aki ezt követően szentszéki tisztviselőkkel is tárgyalt. A találkozón megerősítették a Vatikán és Magyarország közti kitűnő kapcsolatokat és a béketeremtésre irányuló együttműködést. 

Donald Trumppal való közelgő találkozója kapcsán Orbán Viktor a Kossuth rádióban kijelentette: Magyarország közelebb kerülhet a békéhez és a békecsúcshoz. Mint fogalmazott, régóta készülnek a washingtoni látogatásra. A miniszterelnök szerint a találkozó nemcsak a béke előmozdítását szolgálja, hanem az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok új szintre emelését is. 

Orosz figyelmeztetés az EU-nak

A magyarországi orosz nagykövetség közleményben reagált az orosz vagyon EU-csúcson tárgyalt felhasználására, figyelmeztetve: az intézkedés banális lopás, amely „nem marad megfelelő jogi válasz nélkül”.

Mindenki számára, aki Oroszország lehetséges válaszlépésein gondolkodik, világossá kell válnia, hogy először is nemcsak a nemzetközi jog megsértéséről van szó, hanem banális lopásról is, amely nem marad megfelelő jogi válasz nélkül Moszkva részéről, és ez mindenkit érinthet, aki valamilyen módon érintett az ilyen illegális akciók elfogadásában és végrehajtásában. Másodszor, országunknak elegendő arzenál áll rendelkezésére a veszteségek kompenzálására szolgáló intézkedések és lehetőségek terén. És nagyon célzottan és a kölcsönösség elve alapján fogunk cselekedni

 – írták.

Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban a Német–Orosz Külkereskedelmi Kamara (AHK) is – számol be róla a német Die Zeit magazin. Németország óriási veszteséggel nézhet szembe.

Eközben az orosz Burevesztnyik rakétától retteg a világ. A The Wall Street Journal szerint az orosz fejlesztésű Burevesztnyik cirkálórakéta potenciális fenyegetést jelenthet Donald Trump amerikai elnök új, Aranykupola néven ismert rakétavédelmi rendszerére. A lap szerint a rakéta létezése Moszkvának tárgyalási előnyt biztosíthat a jövőbeli fegyverzetkorlátozási egyeztetéseken Washingtonnal.

Több mint húszezer tonna segélyszállítmányt sikerült eljuttatni a Gázai övezetbe 

Több mint 24 ezer tonna ENSZ-segélyszállítmányt sikerült eljuttatni a Gázai övezetbe a tűzszünet kezdete óta – jelentette ki Ramiz Alakbarov. Az ENSZ palesztin területekért felelős különleges koordinátorhelyettese szerint ez jelentős emelkedést jelez a tűzszünet előtti mennyiségekhez képest.

Alakbarov hangsúlyozta, hogy a húszpontos amerikai rendezési terv végrehajtása továbbra is központi fontosságú és szükséges feltétele annak, hogy az ENSZ átfogó humanitárius segítséget tudjon nyújtani az övezet lakossága számára.

Tom Fletcher, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese egy friss videóüzenetben jó hírnek nevezte, hogy az Egyesült Államok által közvetített tűzszünetnek köszönhetően sokkal több segélyt tudnak már eljuttatni Gázába, mint korábban. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrajna bejelentette a béketervet

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Bizottság

Itt tartunk ma

Bayer Zsolt avatarja

Ideje van az özönvíznek…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu