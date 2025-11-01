Németországban egyre élénkebb vita zajlik a sorkatonaság visszaállításáról és a katonai szolgálat szabályozásáról szóló új törvényjavaslatról. A kormány – a jelenlegi globális biztonsági helyzetre hivatkozva – egyetért abban, hogy a Bundeswehrnek sürgősen több katonára van szüksége, de a módszerről mély politikai vita alakult ki.

Friedrich Merz német kancellár – Brüsszel mellett Németország is a háborúra rendezkedik be (Fotó: AFP)

A döntés Németországban egyelőre még várat magára, de az biztos, Európa a béke korából a felkészülés korszakába lépett. Minden eddiginél nagyobb méreteket öltött a háborús készülődés Európában.

Európa nem áll háborúban de ez már nem is béke

– jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

Háborús üzemmódba kapcsolna az Európai Tanács

Az uniós állam- és kormányfők múlt heti brüsszeli csúcstalálkozójukon megegyeztek abban, hogy 2030-ig fokozatosan kiépítik az unió védelmi képességeit. Az új stratégiai irányvonal szerint az EU-nak fel kell készülnie egy esetleges nagyobb konfliktusra, miközben tovább növelnék az Ukrajnának nyújtott katonai és pénzügyi támogatást. Miközben Amerika és Kína is a megállapodás irányába mozdul, Brüsszel továbbra is a háborút és a szankciókat erőlteti.