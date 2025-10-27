Orbán BalázsBrüsszelorosz-ukrán háború

Orbán Balázs: Brüsszel továbbra is a háborút erőlteti

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben Amerika és Kína is a megállapodás irányába mozdul, Brüsszel továbbra is a háborút és a szankciókat erőlteti.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 9:24
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI
Orbán Balázs a közösségi médiában azt írta: még az USA és Kína is a megállapodás felé tart, miközben Brüsszel még mindig a háborúról és szankciókról papol.

Nem akarjuk megfizetni az árát!

– zárta bejegyzését.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

