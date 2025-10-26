Brüsszel és Washington is Moszkva kifárasztására játszik

Az Európai Tanács legutóbbi ülésén a tagállami vezetők ismét megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna támogatása mellett, hangsúlyozva, hogy „Oroszországot le kell győzni, Ukrajnát minden eszközzel támogatni kell”. A háborúpárti uniós vezetők terve szerint vagy vége lesz a háborúnak két éven belül, vagy ha mégsem, akkor majd újabb hitelt vesznek fel, mondta lapunknak Kiszelly Zoltán politológus.

Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég Alapítvány elemzési igazgatója szerint orosz-ukrán háború lezárásának kulcsa a venezuelai rezsimváltás lehet

Fotó: Furtos Akos

A Századvég Alapítvány elemzési igazgatója hozzátette, nincs más forrás, amit el lehetne venni az oroszoktól. A lényeg, hogy az európai tagországok vezetői 2029-ig számolnak, és ez a 140 milliárd átsegíti őket a következő két éven.

„Igen ám, de ezzel van egy komoly probléma. Az emberek, főleg a belgák, ódzkodnak, mert a pénz Belgiumban van, az Euroclear-nél, és ők olyan jogi garanciát szeretnének, hogy ha valamilyen módon ezt vissza kellene fizetni – mert Oroszország nyer vagy egy nemzetközi bíróság évekkel később visszafizetésre kötelezi őket – akkor ne Belgium fizessen” – magyarázta.

Ők technikailag csak őrzik a pénzt, nem tulajdonosai. Ezért akarják, hogy az Unió vállaljon garanciát: ha valaha vissza kell fizetni, az közös uniós felelősség legyen, ne Belgiumé. Ha találnak egy jogilag biztos konstrukciót, ami a belgákat tehermentesíti a visszafizetési kötelezettség alól, akkor a belgák támogatni fogják a javaslatot

– tette hozzá Kiszelly Zoltán.