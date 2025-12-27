A Szörnyeteg ismét lecsapni készül a ringben – amikor az apák segítik a fiaikat

Sokszor szokták emlegetni, ha a gyermek követi az apját választott szakmájában, sportágában, hogy az alma nem esett messze a fájától. Nos, ez az Inoue család esetében többszörösen így van, sőt, a gyermek – illetve gyermekek ebben az esetben – messze felülmúlták az édesapjukat. De nemcsak ők, hanem több ilyen példa is akad a profi ökölvívásban, legyen elég csak a Mayweather, a Tszyu, a Fundora vagy éppen az egymás elleni négy komoly ringháborút vívó Benn és Eubank családra gondolni.

Naoye Inoue december 27-én este újra megvédené Rijádban vitathatatlan bajnoki címét édesapja irányításával (Fotó: AFP/Yuichi Yamazaki)

Naoya Inoue a világ legjobbja lehet ma Rijádban

Szombaton este rendezik meg az idei év utolsó komoly profi bokszgáláját, a Szamurájok éjszakáját. A súlycsoportoktól független ranglista egyik szupersztárja – sokak szerint a legjobbja –, a négy súlycsoportban világbajnoki, kettőben pedig vitathatatlan bajnoki címig jutó Naoya Inoue (31-0, 27 KO) az est főszereplője, aki 2025-ben már negyedszer lép szorítóba ebben az évben. December 27-én kizárólag az a cél vezeti, hogy a Mohammed Abdo Arenában megvédje vitathatatlan bajnoki címét a hozzá hasonlóan veretlen kihívója, a mexikói Alan Picasso (32-0-1, 17 KO) ellen.

A Szörnyeteg idei címvédései 2025. 01. 25. Tokió Kim Je-dzsun (22-3-2, 14 KO) kiütés a 4. menetben

2025. 05. 04. Paradise Ramon Cárdenas (27-2, 15 KO) kiütés a 8. menetben

2025. 09. 14. Murodjon Akhmadaliev (14-2, 11 KO) egyhangú pontozás

Miután Terence Crawford (42-0, 31 KO) bejelentette a visszavonulását, illetve Olekszandr Uszik a WBO döntése értelmében már nem vitathatatlan bajnoka a nehézsúlynak, így Naoya Inoue győzelme esetén a világ legjobb bokszolójává válhat.

A japán világsztár a vérében hozta már születésekor az ökölvívás szeretetét, hiszen édesapja, a korábbi sikeres bokszoló, Shingo Inoue – aki 2024-ben az Év edzője díjat is elnyerte a WBA szervezetnél – már nyolcéves kora előtt levitte őt a bokszterembe, és a kis Naoya onnantól kezdve csak ennek a sportágnak élt. Ráadásul nincs egyedül a családban, aki továbbvitte az ökölvívás szeretetét, hiszen öccse, Takuma Inoue (21-2, 5 KO) a WBC pehelysúlyú világbajnoka, míg unokatestvére, Koki Inoue (17-2, 14 KO) kisváltósúlyban volt korábban a WBO ázsiai bajnoka.