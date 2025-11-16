Conor BennbokszChris Eubankfölénytrilógia

Megtört az átok a családi ringháborúban! Akadt egy Benn, aki legyőzött egy Eubankot

Komoly családi ringháború zárult le egy átok megszűnésével Londonban, a zsúfolásig megtelt Tottenham Stadionban rendezett profibokszgálán. Ugyanis újra összecsapott egymással középsúlyban Chris Eubank Jr. és Conor Benn, és 35 évnyi várakozást követően, a negyedik összecsapás végén ezúttal egy Benn kezét emelte magasba a bíró. Conor végig fölényben volt ellenfelével szemben – Howard Foster 119-107-re, míg Marcus McDonnell (118-108) és John Latham (116-110) adta neki a meccset –, és immár csak az a kérdés, a két bunyós összecsap-e egy harmadik meccsen, vagy kettejük első meccsét nyerő Eubank a vereség hatására visszavonul. A családi ringháborút a két bunyós édesapja kezdte el még az 1990-es évek elején, emlékezetes csatákat vívtak egymással.

Molnár László
2025. 11. 16. 8:03
Conor Benn (balra) fantasztikus teljesítményt nyújtott, egészen simán nyerte az Eubankokkal vívott családi ringháború negyedik fejezetét
Conor Benn (balra) fantasztikus teljesítményt nyújtott, egészen simán nyerte az Eubankokkal vívott családi ringháború negyedik fejezetét (Fotó: BBC/Queensberry)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A profi boksz történetének vannak hihetetlenül nagy és emlékezetes összecsapásai, ám olyan, hogy az apák csatáját a fiaik fejezzék be a ringben, bizony nem sok van. Noha a legelfogultabb rajongók is elismerik, hogy  ugyan az „öregek” szintjét a két gyerek – Chris Eubank Jr. (35-4, 25 KO) és Conor Benn (24-1, 14 KO) – nem érte el, ám az kétségtelen, hogy mindketten remek bunyósokká váltak az évek során. Ráadásul szombat éjjel az apák után a fiúk is már másodszor küzdöttek meg egymással, miután az apák után a fiúknál is folytatódott az Eubankok fölénye. Ám ezúttal megtört a Benn családot sújtó átok.

Szombat éjjel fordult elő először, hogy egy Benn padlóra küldött egy Eubankot: Conor Benn kétszer is megtette
Szombat éjjel fordult elő először, hogy egy Benn padlóra küldött egy Eubankot: Conor Benn kétszer is megtette (Fotó: The Ring Magazine)

Conor Benn ezúttal nemcsak Chris Eubankot, hanem édesapja teljesítményét is felülmúlta

A londoni találkozó előtt az volt a nagy kérdés, vajon Conor Benn lesz-e az első a családban, aki képes lesz végre-valahára, 35 évnyi sóvárgás és várakozás után megverni egy Eubankot. Ugyanis utóbbiak az 1990-es évek legelején elképesztő csatákat vívtak egymással a középsúlyban. Az akkori WBO-világbajnok, Nigel Benn (42-5-1, 35 KO) és a WBC interkontinentális bajnoka, Chris Eubank (45-5-2, 23 KO) a fiaikhoz hasonlóan kétszer csaptak össze:

  • 1990. november 18-án Birmingham – KO-val nyert Chris Eubank
  • 1993. október 9-én Manchester – döntetlen (115-113 Eubank, 114-113 Benn és 114-114)
  • 2025. április 26-án London – pontozással Chris Eubank Jr. (116-112, 116-112, 116-112)

Ezúttal viszont nem volt mese, a Ring Magazin szerint Conor Benn valami egészen parádés teljesítményt nyújtva képes volt visszavágni ellenfelének, és nagy fölénnyel – Howard Foster 119-107-re, míg Marcus McDonnell (118-108) és John Latham (116-110) adta neki a meccset – legyőzte Chris Eubank Jr-t. Azaz egyrészt megszakította a családi átkot, másrészt visszavágott az első meccsen elszenvedett vereségéért. És ami szintén most történt meg a családi ringháború esetében: egy Benn padlóra küldött egy Eubankot. Kétszer is a 12. menetben... A mostani teljesítménye után joggal mondták a bokszot szeretők, hogy Conor ezúttal még az édesapja, Nigelt is felülmúlta a ringben.

A pazar teljesítményt nyújtó Conor Benn az édesapja vállán hagyta el a ringet
A pazar teljesítményt nyújtó Conor Benn az édesapja vállán hagyta el a ringet (Fotó: BBC/Queensberry)

Mi jöhet ezután: trilógia vagy Eubank visszavonul

A BBC szakírója úgy véli, nem lesz folytatás, hiszen jelenleg nincsenek tervek Eubank és Benn közötti újabb összecsapásra. A szerződés két küzdelemre szólt, ráadásul Eubank magasabb súlycsoportban akart továbblépni, míg Benn pedig arra, hogy két súlycsoporttal a középsúly alatt, váltósúlyban is címeket nyerjen. 

Az esetleges trilógiával kapcsolatban mindketten másként nyilatkoztak:

  • Conor Benn: „Ez a Benn–Eubank-saga vége. Vége. Chrisnek ikrei születnek, nekem pedig a fiam, de ennek itt vége”
  • Chris Eubank Jr.: „Ki tudja? 1-1 az állás. Talán látunk majd valami újat köztem és közte, vagy talán nem. Most ez az ő estéje volt”

Eubank egyébként ezen a héten felvetette a visszavonulás lehetőségét, ám azóta kiderült, egy szupermeccs várhat rá. Ugyanis a promótere, Ben Shalom azt mondta, hogy a cél az, hogy legközelebb Saul Canelo Alvarezzel mérkőzzenek meg. A mexikói szupersztárral vívott küzdelem azt jelentené, hogy Eubank egy súlycsoporttal feljebb ugrana a nagyközépsúlyba.

Győzelmét követően Benn megerősítette szándékát, hogy visszalép a váltósúlyba, és megmérkőzik a divízió valamelyik világbajnokával: Rolando Romeróval, a WBA, Mario Barriosszal, a WBC és Brian Norman Jr.-rel, a WBO bajnokával. Maga Benn úgy nyilatkozott, hogy elsődleges célja Barrios.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Megjött a hír, ami bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

Felhévizy Félix avatarja

Erre azért nem számítottunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu