Megtört az átok a családi ringháborúban! Akadt egy Benn, aki legyőzött egy Eubankot

A profi boksz történetének vannak hihetetlenül nagy és emlékezetes összecsapásai, ám olyan, hogy az apák csatáját a fiaik fejezzék be a ringben, bizony nem sok van. Noha a legelfogultabb rajongók is elismerik, hogy ugyan az „öregek” szintjét a két gyerek – Chris Eubank Jr. (35-4, 25 KO) és Conor Benn (24-1, 14 KO) – nem érte el, ám az kétségtelen, hogy mindketten remek bunyósokká váltak az évek során. Ráadásul szombat éjjel az apák után a fiúk is már másodszor küzdöttek meg egymással, miután az apák után a fiúknál is folytatódott az Eubankok fölénye. Ám ezúttal megtört a Benn családot sújtó átok.

Szombat éjjel fordult elő először, hogy egy Benn padlóra küldött egy Eubankot: Conor Benn kétszer is megtette (Fotó: The Ring Magazine)

Conor Benn ezúttal nemcsak Chris Eubankot, hanem édesapja teljesítményét is felülmúlta

A londoni találkozó előtt az volt a nagy kérdés, vajon Conor Benn lesz-e az első a családban, aki képes lesz végre-valahára, 35 évnyi sóvárgás és várakozás után megverni egy Eubankot. Ugyanis utóbbiak az 1990-es évek legelején elképesztő csatákat vívtak egymással a középsúlyban. Az akkori WBO-világbajnok, Nigel Benn (42-5-1, 35 KO) és a WBC interkontinentális bajnoka, Chris Eubank (45-5-2, 23 KO) a fiaikhoz hasonlóan kétszer csaptak össze:

1990. november 18-án Birmingham – KO-val nyert Chris Eubank

1993. október 9-én Manchester – döntetlen (115-113 Eubank, 114-113 Benn és 114-114)

2025. április 26-án London – pontozással Chris Eubank Jr. (116-112, 116-112, 116-112)

Ezúttal viszont nem volt mese, a Ring Magazin szerint Conor Benn valami egészen parádés teljesítményt nyújtva képes volt visszavágni ellenfelének, és nagy fölénnyel – Howard Foster 119-107-re, míg Marcus McDonnell (118-108) és John Latham (116-110) adta neki a meccset – legyőzte Chris Eubank Jr-t. Azaz egyrészt megszakította a családi átkot, másrészt visszavágott az első meccsen elszenvedett vereségéért. És ami szintén most történt meg a családi ringháború esetében: egy Benn padlóra küldött egy Eubankot. Kétszer is a 12. menetben... A mostani teljesítménye után joggal mondták a bokszot szeretők, hogy Conor ezúttal még az édesapja, Nigelt is felülmúlta a ringben.