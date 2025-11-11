Chris Eubank JrConor Bennringcsatáiapafiúprofi boksz

Újabb fejezet a családi ringháborúban! Az apák után a fiúk is megint összecsapnak

Komoly családi ringháború zárulhat le szombat éjszaka a Tottenham stadionjában rendezendő profiboksz-gálán. Ugyanis újra összecsap egymással középsúlyban Chris Eubank Jr. és Conor Benn, és cseppet sem csodálkozhat senki, aki szereti és nézi is a sportág legjobb meccseit, hogy e két név ismerősen cseng a számukra. A két bunyós édesapja a 90-es évek elején emlékezetes csatákat vívtak egymással, és a fiúk most lezárják a családi rivalizálást. Az első csata – mondhatni szokás szerint – megint Eubank-sikert hozott, és Conor Benn abban bízik, képes lesz megszakítani a családi átkot szombat éjszaka.

Molnár László
2025. 11. 11. 5:07
Negyedszer csap össze a ringben egy Eubank és egy Benn
Negyedszer csap össze a ringben egy Eubank és egy Benn Forrás: The Ring Magazine
A profi boksz történetének vannak hihetetlenül nagy és emlékezetes összecsapásai, ám olyan, hogy az apák csatáját a fiaik fejezzék be a ringben, bizony nem sok van. Noha a legelfogultabb rajongók is elismerik, hogy  ugyan az „öregek” szintjét a két gyerek – Chris Eubank Jr. (35-3, 25 KO) és Conor Benn (23-1, 14 KO) – nem érte el, ám az kétségtelen, hogy mindketten remek bunyósokká váltak az évek során. A fanatikusok mindig is szerették volna látni az újabb Eubank–Benn csatát, ám három évvel ezelőtt azon bukott meg a britek által nagyon várt összecsapás, mert Conor Benn megbukott egy drogteszten. Idén áprilisban viszont végre az apák mintájára ringbe állt a két fiú egymás ellen, igaz, a mérlegelésnél Eubank Jr. átesett a súlyhatáron 20 grammal, amiért 500 ezer dolláros büntetést kapott. Maga a találkozó igencsak méltó volt az apák ringcsatáihoz, hiszen 12 meneten keresztül elképesztő tempóban ütötték-verték egymást, és a pontozók egyhangúlag – 116-112, 116-112, 116-112 – Chris Eubank Jr.-t látták jobbnak. Már akkor mindenki a visszavágóról beszélt, amikor a két bunyós elhagyta a ringet, majd mindkettejüket azonnal kórházba is szállították.

Chris Eubank és Conor Benn első meccsén mindkét bunyós padlóra került
Chris Eubank és Conor Benn első meccsén mindkét bunyós padlóra került (    Fotó: AFP/Darren Staples)

Az apák csatái alapozták meg az ifjú Eubank és Benn ringháborúit

A közönség tombolt, és mindkét bunyós az édesapja ölelő karjai között hagyta el a ringet. Utóbbiak az 1990-es évek legelején elképesztő csatákat vívtak egymással a középsúlyban. Az akkori WBO-világbajnok, Nigel Benn (42-5-1, 35 KO) és a WBC interkontinentális bajnoka, Chris Eubank (45-5-2, 23 KO) 1990. november 18-án Birminghamban csapott össze egymással. A világ nagy érdeklődéssel várta a két brit összecsapását – Benn egy vereséggel érkezett, de az első 22 meccsét kiütéssel nyerte meg, míg Eubank veretlen volt –, amit aztán elképesztő csata után Eubank nyert meg.

A visszavágót 1993. október 9-én, az Old Traffordon rendezték meg 42 ezer tomboló néző előtt. Az összecsapás még az elsőt is felülmúlta, és ezúttal a WBO és a WBC nagyközépsúlyú vb-címe volt a tét a két brit klasszis között. Végigment a 12 menet, és a pontozók nem tudtak dönteni a két gigász között – 115-113 Eubank, 114-113 Benn és 114-114 –, a bíró döntetlent hirdetett, így Eubank a WBO, míg Benn a WBC vb-övét tarthatta meg. 

 

Jöhet a mindent lezáró negyedik ütközet

És a boksz fanatikusainak megadatik, hogy a családi hirig negyedik részét is megnézzék, ugyanis Conor Benn és Chris Eubank Jr. szombaton ismét egymás ellen lépnek ringbe a Tottenham Hotspur stadionjában, közel hét hónappal első találkozásuk után. A találkozóra természetesen már régóta nem lehet jegyet kapni. Helyi idő szerint 21.35-kor lépnek szorítóba a felek, míg a kezdő gongszó 22.00-ra van tervezve. Maga a gála összesen hat összecsapásból áll majd, valamennyi brit érdekeltségű. 

Nézzük, mit kell tudni a negyedik Eubank–Benn ringcsatáról

  • súlykorlátozás: a mérlegelést követően egyik fél sem hízhat többet, mint 4,54 kg
  • súlyhatár: 72,57 kg
  • mérlegelés pénteken 18.00 -tól kezdődik
  • súlyellenőrzés szombaton 09.00–10.00 között
  • Eubank 36 éves, Benn 29 éves
  • Az első meccs statisztikája
  • Eubank 367 ütést indított, amiből 227 talált
  • Benn 215 ütést indított, amiből 180 talált be
  • mindhárom pontozó 116-112-re látta jobbnak Eubankot

Egy biztos, amennyiben Conor Benn képes megszakítani a családot sújtó átkot, és végre képes lesz legyőzni Eubankot, nem kizárt, hogy trilógia lesz kettejük csatájából. Látva kettejük első csatáját, vélhetően egy Benn-siker tenne a legjobbat a sportágnak.

A két fiú első csatájának összefoglalója:

 

 

