Újabb fejezet a családi ringháborúban! Az apák után a fiúk is megint összecsapnak

A profi boksz történetének vannak hihetetlenül nagy és emlékezetes összecsapásai, ám olyan, hogy az apák csatáját a fiaik fejezzék be a ringben, bizony nem sok van. Noha a legelfogultabb rajongók is elismerik, hogy ugyan az „öregek” szintjét a két gyerek – Chris Eubank Jr. (35-3, 25 KO) és Conor Benn (23-1, 14 KO) – nem érte el, ám az kétségtelen, hogy mindketten remek bunyósokká váltak az évek során. A fanatikusok mindig is szerették volna látni az újabb Eubank–Benn csatát, ám három évvel ezelőtt azon bukott meg a britek által nagyon várt összecsapás, mert Conor Benn megbukott egy drogteszten. Idén áprilisban viszont végre az apák mintájára ringbe állt a két fiú egymás ellen, igaz, a mérlegelésnél Eubank Jr. átesett a súlyhatáron 20 grammal, amiért 500 ezer dolláros büntetést kapott. Maga a találkozó igencsak méltó volt az apák ringcsatáihoz, hiszen 12 meneten keresztül elképesztő tempóban ütötték-verték egymást, és a pontozók egyhangúlag – 116-112, 116-112, 116-112 – Chris Eubank Jr.-t látták jobbnak. Már akkor mindenki a visszavágóról beszélt, amikor a két bunyós elhagyta a ringet, majd mindkettejüket azonnal kórházba is szállították.

Chris Eubank és Conor Benn első meccsén mindkét bunyós padlóra került ( Fotó: AFP/Darren Staples)

Az apák csatái alapozták meg az ifjú Eubank és Benn ringháborúit

A közönség tombolt, és mindkét bunyós az édesapja ölelő karjai között hagyta el a ringet. Utóbbiak az 1990-es évek legelején elképesztő csatákat vívtak egymással a középsúlyban. Az akkori WBO-világbajnok, Nigel Benn (42-5-1, 35 KO) és a WBC interkontinentális bajnoka, Chris Eubank (45-5-2, 23 KO) 1990. november 18-án Birminghamban csapott össze egymással. A világ nagy érdeklődéssel várta a két brit összecsapását – Benn egy vereséggel érkezett, de az első 22 meccsét kiütéssel nyerte meg, míg Eubank veretlen volt –, amit aztán elképesztő csata után Eubank nyert meg.

A visszavágót 1993. október 9-én, az Old Traffordon rendezték meg 42 ezer tomboló néző előtt. Az összecsapás még az elsőt is felülmúlta, és ezúttal a WBO és a WBC nagyközépsúlyú vb-címe volt a tét a két brit klasszis között. Végigment a 12 menet, és a pontozók nem tudtak dönteni a két gigász között – 115-113 Eubank, 114-113 Benn és 114-114 –, a bíró döntetlent hirdetett, így Eubank a WBO, míg Benn a WBC vb-övét tarthatta meg.