Orosz Pál kritikája: „Jó lenne, ha egy másik magyar csapat is kvalifikálná magát a főtáblára”

Bár 18 forduló után nem a Ferencváros áll az NB I-es tabella élén, kijelenthető: a 2025-ös esztendő is a zöld-fehérekről szólt a magyar futballban. Az együttes a tavasszal újra, sorozatban hatodszor is megvédte címét az élvonalban, majd nyáron közel járt a Bajnokok Ligája-kvalifikációhoz, végül az Európa-liga alapszakaszába jutott be, ahol hat mérkőzés után sem talált még legyőzőre, és pillanatnyilag hatodik a 36 klubot felvonultató tabellán. A sikeres év végén az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál interjúban mondta el véleményét.

Orosz Pál értékelte az FTC 2025-ös évét (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Orosz Pál odaszúrt az FTC ellenfeleinek

A sportvezető kiemelte: óriási dolognak tartja, hogy zsinórban hetedik éve jutott el valamelyik európai kupasorozat főtáblájáig az FTC (amely a BL-selejtező rájátszásában egyetlen góllal maradt alul az azeri Qarabaggal szemben), ám örülne, ha nem a bajnokcsapat lenne az egyedüli hazai gárda, amely Magyarországot képviseli az európai sorozatokban.

– A selejtezőkkel együtt ezúttal is nagyon sok mérkőzést vívtunk, jó lenne, hogyha egy másik magyar csapat is kvalifikálná magát a főtáblára, és elkezdené gyűjteni a pontokat.

Egyelőre nem ez a helyzet, addig mi tesszük a dolgunkat, ezen a nyáron is ki-ki meccseket játszottunk, több ellenfelünk szintén ligaszakaszba jutott.

Mindez persze édes teher, de egyértelműen több találkozót vívunk, mint a többi NB I-es együttes, és az is nagy szó, hogy a selejtezőkkel együtt 12 nemzetközi tétmérkőzésen léptünk pályára, amelyek közül csupán egyet veszítettünk el. Természetesen nagyon fájó a Qarabag elleni hazai vereség, de Azerbajdzsánban ismét megmutattuk, hogy van erő és tartás a csapatban, és biztos vagyok benne, hogyha az az összecsapás tíz perccel tovább tartott volna, megszerezzük a negyedik gólt is – magyarázta Orosz Pál.