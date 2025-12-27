Rendkívüli

Orosz Pál kritikája: „Jó lenne, ha egy másik magyar csapat is kvalifikálná magát a főtáblára”

Rendkívül sikeres évet tudhat maga mögött az FTC. A magyar bajnokcsapat idén tavasszal is letaszíthatatlan volt a labdarúgó NB I első helyéről, emellett a nyáron hetedszerre is kivívta a főtáblás szereplés jogát a nemzetközi porondon, és hat alapszakaszmeccs után is veretlen az Európa-ligában. A sikeres esztendő végén Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója értékelt, és több más mellett beszélt a kupaszereplésről, valamint a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) sokakat megosztó újdonságáról is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 18:27
Orosz Pál szerint jó lenne, ha az FTC mellett egy másik magyar csapat is el tudna jutni valamelyik nemzetközi kupasorozat főtáblájáig (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Bár 18 forduló után nem a Ferencváros áll az NB I-es tabella élén, kijelenthető: a 2025-ös esztendő is a zöld-fehérekről szólt a magyar futballban. Az együttes a tavasszal újra, sorozatban hatodszor is megvédte címét az élvonalban, majd nyáron közel járt a Bajnokok Ligája-kvalifikációhoz, végül az Európa-liga alapszakaszába jutott be, ahol hat mérkőzés után sem talált még legyőzőre, és pillanatnyilag hatodik a 36 klubot felvonultató tabellán. A sikeres év végén az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál interjúban mondta el véleményét.

Orosz Pál értékelte az FTC 2025-ös évét
Orosz Pál értékelte az FTC 2025-ös évét (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Orosz Pál odaszúrt az FTC ellenfeleinek

A sportvezető kiemelte: óriási dolognak tartja, hogy zsinórban hetedik éve jutott el valamelyik európai kupasorozat főtáblájáig az FTC (amely a BL-selejtező rájátszásában egyetlen góllal maradt alul az azeri Qarabaggal szemben), ám örülne, ha nem a bajnokcsapat lenne az egyedüli hazai gárda, amely Magyarországot képviseli az európai sorozatokban.

– A selejtezőkkel együtt ezúttal is nagyon sok mérkőzést vívtunk, jó lenne, hogyha egy másik magyar csapat is kvalifikálná magát a főtáblára, és elkezdené gyűjteni a pontokat. 

Egyelőre nem ez a helyzet, addig mi tesszük a dolgunkat, ezen a nyáron is ki-ki meccseket játszottunk, több ellenfelünk szintén ligaszakaszba jutott.

Mindez persze édes teher, de egyértelműen több találkozót vívunk, mint a többi NB I-es együttes, és az is nagy szó, hogy a selejtezőkkel együtt 12 nemzetközi tétmérkőzésen léptünk pályára, amelyek közül csupán egyet veszítettünk el. Természetesen nagyon fájó a Qarabag elleni hazai vereség, de Azerbajdzsánban ismét megmutattuk, hogy van erő és tartás a csapatban, és biztos vagyok benne, hogyha az az összecsapás tíz perccel tovább tartott volna, megszerezzük a negyedik gólt is – magyarázta Orosz Pál.

A Ferencváros felnőtt a feladathoz

Az FTC az El-ben minden várakozást felülmúlva teljesít.

  • Döntetlent ért el hazai pályán, a Plzen elleni nyitányon, valamint a török Fenerbahce rettegett stadionjában.
  • Emellett nyerni tudott a Genk és a Salzburg vendégeként, valamint vendéglátóként a Ludogorec és a Rangers ellen is.

– Nincs olyan nagy titok, a csapat egész egyszerűen felnőtt a feladathoz. Tudatos, magabiztos és csupaszív játékkal tartunk ott, ahol, és leszögezném, hogy egyáltalán nem volt könnyű a sorsolásunk. Óriási skalpokat gyűjtöttünk be, három pontot hoztunk el Genkből és Salzburgból is, de 

az én szívemhez az isztambuli döntetlen áll a legközelebb, még soha nem voltam ilyen hangulatú derbin.

Több mint ötvenezer ember tombolt a helyszínen, elképesztő volt a hangulat, óriási fegyvertény, hogy veretlenül hagytuk el a pályát. A találkozó után a helyi Galata-szurkolók folyamatosan képeket kértek a játékosokkal a reptéren, gratuláltak nekünk a pincérek, a Fener-drukkerek pedig csak összesúgtak a hátunk mögött – árulta el az FTC Labdarúgó Zrt. első embere, aki hozzátette: ahhoz, hogy a Ferencváros a legjobb nyolc között jusson tovább az El-ből, egyet még szinte biztosan nyernie kell a Panathinaikosz elleni hazai, valamint a Nottingham elleni, idegenbeli, januári találkozók közül.

Az FTC a Rangers december 11-i legyőzésével koronázta meg a 2025-ös évét
Az FTC a Rangers december 11-i legyőzésével koronázta meg a 2025-ös évét (Fotó: Polyák Attila)

Orosz szerint nem szabályozásokkal kell elérni, hogy valaki fiatalon lehetőséget kapjon

Az utolsó napjait számláló esztendő egyik legnagyobb horderejű témáját a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) ajánlása szolgáltatta, amely a magyar és a fiatalkorú futballisták szerepeltetésére vonatkozik. Ennek kapcsán a Ferencváros képviselői is többször megszólaltak, és Orosz Pál is kitért a témára évértékelőjében.

– Nem árulok el nagy újdonságot azzal, hogy mi eddig nem így építkeztünk. A Ferencvárosnál úgy gondoljuk, hogy egy játékos ne azért kapja meg a lehetőséget, mert magyar, hanem mert megérdemli azt. A magyarszabály célját alapvetően értem és jónak is tartom, nyilván arról van szó, hogy minél több magyar lépjen pályára az NB I-ben, és ez hosszú távon a válogatott munkáját is segítse. Ugyanakkor a nemzeti csapatból nagyon sokan játszanak külföldön, a szabály betartása a gyakorlatban pedig nagyon sok problémát szül, inkább úgy fogalmaznék, hogy életidegen. Nagyon nehéz így meccselni, cserélni, együtt élni a játékkal, és akkor még a sérülésekről nem is beszéltem – nyilatkozta Orosz Pál. 

Ami pedig a fiatalokra vonatkozó passzusokat illeti, nem szabályozások révén kell elérni, hogy valaki a korosztálya miatt szerepeljen, itt emberéletekről van szó.

Karrierek és életutak törhetnek derékba amiatt, hogy valaki emiatt kap egy bizonyos ideig rendszeres játéklehetőséget. Természetesen a Fradi utánpótlásában szerepelnek komoly tehetségek, és ez már az előző években is így volt, elég csak Lisztes Krisztiánra, Tóth Alexre vagy éppen Madarász Ádámra gondolni – mondta a vezérigazgató.

Az Orosz Pállal készült teljes interjú ide kattintva olvasható.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

