Gól- és emberhátrány, nem indult jól az FTC szereplése az Európa-liga főtábláján

A magyar bajnokcsapat hazai pályán kezdte meg nemzetközi kupaszereplésének őszi szakaszát. Az FTC csütörtök este Viktoria Plzen ellen lépett pályára az Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában, és már a 16. percben hátrányba került. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő helyszíni tudósításunkkal!

Hatos Szabolcs
2025. 09. 25. 20:48
Cebrail Makreckis kiállítása után még nehezebb helyzetbe került az FTC a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-meccsen.
Cebrail Makreckis kiállítása után még nehezebb helyzetbe került az FTC a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-meccsen. Fotó: Mirkó István
Régi ismerős ellen rajtolt az NB I bajnoka. Az FTC csütörtök este azzal a Viktoria Plzennel találkozik az Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában, amellyel már az El előző kiírásának nyolcaddöntőjéért zajló rájátszásban is megmérkőzött. Akkor a kétmeccses párharc végén a csehek örülhettek, azóta viszont mindkét csapat életében történtek változások.

A Viktoria Plzen és az FTC legutóbb február 20-án, Plzenben játszott egymás ellen az Európa-liga előző szezonjában
A Viktoria Plzen és az FTC legutóbb február 20-án, Plzenben játszott egymás ellen az Európa-liga előző szezonjában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

 

Öt magyarral kezdte az FTC az Európa-liga alapszakaszát

A meccsnapon Budapest őszies arcát mutatta, délután még az eső is esett, a meccskezdés előtt azonban már nem volt csapadék. A szurkolókat a körülmények nem zavarták, már órákkal a kezdőrúgás előtt nagy tömeg volt tapasztalható a Népligetben és a Groupama Aréna előtt. Érkeztek drukkerek Csehországból is, akik ha nem is töltötték meg a vendégszektort, de jó létszámban képviselték a plzeni csapatot. 

Mire a játékosok megkezdték a bemelegítést, a trénerek kihirdették a kezdőcsapatokat. A Ferencváros tizenegyében öt magyar labdarúgó szerepelt. A vezetőedző, Robbie Keane háromvédős rendszerében Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers és Stefan Gartenmann alkotta a hátsó alakzatot, míg a középpályán a rutinos Naby Keita mellett a magyar válogatott Ötvös Bence és Tóth Alex kapott helyet, a két szélen pedig Cebrail Makreckis és Callum O'Dowda segítette az NB I címvédőjének támadásait. Előttük Varga Barnabás és a magyar bajnokság góllövőlistáját vezető, Keane által a szerdai sajtótájékoztatón is említett Gruber Zsombor adta a Ferencváros csatárkettősét.

 

Gól- és emberhátrányban az magyar bajnok

A csapatokat a kapu mögött helyet foglaló Fradi-tábornak köszönhetően zászlóerdő, a szervezők jóvoltából pedig az Európa-liga himnusza fogadta a kezdést megelőzően, eddigre hellyel-közzel megteltek a lelátók is. Nem volt teljesen telt ház (a hivatalos nézőszám 16 117), de a hangulatra nem lehetett panasz. A Plzen rögtön a közepébe vágott, Amar Memic révén már az 1. percben volt vendéghelyzet. A jobb alsó felé célzott labda kevéssel ment mellé... Héttel később újra Memic próbálkozott, ám ekkor Dibusz Dénes könnyedén védett. 

A 16. percben, egy FTC-támadás utáni ellentámadás végén már a válogatott kapusa is tehetetlen volt, miután Rafiu Durosinmi néhány csel után a büntetőterületen kívülről, nagyjából 17 méterről nagy gólt lőtt a magyar kapuba. Ezzel 1-0-ra vezetett a Viktoria.

A Ferencváros hátrányban sem jelentett különösebb veszélyt a kapura, egyetlen lehetőségként Naby Keita 18 méteres (mellé)lövését lehetne kiemelni a 32. percből. Ami ennél is rosszabb volt, az Cebrail Makreckis kiesése – a hazaiak játékosa a 10. percben begyűjtött sárga lapja mellé egy visszahúzás miatt a 38-ban megkapta a másodikat is, amellyel kiállította a játékvezető. Mindezek után a szünetben 1-0-ra vezetett a Viktoria Plzen.

Cikkünk frissül!

