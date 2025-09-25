Robbie Keane kihirdette: öt magyar a kezdőben a Fradi első El-mérkőzésén

A Ferencváros az Európa-liga főtáblájának első fordulójában a cseh Viktoria Plzen ellen lép pályára a Groupama Arénában. A Fradi ebben a stadionban még februárban, a második számú európai kupasorozat nyolcaddöntőjébe jutásért rendezett párharc első meccsén 1-0-ra győzött a csehek ellen. A most csütörtöki FTC–Plzen összecsapás előtt mindkét vezetőedző, Robbie Keane és Miroslav Koubek is kihirdette a kezdőcsapatát.

Robbie Keane kihirdette a kezdőcsapatát az FTC–Plzen Európa-liga-mérkőzés előtt (Fotó: Mirkó István)

FTC–Plzen: megvan Robbie Keane kezdőcsapata

Az ír szakember már szerdán elárulta, hogy ő tudja a felállást, amellyel nem okozott komoly meglepetést, hiába volt benne öt változás is a Diósgyőr ellen 2-2-es döntetlenre zárult pénteki bajnokihoz képest. Keane háromvédős rendszerében Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers és Stefan Gartenmann alkotja a hátsó alakzatot, míg a középpályán a rutinos Naby Keita mellett a magyar válogatott Ötvös Bence és Tóth Alex kapott helyet, a két szélen pedig Cebrail Makreckis és Callum O'Dowda segíti majd az NB I címvédőjének támadásait. Előttük Varga Barnabás és a magyar bajnokság góllövőlistáját vezető Gruber Zsombor alkotja a Ferencváros csatárkettősét.

A Plzen elleni kezdőcsapat:

Dibusz Dénes – Ibrahima Cissé, Toon Raemaekers, Stefan Gartenmann – Cebrail Makreckis, Tóth Alex, Naby Keita, Ötvös Bence, Callum O’Dowda – Varga Barnabás, Gruber Zsombor.

Az Európa-liga alapszakaszában az FTC a cseh bajnokság ezüstérmese után a belga Genk, majd az osztrák Salzburg vendége lesz, ezután a bolgár Ludogorecet fogadja. Később a török Fenerbahcéval és az angol Nottingham Foresttel idegenben, a skót Glasgow Rangersszel és a görög Panathinaikosszal pedig otthon találkozik a magyar bajnok.

A Ferencváros–Viktoria Plzen mérkőzés – amelynek játékvezetője a holland Sander van der Eijk lesz – 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában, ahonnan a Magyar Nemzet élőben tudósít.