vitályos esztermagyarországünnep

Karácsonyi köszöntőben jelentette be az új kormányzati támogatásokat Vitályos Eszter + videó

A kormány nevében kívánt békés, áldott karácsonyt Vitályos Eszter, aki hangsúlyozta: a nemzeti kormány továbbra is mindent megtesz a magyar családok biztonságáért. A kormányszóvivő a videóüzenetében arról is beszélt: az ünnepek után családi adókedvezmény-emelés, anyák adómentessége, nyugdíj- és minimálbéremelés indul.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 12:48
„A kormány nevében kívánok békés, áldott ünnepeket, Magyarország!” – közölte a kormányszóvivő kedden a kormány Facebook-oldalán közzétett videójában.

Vitályos Eszter kormányszóvivő. Forrás: Facebook

Vitályos Eszter azt mondta: minden magyar családnak, egyedülállónak, kicsinek és nagynak, fiatalnak és idősnek azt kívánom, hogy a karácsony békében, szeretetben és egészségben teljen.

Engedjék meg, hogy édesanyaként is szóljak ezekben a háborús időkben, és Magyarország karácsonyfája alá azt kívánjam: gyermekeinket továbbra is békében és biztonságban tudhassuk itthon és Európában is

– fogalmazott.

Vitályos Eszter a kormány nevében biztosított mindenkit: bármi történjék is, mindent megteszünk azért, hogy lányainkat ne kelljen migránserőszaktól, fiainkat pedig a háborús besorozástól félteni. A kormányszóvivő megfogalmazása szerint ez nem kis csatákba és konfliktusokba kerül, de bármibe kerül, a nemzeti kormány mindent meg fog ezért tenni.

Kiemelte, hogy az ünnepek után több új kormányzati támogatás is indul, folytatják a családi adócsökkentéseket: 

januártól tovább emelkedik a családi adókedvezmény, bevezetik a negyven év alatti anyák adómentességét, érkezik majd a nyugdíjemelés és a minimálbér-emelés. 

A fiatalok továbbra is számíthatnak a 25 év alattiak adókedvezményére és a fix 3 százalékos lakáshitelre, valamint a kormány folytatja a magyar gazdaság, a kis- és középvállalkozások erősítését – tette hozzá.

Még egyszer: békés, áldott ünnepeket kívánok, Magyarország!

 – mondta Vitályos Eszter.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

