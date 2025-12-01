Nyugdíjemelés14. havi nyugdíj13. havi nyugdíj

Indul a megemelt decemberi nyugdíjak utalása, ilyen pluszbevételekre számíthatnak még az idősek az év elején

Kedden megkezdődik az immár 1,6 százalékos korrekcióval megemelt decemberi nyugdíjak utalása, akikhez postán érkezik, néhány nap különbséggel vehetik át az illetményüket. Az év eleji 3,6 százalékos nyugdíjemelés mellett további pluszbevételekre számíthatnak az idősek az év első két hónapjában. Ezek a nyugdíjakat érintő változások az év elején.

Forrás: MW
Mint ismert, a kincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat – illetve, ha ez hétvégére esik, akkor hamarabb is érkezhet az összeg, ám decemberben ez hagyományosan hamarabb történik meg.

nyugdíjak
Napokon belül érkezik a postás a nyugdíjakkal / Fotó: Bruzák Noémi / MTI 

Érkeznek a nyugdíjak

Hamarosan megkezdődik az aktuális, 12. havi nyugdíjak utalása, amelyet emiatt idén is korábban kapnak meg az idősek. 

a Magyar Államkincstár oldalán közzétett lista szerint idén ez december másodika, kedd, vagyis ekkor utalják a nyugdíjasok 12. havi nyugellátását

– írja az Origo.

Az már nem újdonság, hogy akikhez postán érkezik, néhány nap különbséggel veheti át a nyugdíját. Ők még az elmúlt év végén kaptak egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárat, azt kell figyelembe venni, onnan tudhatják, mikor kell várni a postás érkezését.

A portál emlékeztet, hogy az idősek már többféle juttatásban részesültek az ősz folyamán:

  • Kézhez kaphatták a 30 ezer forintos vásárlási utalványokat, 
  • a novemberi nyugdíjak utalása pedig már az 1,6 százalékkal megemelt összegben történt, 
  • illetve érkezett nyugdíjkorrekció is. Decemberben szintén már az 1,6 százalékkal emelt összeget kapják. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint, mindezekkel a nyugdíjemelés egy átlagnyugdíj esetén éves szinten összesen plusz 51 ezer forintot jelent.

Ez várható év elején

A döntés már korábban megszületett arról, hogy a kormány 2026 január 1-től bevezeti a 14. havi nyugdíjat is, mostanra pedig a 14. havi nyugdíj kiutalásának részletei is kiderültek. A kormány a napokban jelezte: az erről szóló törvényjavaslatot várhatóan a héten elfogadja a parlament.

Mindezeknek köszönhetően igen jól indul az év a nyugdíjasoknak, hiszen februári és 13. havi illetményükön felül a 14. havi nyugdíj egynegyedét is kézhez kapják. Ezen felül szintén jó hír, hogy a kormány döntése értelmében jövőre 3,6 százalékos lesz a nyugdíjemelés.

Tehát össszefoglalva ez várható jövő évtől az időseknek:

  • Decemberben a megszokottnál korábban jön a már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíj,
  • Januárban érkezik az újabb, 3,6 százalékos év eleji emelés,
  • Februárban pedig az aktuális havi összeg mellé a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi járadék első negyedét és megkapják.

A kormány részéről korábban elhangzott:

mindezekkel a cél az, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke megmaradjon, és a drágulás ne érintse hátrányosan az időseket, 

ám az élelmiszer-utalványok összegével kiegészítve, láthatóan, a juttatások bőven meghaladják a hivatalos inflációs adat által indokolt emelést.

