Indul a megemelt decemberi nyugdíjak utalása, ilyen pluszbevételekre számíthatnak még az idősek az év elején

Mint ismert, a kincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat – illetve, ha ez hétvégére esik, akkor hamarabb is érkezhet az összeg, ám decemberben ez hagyományosan hamarabb történik meg.

Napokon belül érkezik a postás a nyugdíjakkal / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Érkeznek a nyugdíjak

Hamarosan megkezdődik az aktuális, 12. havi nyugdíjak utalása, amelyet emiatt idén is korábban kapnak meg az idősek.

a Magyar Államkincstár oldalán közzétett lista szerint idén ez december másodika, kedd, vagyis ekkor utalják a nyugdíjasok 12. havi nyugellátását

– írja az Origo.

Az már nem újdonság, hogy akikhez postán érkezik, néhány nap különbséggel veheti át a nyugdíját. Ők még az elmúlt év végén kaptak egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárat, azt kell figyelembe venni, onnan tudhatják, mikor kell várni a postás érkezését.

A portál emlékeztet, hogy az idősek már többféle juttatásban részesültek az ősz folyamán:

Kézhez kaphatták a 30 ezer forintos vásárlási utalványokat,

a novemberi nyugdíjak utalása pedig már az 1,6 százalékkal megemelt összegben történt,

illetve érkezett nyugdíjkorrekció is. Decemberben szintén már az 1,6 százalékkal emelt összeget kapják.

A Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint, mindezekkel a nyugdíjemelés egy átlagnyugdíj esetén éves szinten összesen plusz 51 ezer forintot jelent.

Ez várható év elején

A döntés már korábban megszületett arról, hogy a kormány 2026 január 1-től bevezeti a 14. havi nyugdíjat is, mostanra pedig a 14. havi nyugdíj kiutalásának részletei is kiderültek. A kormány a napokban jelezte: az erről szóló törvényjavaslatot várhatóan a héten elfogadja a parlament.

Mindezeknek köszönhetően igen jól indul az év a nyugdíjasoknak, hiszen februári és 13. havi illetményükön felül a 14. havi nyugdíj egynegyedét is kézhez kapják. Ezen felül szintén jó hír, hogy a kormány döntése értelmében jövőre 3,6 százalékos lesz a nyugdíjemelés.

Tehát össszefoglalva ez várható jövő évtől az időseknek:

Decemberben a megszokottnál korábban jön a már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíj,

Januárban érkezik az újabb, 3,6 százalékos év eleji emelés,

Februárban pedig az aktuális havi összeg mellé a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi járadék első negyedét és megkapják.

A kormány részéről korábban elhangzott:

mindezekkel a cél az, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke megmaradjon, és a drágulás ne érintse hátrányosan az időseket,

ám az élelmiszer-utalványok összegével kiegészítve, láthatóan, a juttatások bőven meghaladják a hivatalos inflációs adat által indokolt emelést.