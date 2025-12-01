Indul a megemelt decemberi nyugdíjak utalása, ilyen pluszbevételekre számíthatnak még az idősek az év elején

Mint ismert, a kincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat – illetve, ha ez hétvégére esik, akkor hamarabb is érkezhet az összeg, ám decemberben ez hagyományosan hamarabb történik meg.
Érkeznek a nyugdíjak
Hamarosan megkezdődik az aktuális, 12. havi nyugdíjak utalása, amelyet emiatt idén is korábban kapnak meg az idősek.
a Magyar Államkincstár oldalán közzétett lista szerint idén ez december másodika, kedd, vagyis ekkor utalják a nyugdíjasok 12. havi nyugellátását
– írja az Origo.
Az már nem újdonság, hogy akikhez postán érkezik, néhány nap különbséggel veheti át a nyugdíját. Ők még az elmúlt év végén kaptak egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárat, azt kell figyelembe venni, onnan tudhatják, mikor kell várni a postás érkezését.
A portál emlékeztet, hogy az idősek már többféle juttatásban részesültek az ősz folyamán:
- Kézhez kaphatták a 30 ezer forintos vásárlási utalványokat,
- a novemberi nyugdíjak utalása pedig már az 1,6 százalékkal megemelt összegben történt,
- illetve érkezett nyugdíjkorrekció is. Decemberben szintén már az 1,6 százalékkal emelt összeget kapják.
A Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint, mindezekkel a nyugdíjemelés egy átlagnyugdíj esetén éves szinten összesen plusz 51 ezer forintot jelent.
Ez várható év elején
A döntés már korábban megszületett arról, hogy a kormány 2026 január 1-től bevezeti a 14. havi nyugdíjat is, mostanra pedig a 14. havi nyugdíj kiutalásának részletei is kiderültek. A kormány a napokban jelezte: az erről szóló törvényjavaslatot várhatóan a héten elfogadja a parlament.
Mindezeknek köszönhetően igen jól indul az év a nyugdíjasoknak, hiszen februári és 13. havi illetményükön felül a 14. havi nyugdíj egynegyedét is kézhez kapják. Ezen felül szintén jó hír, hogy a kormány döntése értelmében jövőre 3,6 százalékos lesz a nyugdíjemelés.
Tehát össszefoglalva ez várható jövő évtől az időseknek:
- Decemberben a megszokottnál korábban jön a már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíj,
- Januárban érkezik az újabb, 3,6 százalékos év eleji emelés,
- Februárban pedig az aktuális havi összeg mellé a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi járadék első negyedét és megkapják.
A kormány részéről korábban elhangzott:
mindezekkel a cél az, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke megmaradjon, és a drágulás ne érintse hátrányosan az időseket,
ám az élelmiszer-utalványok összegével kiegészítve, láthatóan, a juttatások bőven meghaladják a hivatalos inflációs adat által indokolt emelést.
