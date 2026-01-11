Sérelmezi a baloldali kritikus, hogy Wagner operája nem Magyar Péterről szól

Sok van, mi csodálatos, de a Józsefvárosi Újság pártpolitikába ragadt recenzensénél ma este nincs semmi csodálatosabb – írta közösségi oldalán Ókovács Szilveszter. A Magyar Állami Operaház főigazgatója kifejtette: a kritikusnak az a problémája, hogy az Opera nem merte Magyar Pétert megváltó-megtisztító Lohengrinként ábrázolni novemberi Wagner-előadásában. Ezért a zavaró áthallások elkerülése miatt inkább lefokozták „házassági drámának” a darabot, mert a NER erős pórázt használ.

Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Hát, nehéz erre mit mondani. Szeretnék olyan világban élni, ahol nem teremtenek le azért, mert nem valamelyik politikusról szól az olvasat

– jegyezte meg a főigazgató. Hozzátette: eddig azt hitte, a Magyar Állami Operaházban nemzeti érdek és szakmai erény, hogy aktuálpolitikát nem tesznek színpadra se pró, se kontra. Ezek a produkciók húsz évig is műsoron lehetnek, olcsó, avul, torzul, felismerhetetlenné válik, kontextus nélkül marad az ilyesmi geg, pláne teljes dramaturgiai konstrukció. Erre kiderül, hogy mindez a magasabb nézőpont hiba és hiány.

Nem várom a »józsefvárosi világlátás« operai mennyországának eljövetelét. Remélem, Önök is támogatnak és követnek abban, hogy egyetlen Operaházunk ne a pártpolitikai giccs túl töményre tömjénezett terepe legyen

– hangsúlyozta Ókovács Szilveszter. Hozzátette: minden nézőre és minden kollégára szüksége van az összművészet napi varázslásához.